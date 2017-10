VV: Piqué – hela Spaniens hackkyckling

Evra lycklig, Kane i målform, VARats olidliga lätthet, Valencia på gång, Heynckes?

Spanien kan bli klara för VM

La Semaine: Läktarkatastrof i Amiens – Marseille kliver upp på pallen

Ligger Ronald Koeman pyrt till? Inför säsongen var Evertonfansen vid gott mod. En ny arena är på gång. De hade sålt Romelu Lukaku och ersatt honom med en armada av spelare. Det här kanske var säsongen där de skulle ta nästa steg?Sju matcher, sju poäng och -8 i målskillnad var inget scenario som någon kunde se framför sig. Och är tränaren Ronald Koeman ryktenas man. Många fans verkar ha tappat tålamodet.Det är lätt att vara efterklok. Tottenham sålde också sin största stjärna, Gareth Bale, och köpte massa nytt - men fick inte heller till det. Milan gör samma resa i Italien. De köpte massa nya spelare för över två miljarder och fansen jublade om ligatitel occh garanterat Champions League-spel nästa säsong. De har också fått en tung ligastart.Detta visar att man inte alltid kan köpa sig till snabb framgång. Känns hoppfullt.Harry Kane rundade av september med två fina mål mot Huddersfield på bortaplan, som innebar att han gjorde 13 mål under september månad. Lägg därtill de fem ramträffar han haft och man kan snabbt konstatera att han går för en tredje raka skytteligatitel.Detta utmålades som något negativt, att fansen applåderade varandra. Jag tycker att det var fint och många Huddersfieldfans skrev på Twitter att de applåderade Harry Kane när han byttes ut etc."I think in some departments he's already left. Psychologically, mentally, he's already left the football club. Maybe Wenger is now trying to do the best deal he can to get some compensation for him."Martin Keown kommenterar ryktena om att Mesut Özil ska återförenas med José Mourinho. Kontraktet går ut nästa sommar. Blir det försäljning i januari?Sean Dyche har all anledning att le. De är sexa i tabellen och har hittat receptet för att knäppa storlagen på näsan på bortaplan.Evertons säkerhetsvakter tog sitt jobb på kanske lite för stort allvar?Hahahaha!Jag är ju Englandsskribent så då får jag ju nämna den enda match som spelas, en betydelselös sådan mellan Litauen och England. Får vi se lite nytt blod? Matchen mellan England och Slovenien var under all kritik.Fredrik Wiberg anlyserar vilka tränare som hänger mest löst.- Åtta av Three Lions tio senaste mål har antingen gjorts eller assisterats av Harry Kane- Burnleys Nick Pope har bäst räddningsprocent bland de fem största ligorna med sina 94 %- Sämst är Englands förstakeeper med en räddningsprocent på 52 %- Everton har redan nu förlorat lika många hemmamatcher (2) som förra säsongenVARats olidliga lätthet.Mycket snack om det nu. Allegri tål det inte och Spalletti är för - om vi nu ska hårddra det.Innovatören Rosetti - den gamla domaren - sa i torsdagens Gazzetta dello Sport att VAR i alla fall löser tre feldömda situationer per omgång.Både Gazzetta dello Sport och Sky Italia har haft internetundersökningar där det legat på närmare 70% i VARs favör.Känns ändå som det är här för att stanna.frispark,flipp ellerstenhårda nick?Helt omöjligt att ta ut ett balja i en riktigt skön målomgång - trots att det bjöds på sju straffmål.Vi rullar ut hela målmattan...Då var det de här med VAR...Fullt ös i slutet mellan Torino och Hellas Verona.Eller är det Hellas VARona nu mer...Francescofirade sin 62:a födelsedag i veckan men det är inte det som ska lyftas fram av honom utan vad hans gamla adept- numera i New York Cosmos - i Palermo sa i en intervju till Il Giornale di Sicilia i veckan;Det var på träningen innan returmatchen mot West Ham i UEFA Cupen för nästan exakt elva år sedan som Mister grävde fram ett gevär och riktade mot spelarna och:- Vi har skadeskjutit dem , nu går vi in och gör slut på dem.Simplicio kunde tydligen knappt hålla sig för skratt när den ganska timide Francesco veva med bössan och om det var det som gav effekt eller inte vet vi inte men laget vann i alla fall med 3-0 på BarberaFörst och främst till alla milanistas men också till ett tips till er var ni ska leta om ni vill ha en bildlig förklaring på hur livet kommer sluta.Den gamla klassiska klyschan "En bild som säger..." är väl satt här.Sportidirektören Fabio Paratici i Juventus var inte direkt nöjd med VAR besluten i matchen mot Atalanta och skällde ut det så han fick två veckors diskvalificering frånn fotboll.Vad sa han då? Ja, enligt Gene...