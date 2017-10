Inför Inter - Sampdoria: Att underskatta är att ge upp

Vittring på förstaplatsen efter att ha nollat Napoli på San Paolo och alltjämt obesegrade - livet leker för alla blåsvarta. Men är det verkligen rimligt att tro att den här inledning kommer hålla i sig?

Två poäng efter Napoli , 7-2-0 och minst insläppta mål tillsammans med nämnda Napoli och Roma . Icardi gör mål, Skriniar håller Samuel-tätt och tillochmed Nagatomo presterar på en godkänd nivå. Man har inte varit bortskämd med optimism på de senaste åren så fullt förståeligt är det ändå att man lätt svävar iväg med förväntningarna. Trots den fina inledningen kan det vara smart att påminna sig själv att en utvisning eller en skada på Skriniar eller Miranda så är det Ranocchia som går ut på mattan för att försvara. På tal om det så är just Miranda en varning ifrån att bli avstängd. Frågan är om man klarar sig till vinterfönstret utan att det påverkar verkar prestation eller resultat.På frågan om Inter är en titelkandidat eller inte tycker jag att Spalletti sade det bäst själv: "Om man behöver ställa frågan så är det i sig ett bevis på att man inte är en titelkandidat. Man ställer inte den frågan till Juve eller Napoli." Vi får inte glömma att spelet har varit blandat och Sampdoria är förmodligen det bästa testet som något "mittenlag" kan ge oss. Sampdoria ligger alltså på europaplats trots en match mindre spelad, synnerligen imponerande. Det som talar för Inter är att man har hemmaplan, vilket man måste ta tillvara på samtidigt som man måste gå in med inställningen att ge 110%.Jag förväntar mig att Candreva fortsätter på den otroligt fina formen, att mittfältet tar kontrollen på matchen och att Perisic kliver fram och är avgörande. Jag vill se att man gjort läxan och kliver fram med samma motivation som mot Milan och Napoli och verkligen visar varför man ligger i toppen.Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):4-2-3-1: Handanovic; D'ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.Sampdoria som historiskt sett är ett mittenlag är numera uppe och nosar på europaplatserna tillsammans med Atalanta och Torino. Giampaolo är kvar från förra säsongen och får fortsätta bygga på detta projekt. Ett imponerande projekt måste man säga som lyckats värva otroligt bra. Man tappade bland annat Schick, Muriel och såklart Skriniar men det ser ju inte sämre ut för det. Innermittfältet är fortfarande intakt med Torreira i spetsen, som ju kommer ta steget upp till en större klubb, tillsammans med andra framtidsnamn som Praet, Linetty och Verre. Man har ju dessutom värvat in förra Bologna talangen Gaston Ramirez som äntligen börjar få ut sin talang. På topp hittar vi Duvan Zapata tillsammans med Quagliarella som efter att äntligen fått ett slut på stalkersituationen sett otroligt vass ut.Utan att ta ifrån Sampdoria någonting så är det ett lag som bara väntar på en formsvacka. Visst ska de hänga med bakom storlagen men över en hel säsong så kommer det oundvikligen komma något tapp förr eller senare. En annan ljusglimt för Inter är att deras bortafacit, 1-2-1, inte skrämmer. På hemmaplan har man däremot fått full pott och slagit både Milan och Atalanta på vägen. Med allt detta sagt så kan Sampdoria i allra högsta grad rucka på vilket topplag som helst, både hemma och borta, och att underskatta Sampdoria är att skjuta sig själv i foten.Probabile formazione (La Gazzetta dello Sport):4-3-1-2: Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.