Amarcord: Italien & Playoff - Buffons debut

Det är inte ofta Italien får spela play-off efter kval och sist så var det faktiskt till VM i Frankrike 1998 - alltså för 20 år sedan

Italien hade då hamnat i samma kvalgrupp som England, Polen, Georgien och Moldavien.Då var det också så att bådeoch Italien hade ryckt i gruppen och de stod emellan dessa två att direktplatsen till VM.Och det skulle stå mellan dessa två också i en direkt avgörande match på Olimpico i Rom för ganska exakt 20 år sedan - nämligen den 11 Oktober.Tyvärr hade Italien satt sig i en dålig sitts med att bara spela 0-0 borta i Tbilisi moten månad tidigare, vilket gjorde att de var tvungna att vinna hemma mot England i stället för att oavgjort hade räckt.Det skulle sig visa vara ödestigert.När det hade möts innan påvarden stora matchvinnaren genom att göra matchens enda mål Nu hade dockoch män helt annan inställning och lätt knappt Italien att komma fram till några farligheter.Det vassaste de kom upp med var Vieri som hårt trängt fick en otagbar nick strax över ribban.Matchen slutade 0-0 och Italien fick sikta in sig på playoff som obesegrade och bara ett enda mål insläppt (bortavinsten mot Moldavien med 3-1).Där skulle nu 2018 års VM-värd Ryssland stå för motståndet. Inte bara ryska landslaget skulle göra det utan även en tidig ryssvinter. Det var full snöstorm när playoff-matchen startade den 29 Oktober 1997 i Moskva.En match som italienarna ville skulle skjutas upp men som den danske domaren Mikkelsen höll inte med och italienska La Repubblica raljerade; "med sina renar och kunde inte se vad problemet var". Skandinav som skandinav...Problem var det. Snön bara föll och föll och det var minusgrader. Men värmeslingorna under planen gjorde sitt jobb snön smälte bort - och gjorde allt till en enda stor sörja.En rysk tidning skrev efter spektaklet att matchen handlade om att "Sitta i en pöl och inte försöka slå huvudet i leran". De vadade runt på planen och längre matchen led , ju värre blev det. Parodin var total.Nåväl, Italien grejade underlaget så väl att de gjorde 1-0 i början på andra genomoch även omstyrde in 1-1 i egen bur så var italienska pressen nöjda."Ett stort steg mot VM" lös det i La Repubblica bl.a.Nu var det inte bara ett stort steg mot VM det här, det var också ett första steg för en av tidernas bästa målvakt.gjorde nämligen debut i landslaget denna bistra dag. Pagliuca var tvungen att utgå då han slog ihop med en ryss efter en halvtimmes spel så det vara bara att kardborra på sig handskarna för den 19-årige Parmakeepern - den då yngste sen andra världskriget som debuterat i mål. Senare skulle Donnarumma slå det 2016.Ska Sverige sätta stopp för den stores landslagcykel på San Siro måntro i november efter tjugo år?RYSSLAND (3-5-2 zonförsvar): Ovchinnikov - Kovtun, Chugainov, Onopko (42' 1h Tsveiba) - Kanchelskis (1' 2h Khokhlov), Radimov, Alenichev, Yanovski, Popov (34' 2h Tikhonov) - Yuran, Kolyvanov.ITALIEN (5-3-2 man mot man försvar): Pagliuca (32' 1h Buffon) - Pessotto (8' 1h Benarrivo), Nesta, Costacurta, Cannavaro, Maldini - Albertini, D. Baggio, Di Matteo - Vieri, Ravanelli (15' 2h Del Piero).Domare: Mikkelsen (Dan).Mål: 4' 2h Vieri, 7' 2h Cannavaro (sj.mål).Publik: c:a 20.000Returen skulle spelas i Neapel.Långt ifrån snö kyla bjöds det på vid Vesuvius fot. 15 grader varmt på sena kvällen.Laget hade ju bara släppt in två mål så här långt i kvalspelet så det visste hur viktigt bortamålet var så vittringen på Frankrike var där nu.Trodde man.bjöd på underbar atmosfär och fyrverkerierna drog loss redan innan matchen.Självklart skulle italienarna spänna sig. Mållöst skulle ta dem till slutspel så självklart i gammal god sed lätt de motståndarna göra jobbet.Ryssarna tryckte på till en början och hade nos på både chanser och straff. Italien kunde dock hålla undan i paus med ett mållöst resultat.I andra fortsatte ryssarna som i första att trycka på men redan efter åtta minuter slåren underbar ljupledsboll somsnappar upp mellan tre ryssar och utan pardon dundrar han in 1-0 till vänster om den ryske målvakten.Det skulle visa vara det sista som behövdes för ryssarna kunde sen inte komma i närheten av en sån strukturerad defensiv som Cesare Maldini hade. Italien var klara.kunde sätta igång - natten var deras den här.Målet som Casiraghi gjorde skulle visa sig vara hans sista i landslaget.kom aldrig med i truppen till VM 1998.ITALIEN (5-3-2 man mot man försvar): Peruzzi - Pessotto (32´2h Nesta ), Ferrara, Costacurta, Cannavaro, Maldini - Albertini, D. Baggio, Di Matteo - Ravanelli (32' 2h Del Piero), Casiraghi .RYSSLAND (3-5-2 zonförsvar): Ovchinnikov - Khokhlov, Kovtun, Nikiforov - Onopko, Alenichev, Yanovski (15' 2h Simuntenkov), Radimov (21' 2h Semak), Popov - Yuran (34' 2h Beschastnyhk), Kolyvanov.Domare: Mumenthaler (Sch).Mål: 8' 2h Casiraghi.Publik: c:a 70.000