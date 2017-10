Nice - Lazio 1-3

Efter en rysare borta mot Juventus i helgen så tog Lazio idag 3 viktiga poäng efter en rätt så komfortabel vinst borta mot Nice. I och med vinsten så ska det nu mycket till för att Lazio inte ska lyckas ta sig ur grupp K.



- Cardinale, Marlon, Dante, Le Marchand, Jallet, Mendy, Walter, Lees-Melou, Sneijder, Burner, Balotelli- Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Radu, Patric, Murgia, Di Gennaro, Milinkovic-Savic, Lulic, Nani, Caicedo: Balotelli 4´: Caicedo 5´, Milinkovic-Savic 65´ & 89´: Mendy 78´: Luiz Felipe 86´6.0 - Har i ärlighetens namn väldigt lite att göra idag. (speciellt i första halvlek) Hade dock en del att göra i andra halvlek och håller till och med på att ställa till det ordentligt då han lyckades på något sätt att tappa en boll han såg ut att plocka vid en utrusning. Som tur kunde inte Balotelli sätta dit chasen. För övrigt så var Strakosha stabil mellan stolparna.6.0 - Försvarslinjen var ganska sysslolösa idag i och med att Balotelli var den enda anfallaren man måttade bollar mot. Bastos står för en klart godkänd insats. Visar prov på fin fysik när han brottas om bollarna och han var också fläckfri i uppbyggnadsfasen. Han börjar bli lite av en favorit hos mig.6.5 - Bra match av brassen. Jag gillar hans uppoffrande försvarsspel som bidrar till en hel del trygghet där bak. Samtidigt så stormar han fram lite då och då med ett par soloräder. Tappade markeringen vid Balotellis öppningsmål. Vilket sänker betyget aningen.5.5 - Stefan stod idag för en väldigt dålig insats. Utan tvekan hans sämsta insats denna säsong. Han konstanta bolltapp ledde till möjligheter för Nice och han fick aldrig heller riktigt till det defensivt. Vilket var otroligt frustrerande att se då han gav bort ett par frisparkar. Radu brände dessutom en superchans i första halvlek när Cardinale lämnade retur på Nanis skott som kom efter enfin frisparksvariant.5.0 - Hundraprocentig i passningsspelet idag, men det uträttar inte mycket på planen då passningarna oftast går bakåt i plan. Lyckas idag med väldigt lite och är otroligt osynlig. Inte alls bra idag...5.5 - Lazioprodukten hade en väldigt tuff kväll där han förlorade mer eller mindre varenda duell. Viktigt att han får speltid med tanke på att han är en ung kille som jag tror att väldigt många hoppas på med tanke på att han är från akademin.4.0 - Otroligt osynlig och han har fortfarande inte stått för en enda godkänd insats hittills den här säsongen. Vann dessutom inte heller någonting i mittfältskampen som Lazio hade förlorat med större marginal om det inte var för Sergej.7.5 - Vill inte höja betyget allt för mycket trots att Sergej gjorde 2 mål och 1 assist idag eftersom att det egentligen inte såg jättebra ut. Matchbilden passar honom perfekt eftersom att han får brottas en del, men å andra sidan så leder det också till att han ger bort en hel del frisparkar och boll. Vilket är otroligt frustrerande att se. Han är som sagt viktig idag eftersom att han jämnar ut mittfältskampen som Nice vann utan tvekan. Det är egentligen bara när matchen öppnar upp sig efter bytena som Sergej får till det offensivt.5.0 - Tappade otroligt mycket boll och hade också väldigt jobbigt i duellspelet. Sliter som bara den, men det ger inte mycket. Trots allt så är han viktig eftersom att han alltid jobbar sig in i rätt position.5.0 - Jag var på förhand ganska taggad på att se Nani lira från start för första gången, men hans chans förstördes med tanke på hur matchbilden var. Nice pressade honom bra och lät inte honom hålla i bollen allt för mycket.6.5 - Påpassligt framme och gör det viktiga kvitteringsmålet minuten efter Balotellis öppningsmål. Löper rätt och gör också en assist. Jag tippade som sagt innan säsongen på att Caicedo skulle bli “säsongens flopp”, men han motbevisar mig gång på gång.6.5 - Matchen öppnar upp sig när Luis Alberto och Immobile byts in. Luis håller i bollen bra och fördelar den fint. Står dessutom för en fin assist. Lovande.6.0 - Byts in i hopp om att få kontra in bollen på slutet och är nära att göra just det. Löper mycket och rätt. Vilket underlättar för mittfältarna.6.5 - Gör 6 ändringar till dagens match och lyckas trots det knipa en vinst borta mot en bra lag i form av Nice. Gör två byten i mitten av andra halvlek som öppnar upp matchen och som i sin tur vinner matchen åt Lazio. Defensiven fungerar bra och Nice hade inte mycket att komma med. Offensivt såg det rätt så oroväckande ut eftersom att det verkade alldeles för lätt att isolera Nani från matchen. Man får bara inte ta formen för givet nu eftersom att det kan vända bara på någon vecka med den tunna trupp som man nu har.Väldigt svårt att hitta någon med tanke på att matchen i sig inte var väldigt bra, men om jag måste välja någon så måste jag säga Balotellis miss på Strakoshas tabbe. Matchbilden hade utan tvekan ändrats ifall bollen gick i mål och jag hade varit väldigt arg med tanke på att Lazio enligt alltid gör matcher onödigt spännande. En annan höjdpunkt som förtjänar att nämnas är också Lazios kvitteringsmål som enligt mig summerar Nice försvarsspel idag rätt så bra.Balotelli. Det snackades en del om honom innan match. Om han är tillbaka i form eller inte?, ska han lira i landslaget? m.m. När han väl är i form så är han en fantastisk spelare att kolla på. Lite fotbollsgodis liksom. Hans insats idag var väldigt bra. Trots att han har lite att jobba på så skapar han en hel del chanser och på egen hand håller Nice kvar i matchen. Det borde logiskt sett enligt mig bara vara en tidsfråga innan han är tillbaka i landslaget i och med formen han har visat prov på under säsongsinledningen.