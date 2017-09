2017-09-24 15:00

Verona - Lazio

0-3



Hellas Verona-Lazio 0-3

Lazio avfärdade enkelt Hellas Verona på bortaplan trots en ”backkris”.

Målskyttar: 24' str., 41' Immobile, 60' Marusic



Varningar: 15' Parolo (L), 51' Kean (H), 74' Marusic (L), 80' Fossati (H)



Laguppställningar:



HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Romulo, Heurtaux, Caracciolo, Souprayen (46' Cerci); Fossati, B. Zuculini, Zaccagni (46' Kean); Bearzotti, Pazzini, Valoti (71' Lee).



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Leiva (83' Di Gennaro), Lulic, Lukaku (68' Murgia); Luis Alberto (71' Caicedo); Immobile.



Spelarbetyg 1-10 (Spelare som spelade mindre än en kvart betygsätts ej):



Strakosha (7): Hade inte särskilt mycket att göra men agerade stabilt. Stod även för en fin parad på linjen när Hellas frispark var på väg in.



Patric (6,5): Skötte sig bra i sin säsongsdebut på en ny och ovan position. Vårdat passningsspel.



Luiz Felipe (6,5): Fin debut fdrån start och spelade lugnt och stabilt. Stod även för fina bolltransporter framåt i banan där en även resulterade i mål.



Radu (6,5): Agerade tryggt och stabilare än tidigare och stöttade sina backkollegor på ett bra sätt.



Marusic (7,5): Äntligen fick vi se lite av varför montenegrinen värvades I somras. Agerade med mer självöfrtroende och ordnade straffen för ledningsmålet. Spelade sedan fram Immobile innan han själv fick gesten återbetalad och han fick göra sitt första mål i Lazio.



Parolo (6): Gnuggade på I sedvanlig stil. Fick något märkligt en varning för en till synes perfekt tackling.



Leiva (6,5): Stod för flera fina bollvinster och Veronas mittfält hade inte mycket att komma med. Tröttnade mot slutet och byttes ut.



Lulic (6): Kaptenen jobbade på bra och öppnade upp ytor för övriga. Gjorde sig och andra spelbara.



Lukaku (6,5): Stod för flera farliga rusher och var ett ständigt hot längs kanten.



Alberto (7): Vi fortsätter att konstatera att det inte alls är den Alberto vi såg förra säsongen. Kvicka finter och instick. Osar självförtroende.



Immobile (8): Än en gang är Immobiles mål och spel tungan på vågen för Lazio. Ciro stod för två mål och en assist. En perfekt eftermiddag med andra ord.

***

Murgia (6): Hann inte göra någon inverkan på matchen, men spelade stabilt



Caicedo (6): Ville en del i sitt inhopp, men det var i ett läge av matchen där Lazio hade slagit av på farten.



Di Gennaro: (ej betyg)



ALL. INZAGHI (7.5): Inzaghi hade på förhand en oerhört svår uppgift efter smällen mot



Matchens höjdpunkt: Immobiles slalomåkning i Hellas-försvaret innan han satte 2-0. Inget stoppar Ciro-tåget.



ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-09-25 13:26:00

