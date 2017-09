Inför Lazio - Napoli: Big match på Olimpico

Lazio och Napoli möts ikväll på Olimpico. Formstarka Napoli har 12 poäng och har gjort 15 mål och bara släppt in 2 stycken så här långt. Lazio har bara vunnit en gång mot Napoli de senaste 10 matcherna i Serie A.

Inzaghi sa igår att Napoli är det starkaste laget i Italien tillsammans med Juventus och att de spelar den bästa fotbollen i Europa. Lazio s tränare sa också att de första 60 minuterna mot Genoa spelade Lazio mycket bra och att man måste behålla samma koncentration under hela matchen om man vill ta hem minst en poäng mot Napoli. Han hyllade sedan återigen Napoli och sa att de har varit duktiga med att behålla de största spelarna och att det är i prinicp samma grupp sedan 3 år tillbaka vilket är nyckeln till framgång.Nani är uttagen till matchen ikväll, efter en lång tids frånvaro. Inzaghi kommer att ställa upp med samma lag vi såg i Genova med en liten ändring, nämligen Parolo som tar Murgias plats efter avstängningen. Inzaghi uttalade sig igår också angående Lazios tifosi och Lazios målsätting denna säsong. Han sa att han vet att Napoli kommer att ha många supportrar imorgon men att han litar på att det kommer vara många laziali på läktarna också. Inzaghi hoppas på många tifosi trots att det är mitt i veckan, och sa slutligen att Lazios tifosi varit mycket närvarande och viktiga under hans tid som tränare. Angående målsättningen undvek han frågan som de flesta brukar göra men sa att Lazio spelar mycket bra och att det är en stark grupp med mycket vilja och att de kommer se resultat om de fortsätter så.Napoli värmde upp igår på gymmet inför matchen i Rom. Sarri uttalade sig inte angående matchen på grund av valet att inte uttala sig till pressen. Tränaren har i alla fall alla spelare tillgänliga, ingen är skadad och ingen är avstängd. Sarri kommer ställa upp med den vanliga 4-3-3 med Callejon, Mertens, "monstret" som han själv kallade honom och Insigne på topp.Som sagt har Lazio bara tagit hem 5 poäng av 30 möjliga mot Napoli de senaste 10 matcherna. En vinst och 2 kryss.Napoli har de senaste 11 möten mot Lazio alltid gjort mål. Snittet ligger på 2.5 mål per match. Oroande statistik.Biancocelesti har förlorat de senaste 4 matcherna på Olimpico mot Napoli, och har inte lyckats göra ett mål de senaste 3.Lazio är det enda laget som aldrig legat under i Serie A så här långt.Napoli har vunnit 9 raka matcher i Serie A, ett rekord för klubben.De senaste 15 bortamatcher har Napoli vunnit 13 gånger och spelat oavgjort 2, och har i 10 av de dem nätat minst 3 gånger per match.Napoli har gjort flest mål i den andra halvleken i Serie A hittills (10 stycken), Lazio är istället laget som gjort flest mål under de första 15 minuterna av varje halvllek.Immobile har bara gjort 1 mål mot Napoli på 6 matcher, och det gjorde han i första matchen 2012.Statistiken visar tydligt att Napoli är favoriter ikväll. Jag tror dock Lazio kommer att göra minst ett mål. Kanske dags att bryta trenden?