är i stort sett klara för Play-off till VM men matcherna ska spelas. Först ut är det mothemma i Torino fredag 20.45.Sen blir det bortamatch i Tirana mot Albanien på måndag.Ta del av Milan-redaktionens funderingar över Montellas framtid.Första målet för säsongen för- nu är det bara två mål kvar så har han nått absolut legendstatus i Napoli, då överträffar han Gud själv - Aramando Diego- i antalet gjorda mål för klubben.Helgens val i Katalonien. Barcelona mot Las Palmas hamnade i kläm och spelades utan publik. Massiva kravaller och ordningsstörningar. Väldigt många av dessa från polisens håll som ville hindra folk från att rösta. Fotbollsaspekten i detta, vad händer med Barcelona och Espanyol om det skulle bli så att Katalonien blir självständigt?En himla massa mål. Helgens absoluta underhållning stod Real Sociedad mot Real Betis för. Matchen slutatde 4-4 efter kvittering fyra gånger. Lagen turades om med att göra mål väldigt kort efter föregående mål. Säsongens match?Annars var Wass frisparksmål för Celta Vigo riktigt snyggt med.Spanskafans buar ut och kastar saker Gerard Pique efter träningen med landslaget."I don't want to go through the back door. This team and all the Spanish federation are my family."Pique förklarar sig och säger även att han och Ramos visst fungerar ihop.Här är laget som ska ta Spanien till VM. Ja, förutom “Guds gåva till fotbollen” (Ni vet vem vid det här laget) som blev skadad efter uttagningen.För er som gillar mål. Samtliga mål från förra omgången. Håll till godo.Valencia blickar fram mot Champions League. Klubben vann i helgen mot Athletic Bilbao och går mot en fin säsong.Ikväll spelar landslaget mot Albanien. Spanien behöver fyra poäng på de två matcherna mot Albanien och Israel på måndag. Det fixar dem och VM nästa.- Spanien har bäst passningsprocent av alla lag i VM-kvalet, 90,3 %. Dessutom flest slagna passningar, 6248 st.- Messi har gjort 100 assist på Camp Nou.- Cédric Bakambu är den 4:e spelaren att göra Hattrick för Villarreal i La Liga. Diego Forlán (2), Riquelme och Uche var föregångarna.Heynckes? Är det dags för en återkomst? Det kallas en u-sväng, det som Bayern gjort där de, i medias ögon, gått från Tuchel till Heynckes. Frågan är om det kommer löna sig, eller om han kommer förstöra sitt arv.Niko Kovac hade ett Pep Guardiola-moment när Sebastien Haller smällde in 2-1 i 94:emed en cykelspark. Han såg mållös ut. Mållös var som tur var inte Haller.Sebastien Hallers sanslösa cykelspark i 94:e kan inte överträffas. Den engelska kommentatorns röst sprack a'la Martin Tyler och Frankfurts första hemmavinst var ett faktum. En magisk avslutning på matchen mitt framför Nordwestkurve i Frankfurt som unisont flög upp i ett ödeshopp.Martin Harnik kunde sätta 2-1 för succélaget Hannover borta mot Mönchengladbach, men österrikaren sköt i ribban från bara ett par meter. Han måste ha känt sig skapligt dum när sedan Thorgan Hazard avgjorde i 93.e på straff.Borussia Dortmunds bortafölje imponerar som alltid och i Augsburg så var halva arenan gul. Ganska imponerande med tanke på att det är en jäkla bit från Ruhrpott till Bayern.I matchen Frankfurt-Stuttgart visades Simon Falette ut för en frilägeskapning, vilket var solklart. Men domaren sade att det var innanför straffområdet, medan VAR menade att det minsann var utanför. Stuttgart blev ifråntagna sin straff och missade frisparken med marginal.Jupp. Heynckes är påväg tillbaka till sitt vacklande Bayern och han kanske är vad de behöver, men kanske inte. En måste ändå alltid stölla frågan när något sådant händer- kommer han bli en succé eller kommer han förstöra sitt arv? Vad händer om han inte får pli på skeppet? Kommer man skylla på Ancelotti då, eller Heynckes?Holstein Kiel tog ledningen på ett ganska komiskt vis i helgenMarc Stendera klev in på Frankfurts mittfält mot Stuttgart och gjorde sin första match från start på en lång tid. Hans aggressivitet visade ssig vara precis vad laget behövde.Pressfest! Här kan man snacka om fartfylld fotboll och en förhoppning om många mål. Det var även just denna match som förra året var skandalomsusad då Dortmunds fans kastade sten och allehanda ting på Leipzigs fans. Inte okej, men BVB straffades genom en tom Südtribune under en match, så det var väl rimligt.-Jogi Löws segerprocent på 68 är den bästa någonsin i Tyskland.- Joshua Kimmich har bidragit till flest mål sedan han debuterade. 3 mål och 10 assist.att inte detta inte fick ett än värre slut. "Bara" 30 skadade supportrar. varav fem allvarligt.av Amiens president som först menade att Lille-fansen i princip fick skylla sig själva då de "försökte storma planen".vad som händer nu. Rättsprocessen lär hålla på länge. Snabbare måste det gå i besluten om hur matchen ska bedömmas (lutar mot omspel med 0-0 på resultattavlan) och om Amiens får fortsätta använda sin arena för hemmamatcher (nästa mot Bordeaux kan flyttas till... Bordeaux.)Överkänslig, någon? Lyons president har bett disciplinkommittén att ta bort Marcelos avstängning efter utvisningen från i helgen. Det är lätt att förstå honom.Med fiaskot mot Luxemburg i ryggen och fyra startspelare borta på grund av skador ligger det enormt tryck på 18-åriges axlar. Frågan är inte om, utan var han startar mot Bulgarien. ”Han är lika bra till vänster, höger eller centralt”, har L’Equipe mässat hela veckan.Huvudpersonen verkar själv ta det hela med ro och lägger upp stilfulla, vintageliknande idolbilder på sig själv.firar helgens Marseille-seger. Han var inte själv med, och lär få svårt att ta tillbaka sin vänsterbacksplats från Jordan Amavi. Evra är lika glad ändå.Ödesmatch mot Bulgarien. Frankrike har dåliga minnen från sådana tidigare. Kör Deschamps sin lite stabbigare elva (som mot Sverige) eller får ungdomarna chansen att ta Les Bleus till VM?har bara vunnit två av sina elva senaste Ligue 1-matcher.- OM:s målvakttog sin tionde Ligue 1-straff i helgen. Ingen är bättre sedan 2007.- 16 poäng på åtta matcher ärbästa start sedan 1998.gjorde fem mål på en halvlek mot Bordeaux. Så många mål har ingen gjort under 45 minuter på elva år i Ligue 1.