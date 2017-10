Text om Azzurri: Ventura Out

En av den starkaste truppen på länge men ändå får inte Ventura ihop det. Är det brist på hans ledarskap eller är det bara spelarnas fel?Att Ventura tar och spelar ett offensivt 4-2-4 där ingen utav spelarna har den formationen i sin klubblag försvårar det hela. Det kan ha kostat oss en bättre kvalifikation till sommarens VM. Trots han valde att ändra till 3-4-3 mot Makedonien senast så såg det oerhört blekt ut.Vi har fortsatt grymma målvakter. Buffon är världsklass och en Donnarumma tätt efter.Där kan vi säkra oss om att Buffon håller minst 1,5 säsong till innan jag tror Donnarumma tar över.Försvaret är riktigt stabilt men vad händer under Ventura? Ser alldeles för rörigt ut. Kan övergången till Milan påverkat Bonuccis samarbetet med Barzagli samt Chiellini? Rugani som knackar på dörren som fick hoppa in senast efter Barzaglis skadekänningar. Astori som är rätt bra som backup men inget startmaterial.Vi har talangfulla ytter springare i Darmian som får sparsamt med speltid i United - Hoppas på genombrott denna säsongen.En Zappacosta som har anpassat sig bra än så länge i Chelsea. Och en mer underdog i Spinazzola som skulle göra det nästan lika bra som de förstnämnda.Bra rutin och även hunger på innermitt - En De Rossi och Verratti har varit bra tillsammans på innermittfältet. Men känns en aning tunt då motståndaren har ställt upp med tre innermitt mot våra två.Så finns det enParolo finns där bakom som reserv.Men att han utelämnar en Jorghinho som är minst lika bra om inte bättre än de reservarna som han har tagit in under VM-kvalet oroar mig. Att även Jorghinho kan lämna de Italienska landslaget för Brasilien skulle vara ett stort tapp.Men de finns hungrigare - Cristante , Gagliardini, Pellegrini som känns kunna ta det större klivit under vinterhalvåret när De Rossi samt Parolo börjar bli till åren.En immobile och Insigne i stor form kunde gjort större avtryck mot Makedonien än vad de gjorde. En Verdi som fick hoppa in i hetluften direkt imponerade inte trots man vet vad han går för. Troligtvis blev det rörigt när 4-2-4 gick över till en 4-2-4 efter skadorna på Verratti, De Rossi samt Belotti. Att en iskall Gabbiadini och Eder går före Balotelli och Hatricks Zaza är ett stort minus i mina ögon. Dagsform ska gå före sina "favoriter".Oavsett kvällens resultat så hoppas jag att Italien får in en ersättare till Ventura inför VM 2018. DÅ jag verkligen tror att de löser en kvalifikation trots Venturas tappade grepp.Det som oroar mig är vem dede verkligen ta in istället? Tror inte Ancelotti hoppa på tåget men varför inte över just EN sommar? Kanske vill han inte chansa att förlora en viss prestige om det nu skulle gå dåligt.