2017-10-15 20:45

Inter - Milan

3-2



Milans baneman

Matchrapport Inter – Milan: Icardi's hattrick sänkte Milan

Straffmål av Icardi i sista minuten avgjorde derbyt till Inters fördel



Laguppställningar

Inter (4231): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini,

Milan (352/442): G Donnarumma; Musacchio, Bonucci,



Matchen

Det var en viktig match för båda lagen. Milan behövde tre poäng för att inte bli helt avhängda i kampen om en



I halvtidsvilan bytte Montella spelsystem till något som mer liknade en 442 och offrade Kessie för Cutrone. Två anfallare (en teknisk och en stark) och Suso och Borini på kanterna vände spelet till Milans fördel. Andre Silva träffade stolpen, Musacchio gjorde ett offsidemål, Suso och Borini tvingade Handanovic till enhandsräddningar. 10 minuter in i halvleken kvitterade Suso rättvist från 20 meters avstånd.



Det kändes som att Handanovic avgjorde matchen när han räddade Bonaventuras friläge, vilket förde åtminstone mina tankar tillbaka till Istanbul och Shevchenkos omöjliga miss i slutminuten. Trots Milan-dominans gjorde Icardi sitt andra mål bara minuten senare efter att ha rånat Biglia och vackert sammarbetat med Perisic. Även Milans kvitteringsmål kom oväntat när Inter börjat få grepp om matchen igen. Rodriquez inlägg gick över Cutrone till Bonaventura som tryckte in bollen. Officiellt ett självmål av Handanovic, men utan tvekan Jacks förtjänst.



Där borde detta derbys historia tagit sitt slut, men så blev inte fallet. I matchens sista minut ordnade Rodriguez först en hörna och sedan en straff till Inter. Icardi fick fullborda sitt hattrick, ge Inter segern och förpassa Milan ner till en niondeplats i ligan. Att kalla segern välförtjänt vore en överdrift, men sånt är sekundärt i ett derby.



Matchstatistik

(Inter - Milan)

Bollinnehav: 41-59

Skott: 15-21

Skott på mål: 6-6

Passningar: 348-507

Inlägg: 15-21



Tankar efter matchen

- 2 miljarder kronor i spelarköp och nionde plats med en fjärdedel av säsongen spelad. Det duger givetvis inte. Lagbyggen behöver tid, men jag tror inte Milans nya ägare och ledning har råd med ett mellanår.



- Läxan från andra halvleken: spelare spelar bättre på sina bästa positioner, who knew? När Kessie byttes ut mot Cutrone fick både Suso och Borini spela högt upp på kanterna, vilket helt och hållet ändrade matchbilden. En hundralapp på att Conte hade startat med en 424/4231.



- Som det bör sig var stämningen helt fantastisk på läktarna. Milano-derbyt är en av världsfotbollens stoltaste signum.



Spelarbetyg

(5.5-6=godkänt, högre = bra, lägre = kass)



Donnarumma – 5.5: Målen var inte hans fel.

Musacchio – 5: Första målet borde han kunnat förhindra.

Bonucci – 5: Andra målet borde han kunnat förhindra

Romagnoli – 5.5: För ovanlighetens skull bäst i försvarslinjen

Borini – 6.5: Nagatomo var hans bitch i andra halvlek

Kessie – 5.5: Fick bara 45 mediokra minuter på sig

Biglia – 6: Som vanligt bra, men blev rånad av Icardi vid Inters andra mål

Bonaventura – 6.5: Djävlar vad Jack arbetar hårt.

Rodriguez – 5: Tredje målet var helt och hållet hans fel. Assistet höjer betyget något

