Dopopartita Milan-Juventus 0-2: Higuain sänkte Milan på San Siro

Milan kunde inte stå upp mot Juventus och två kliniska avslut av Gonzalo Higuain sänkte Montellas Milan. Frågan är hur länge vi får se Montella som Milantränare efter det här.

Vad tänker Montella? Från första sekund var det tydligt att Kalinic inte hänger med i det tempot. Tvåa på i princip alla bollar, feltajmat i löpningar och när han väl fick ett gyllene läge så var mottagningen inte optimal och förstörde läget något. Det är för mig helt ofattbart att Kalinic spelade som ensam spets så länge som han gjorde. Särskilt med tanke på att vi hade Cutrone och Silva på bänken. Och Calhanoglu. Vad händer där? Bortsett från hans godkända inläggsfot bidrar han inte med något som helst. Spelet stannar upp när han får bollen, avsluten är undermåliga och i närkampsspelet är han sämre än pojklagsspelare. Han saknar all den pondus en nr 10 i Milan ska ha.Stormatcher som denna visar skillnaden på bra och världsklasspelare. Higuain är inte i sitt livs form men slog till när det behövdes med två kliniska avslut. Kalinic gömde sig bakom Juventus backarna. Samma sak gäller tränarna. Allegri kommer dig med erfarenhet, ett spel som han ändå präntat in i sina spelares huvud och en plan b. Montella kom till matchen med en vimsig spelidé, utan någon röd linje och en total oförmåga att förändra matchbilden. Det räcker inte att spela bra. Man måste ta poäng också. Milan har investerat hårt och kraftfullt i truppen, men vi saknar spetsen fortfarande. Antingen växer spelarna in i den rollen snabbt eller så måste större investeringar till för att köpa till sig det.Ingen riktig idé. Ingen riktig attityd och nästan uppgivet.Att förlora mot Juventus på hemmaplan med 0-2 är aldrig okej. Det ska aldrig finnas ursäkter och undanflykter. Montella är helt enkelt inte på den ambitionsnivå Milan behöver. Det finns ingen mer tid att slösa. Montella, vare sig man gillar honom eller ej, måste dessvärre gå. Han blir, rätt eller ej, syndabocken för denna usla säsongsinledning. Jag ställer mig till skaran som nu inser att för stort förtroende har satts till Montella. Och den där gräsliga kavajen? Bara det i sig är anledning nog att sparka honom. Milan behöver någon som kan skrika igång sitt lag. Någon som kan göra att samtliga spelare höjer sig över en hel säsong. En Conte-typ. Milan behöver någon som kan tända en eld i baken på alla spelare. Hitta den personen och sparka Montella nu.***********Dags för ledningen att sätta nya realistiska säsongsmål.**********Har man öppet köp på fotbollsspelare?**********Milan har en ny, modig ledning. De kommer att ta ett modigt beslut. Antingen sparka tränaren redan nu eller fortsätta backa honom. Jag hade inte velat vara i deras skor ikväll...