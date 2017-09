2017-09-17 12:30

Sassuolo - Juventus



Inför Sassuolo - Juventus: Lunchmatchen som endast kan sluta på ett sätt ...eller?

Juventus åker till provinsen Modena och Mapei för att spela match tidig söndag. En match som endast ska vinnas av bianconeri men som dock absolut inte får underskattas. Sassuolo har börjat serien utan vinst och kommer inte ge upp enkelt i den här matchen. Låt oss hoppas att Agnelli-rättegången inte stör spelarna ute på planen och låt oss njuta av ytterligare en seger för Juve!





Juventus



Har börjat serien med 9 poäng av 9 och en ganska övertygande målskillnad, men som åkte på en käftsmäll i Barcelona i veckan. 3-0 och Juventus var helt utspelade under stora delar av andra halvlek. Låt oss hoppas att killarna visar helt annan attityd mot Sassuolo. Personligen tyckte jag att vi sjönk alldeles för lågt mot Barca och gav dem för mycket respekt. Till den här matchen får Juventus tillbaka Chiellini och Mandzukic som båda väntas starta matchen. Skönt att få Mandukic tilllbaka i laget igen. Han saknades verkligen mot Barcelona. Tyvärr har Juventus fortfarande en hel del spelare i sjukstugan. Pjaca, De Sciglio, Marchisio, Khedira och Höwedes är alla otillgängliga inför matchen. De Sciglio befaras ha fått microfraktur och kanske blir borta en längre tid. Han ska undersökas närmare på måndag för att se hur pass allvarligt skadan är. Troligtvis borta en månad. Marchisio ska undersökas i slutet av nästa vecka.Höwedes kommer träna med resten av truppen i början av nästa vecka.



Allegri sade nyss på presskonferencen att Dybala, Pjanic och Matuidi kommer alla att starta. Rugani kommer fortsätta få förtroendet och Chiellini väntas göra comeback och ta Barzaglis plats.



Sassuolo



I Neroverdi har som sagt inte direkt övertygad i sina matcher så här långt. Lika mot Genoa och förlust mot Torino samt Atalanta gör att laget ligger precis ovanför strecket. Det lär heller inte bli vinst mot Juventus men långsiktigt tror jag ändå Sassuolo kommer klara nytt kontrakt. Även om det har skett lite förändringar och succetränaren Eusebio Di Francesco har lämnat så bör truppen vara starka nog för att klara sig kvar i den högsta serien. Frågetecken på Berardi inför matchen men annars finns inga skador eller avstängningar hos hemmalaget.



Enligt Whoscored.com så kommer Sassuolo ställa upp med 4-3-3 där Adjapong spelar tillsammans med Falcinelli och Politano längst fram. Cannavaro och Acerbi bildar mittbackslås och Consigli står i målet. Den nya tränaren Bucchi verkar dock gilla 3-5-2. I så fall spelar Falcinelli och Politano på topp.

Spelar inte Berardi så är mycket vunnet redan där för Juventus. Den eviga talangen är för mig en gåta att han inte har lämnat för en större klubb. För bekväm i sin roll? Kanske. Kanske inte vågar riktigt ta risken.



Hursomhelst är Sassuolo en charmig klubb i en charmig provins med charmiga spelare men som endast vunnit en match mot Juventus sedan återkomsten till Serie A och inte behöver vi Juventino vara allt för nervösa att vinst nr 2 kommer imorgon. Men underskattning i sådana matcher straffas alltid och att tappa poäng går inte längre nu när Inter och de andra lagen verkar ha vaknat till.



FORZA JUVE!!

Förväntande Startelvor:



Sassuolo Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Sensi, Magnanelli, Duncan, Peluso; Falcinelli, Politano



Juventus Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain



Matchinfo:

Avspark: 12:30 17/9

Mapei Stadium

Domare: Massa



1 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 1 KOMMENTARER198 VISNINGAR SIAMAK EMAM

siamak.emam@gmail.com

På Twitter: SiamakEmam

2017-09-16 14:37:00

ANNONS:

Fler artiklar om Juventus

Juventus

2017-09-16 14:37:00

Juventus

2017-09-13 11:30:14

Juventus

2017-09-12 12:21:00

Juventus

2017-09-10 17:38:08

Juventus

2017-09-08 19:51:00

Juventus

2017-08-27 20:33:06

Juventus

2017-08-26 11:26:00

Juventus

2017-08-22 12:17:00

Juventus

2017-08-19 12:28:19

Juventus

2017-08-13 11:55:00

ANNONS:

Juventus åker till provinsen Modena och Mapei för att spela match tidig söndag. En match som endast ska vinnas av bianconeri men som dock absolut inte får underskattas. Sassuolo har börjat serien utan vinst och kommer inte ge upp enkelt i den här matchen. Låt oss hoppas att Agnelli-rättegången inte stör spelarna ute på planen och låt oss njuta av ytterligare en seger för Juve!Ett skadeskjutet Juventus straffades skoningslöst för sina synder (stora som små) av Barcelona.Inför säsongen har vissa talat om ett Barcelona i förfall. Tillåt mig att SMH, Åtta av elva spelare som vann mot oss i finalen 2015 förväntas starta ikväll. Åtta ganska bra spelare också.Efter en ganska tråkig första halvlek där ett självmål gav Juve ledningen växlar de svarvita upp i andra. Mycket beroende på vår lilla argentinska juvel.Efter det det långtråkiga landslagsuppehåller är det snart äntligen dags igen för klubbfotbollen att sparka igång. Juventus tar emot Chievo på Allianz Stadium.Maskineriet ångar på men imponerar inte. Att släppa in två mål under de första sju minuterna i matchinledningen är under all kritik. Men att ändå komma tillbaka måste ändå tyda på bra laganda och vinnarmentalitet. Dock är det bara Dybala som imponerar!Senaste bortamatchen mot Genoa slutade i en smått förnedrande förlust. Ikväll går det bättre!Higuain har presenterat sig, Rugani startade, Mandzukic gör mål, Dybala briljerade och Matuidi debuterade...?Ett långt vakuum är över. Efter den bittra förlusten i Cardiff är det dags att ställa in siktet på nästa säsong. Varken försäsongen eller den inledande matchen mot Lazio har gett fansen de svar de vill ha. Men jag är lugn, det svartvita maskineriet brukar kunna ta en stund att veva igång. Och när det väl är i rullning är det inte mycket som kan stoppa det.Efter semester, otaliga Instagram-inlägg, nya frisyrer, någon ny tatuering, nyförvärv, spelarförluster och en intressant försäsongsturnering i USA har det blivit dags för Juventus-spelarna att spela säsongens första tävlingsmatch. För motståndet står himmelsblåa Lazio, revanschsugna efter nederlaget mot just Juventus i ligacup-finalen för några månader sedan. Scenen är Rom, närmare bestämt Stadio Olimpico och bucklan det ska sparkas om är Italienska Supercupen.