Suso – 6.5: Lysande andra halvlek, när han fick spela på kanten

Silva – 5: Väntar fortfarande på en bra match mot bra motstånd

Cutrone – 6: Förändra matchbilden i andra halvlek. Milan skall spela med två anfallare Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Borja Valero (Eder 84); Candreva (Cancelo 72), Vecino, Perisic; Icardi (Santon 92)G Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Roma gnoli (Locatelli 77); Borini, Kessie (Cutrone 46), Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Suso, Andre SilvaDet var en viktig match för båda lagen. Milan behövde tre poäng för att inte bli helt avhängda i kampen om en Champions League -plats, Inter behövde en seger för att haka på Napoli i den absoluta toppen. I första halvlek, som i och för sig var jämn, såg Inter ut som ett mer färdigt lagbygge, med mer pondus och en tydligare spelide än Milan. Inter tog ledningen efter 28 minuter när Candrevas inlägg styrdes in av Icardi. Jag lastar till stor del Musacchio för det målet. Han borde följt Icardi och inte bollen i en sådan situation.I halvtidsvilan bytte Montella spelsystem till något som mer liknade en 442 och offrade Kessie för Cutrone. Två anfallare (en teknisk och en stark) och Suso och Borini på kanterna vände spelet till Milans fördel. Andre Silva träffade stolpen, Musacchio gjorde ett offsidemål, Suso och Borini tvingade Handanovic till enhandsräddningar. 10 minuter in i halvleken kvitterade Suso rättvist från 20 meters avstånd.Det kändes som att Handanovic avgjorde matchen när han räddade Bonaventuras friläge, vilket förde åtminstone mina tankar tillbaka till Istanbul och Shevchenkos omöjliga miss i slutminuten. Trots Milan-dominans gjorde Icardi sitt andra mål bara minuten senare efter att ha rånat Biglia och vackert sammarbetat med Perisic. Även Milans kvitteringsmål kom oväntat när Inter börjat få grepp om matchen igen. Rodriquez inlägg gick över Cutrone till Bonaventura som tryckte in bollen. Officiellt ett självmål av Handanovic, men utan tvekan Jacks förtjänst.Där borde detta derbys historia tagit sitt slut, men så blev inte fallet. I matchens sista minut ordnade Rodriguez först en hörna och sedan en straff till Inter. Icardi fick fullborda sitt hattrick, ge Inter segern och förpassa Milan ner till en niondeplats i ligan. Att kalla segern välförtjänt vore en överdrift, men sånt är sekundärt i ett derby.(Inter - Milan)Bollinnehav: 41-59Skott: 15-21Skott på mål: 6-6Passningar: 348-507Inlägg: 15-21- 2 miljarder kronor i spelarköp och nionde plats med en fjärdedel av säsongen spelad. Det duger givetvis inte. Lagbyggen behöver tid, men jag tror inte Milans nya ägare och ledning har råd med ett mellanår.- Läxan från andra halvleken: spelare spelar bättre på sina bästa positioner, who knew? När Kessie byttes ut mot Cutrone fick både Suso och Borini spela högt upp på kanterna, vilket helt och hållet ändrade matchbilden. En hundralapp på att Conte hade startat med en 424/4231.- Som det bör sig var stämningen helt fantastisk på läktarna. Milano-derbyt är en av världsfotbollens stoltaste signum.(5.5-6=godkänt, högre = bra, lägre = kass)Donnarumma – 5.5: Målen var inte hans fel.Musacchio – 5: Första målet borde han kunnat förhindra.Bonucci – 5: Andra målet borde han kunnat förhindraRomagnoli – 5.5: För ovanlighetens skull bäst i försvarslinjenBorini – 6.5: Nagatomo var hans bitch i andra halvlekKessie – 5.5: Fick bara 45 mediokra minuter på sigBiglia – 6: Som vanligt bra, men blev rånad av Icardi vid Inters andra målBonaventura – 6.5: Djävlar vad Jack arbetar hårt.Rodriguez – 5: Tredje målet var helt och hållet hans fel. Assistet höjer betyget någotSuso – 6.5: Lysande andra halvlek, när han fick spela på kantenSilva – 5: Väntar fortfarande på en bra match mot bra motståndCutrone – 6: Förändra matchbilden i andra halvlek. Milan skall spela med två anfallare

Inter-Milan Samir Handanovic

Danilo D'Ambrosio

Milan Skriniar

Miranda

Yuto Nagatomo

Matias Vecino

Borja Valero

Antonio Candreva

Roberto Gagliardini

Ivan Perisic

Mauro Icardi



Avbytare

Tommaso Berni

Joao Cancelo

Dalbert

Eder

Yann Karamoh

Daniele Padelli

Andrea Pinamonti

Gianluigi Donnarumma

Mateo Musacchio

Leonardo Bonucci

Alessio Romagnoli

Fabio Borini

Franck Kessie

Lucas Biglia

Giacomo Bonaventura

Ricardo Rodriguez

Suso

Andre Silva



Avbytare

Ignazio Abate

Davide Calabria

Patrick Cutrone

Antonio Donnarumma

Matteo Gabbia

Gustavo Gomez

Manuel Locatelli



0 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 0 KOMMENTARER170 VISNINGAR HENRIK BRANDEL

2017-10-16 18:17:56

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-10-16 18:17:56

Milan

2017-10-15 23:01:57

Milan

2017-10-15 00:34:22

Milan

2017-10-14 12:00:00

Milan

2017-10-13 21:42:00

Milan

2017-10-13 17:00:00

Milan

2017-10-09 19:00:00

Milan

2017-10-03 21:00:00

Milan

2017-10-01 19:57:42

Milan

2017-10-01 00:36:29

ANNONS:

Straffmål av Icardi i sista minuten avgjorde derbyt till Inters fördelMilan försökte och lyckades hämta upp underläge två gånger men gav bort chanserna till poäng i slutminuterna med en onödig straff.I staden är dekorationerna uppsatta. Fansen har börjat ladda. Tifona lär stå redo. Två av världens största lag. Nu är det snart dags, fighten om modets stad, kriget på den mäktiga borgen, det handlar om Derby della Madonnina!Känd från Solo Calcio och Västerås SK gästar Robin Blommé denna upplaga av L'Intervista Rossonera för att prata Derby della Madonnina, varför känslorna fastnade för Milan, hans syn på Montella som tränare samt hans åsikter kring Inter ända från ledarnivå till spelarnivå. Givetvis behandlas mycket mer, så häng med i uppladdningen inför säsongens första derby!Serien tuffar igång igen efter landslagsspel ochfokuserar på helgens stormatch i och med derbyt mot Inter. Donnarumma är en av spelarna som kan komma att spela en avgörande roll, och hans säsong så här långt diskuteras också.Svenska Fans-legendar, il Calcio al Corso-grundare och allmänt känd i svenska Inter-kretsar. Daniel Hamilton gästar L'Intervista Rossonera och diskuterar högt och lågt kring sitt Inter men vi får också veta vad han tycker om Milan. Vad känner han för det kinesiska intåget i Milano och vad tror han om helgens derby? Häng med nedan så får ni veta!Redaktionen utser Milans bästa spelare för slutet av augusti samt september.Förlusten och besvikelsen mot Roma dominerar kvällens. Panelen försöker hitta de största bristerna hos vårt lag, likaså funderar de över Calhanoglus säsong så här långt och om både Suso och Bonaventura borde tvingas in i laget på något sätt. Avslutningsvis, den stora frågan just nu – hur mycket tid ska Milan ge coach Montella?Milan förlorade än en gång i ligan och än en gång utan att göra mål.I senaste avsnittet av Podcasten Rossoneri har vi bjudit in Marcus Birro, för alla italienkännare känd romanista. Vi dyker ner i frågan hur det kommer sig att han håller på Roma när han är uppvuxen med en pappa som var Juventini.