Efter Milan - Juventus 0-2: Norditalienska maktpositionen bibehållen

Lördagskvällens hetaste och mest intressanta match var på förhand toppmötet i Milano mellan Milan och Juventus. Två kliniska avslut senare, signerade av Gonzalo Higuain, så lämnade Juventus Milano med tre poäng i bagaget.

Efter en böljande matchupptakt där båda lagen höll i bollen växelvis så tog Juventus successivt kommandot över matchen ju längre tid som passerade. I den 23:e minuten förklarar Gonzalo målkontot öppnat och borrar in bollen i målburens hörn, otagbart för Donnarumma. Milan , med Bonucci på läktaren för kvällen, hotade inte allt för mycket. Närmast att kvittera för hemmalaget var Nikola Kalinic , som strax innan halvtidspaus (från cirka en meters distans och öppet mål!!) dundrade bollen i ribban och ut, där Rugani stod ivägen på returen. Haltivsresultat fastställs således till 0-1.Under den andra halvleken påvisas den taktiska okunskap Montella besitter som coach för Milan. Två tidiga byten genomförs som inte på något sätt kommer förbättra hotbilden mot Juventus mål. Denna period i matchen är viktig då Juventus strax efter punkterar Milans hopp om kvittering genom ett andra mål för kvällen signerat Gonzalo Higuain . Asamoah riktar en pass från kanten på offensiv planhalva in i banan mot Dybala, som hoppar över bollen. Higuain får bollen perfekt i steget och fintar bort Milanbacken, måttar upp och skjuter ett perfekt skott som går i målvaktens vänstra stolpe och in. Också detta avslut var kliniskt och otagbart. Till skillnad från Milans desperata bytesåtgärd strax efter paus så uppvisar Allegri efter 2-0 direkt på sin briljanta kompetens som tränare genom två smarta byten. Han byter in Andrea Barzagli och alla fattar att han bara ska stänga matchen nu. Strax därefter byts Asamoah ut till förmån för en mer defensivt orienterad Alex Sandro . Två defensiva byten helt enkelt, som avslöjar lite om en mer taktiskt slipad coach i Juventuslägret. Efter detta spelas matchen mer eller mindre av. Dybala skjuter över ett antal gånger, men är den som försöker mest.Något som också är värt att poängtera och gratulera till är att Gonzalo igår nådde en historisk milstole i karriären genom att göra sitt hundrade och hundraförsta mål i Serie A på 153 framträdanden. Riktigt bra CV hittills och vi hoppas på mer av den varan. Grattis Gonzalo!