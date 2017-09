Bologna 0-3 Napoli: Klar seger utan spelmässig övertygelse

Efter en timmes stiltje fick Napoli hål på Bologna och vann tillslut med klara 3-0 utan att göra någon spelmässigt perfekt match. Callejon, Mertens och Zielinski skrevs in i målprotokollet när napolitanarna tog sin tredje raka trepoängare i säsongsupptakten.

STARTELVOR

Sarri valde att mönstra bästa möjliga lag till bortamötet med Roberto Donadonis Bologna , detta trots det tuffa septemberschema som väntar och Champions League -match i Ukraina redan på onsdag.Första halvlek var överlag ingen syn för gudar. Kvalitén var relativt låg, framförallt från Napoli s sida som stod för osedvanligt mycket bolltapp på mittplan. Det kvicka och fyndiga anfallsspel vi blivit så bortskämda med lyste med sin frånvaro. Det vassaste man skapade var ett kombinationsspel mellan Callejon och Hamsik där den sistnämnda avslutade rakt på Mirante mellan hemmastolparna.Bologna å sin sida gjorde en ganska fin första halvlek och hade också de vassaste möjligheterna. Simone Verdi hade två farliga avslut varav det ena var en frispark som, via Reinas fingertoppar, träffade överliggaren.Bologna hade sedan ett mål korrekt avvinkat för offside och Chiriches tvingades utgå strax innan pausvilan med vad som såg ut att vara en axel ur led. Så mycket mer än det bjöds vi inte på under matchens första 45 minuter.Den andra halvleken inleddes också ganska trevande och det dröjde en kvart innan Mattia Destro fick en kanonchans att ge hemmalaget ledningen. Hans skott från nära håll räddades av Reina och returen dansade, via en bortaförsvarare, på mållinjen innan Koulibaly kunde rensa i grevens tid.Dryga fem minuter senare skulle Napoli bryta dödläget i matchen efter en kombination det känns som vi sett ungefär tusen gånger förut. Insignes laserprecisionsinlägg hittar Callejons panna på bortre stolpen vars resoluta nick blir otagbar för Mirante. Spanjoren öppnar därmed sitt målkonto för säsongen och ger Napoli en vital bortaledning.Efter målet blir det en lite annan matchbild. Napoli kan tydligare kontrollera tillställningen medan Bologna försöker trycka upp positionerna än mer utan att riktigt ha kvalitén i de avgörande momenten. Med tio minuter från slutet lyckas Mertens ta vara på ett misstag i hemmaförsvaret, sprinta sig fri och dubbla Napolis ledning via ett vänsterskott mellan benen på hemmamålvakten. Game over.Napoli spelade sedan av tiden mot ett, till synes, uppgivet hemmalag. Man hann också med att göra ett 3-0-mål när man i den 88:e minuten rullar upp hemmalaget totalt. Via några små, snabba passningar i straffområdet hittar Callejon den tidigare inbytte Zielinski som placerar in sin andra strut för säsongen i öppet mål.Napoli vinner alltså med väldigt övertygande siffror i denna småmariga bortamatch även om spelet lämnar en hel del övrigt att önska. En skön egenskap, minst sagt. Att vinna utan att spela särskilt bra. Napoli gör därmed Juventus och Inter sällskap i toppen av Serie A -tabellen. Trion är än så länge hundraprocentiga med tre vinster vardera.Mirante; Krafth, Helander, Maietta (De Maio 57’), Masina; Pulgar, Poli, Verdi, Palacio (Petkovic 77’), Di Francesco; Destro (Krejci 73’).Reina; Hysaj, Chiriches (Albiol 43’), Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (Diawara 77’), Hamsik (Zielinski 72’); Callejon, Mertens, Insigne.Låt oss nu hoppas att spelarna hinner återhämta sig ordentligt till på onsdag då Shakhtar Donetsk väntar i CL-premiären. Det blir viktigt att sätta tonen direkt i jakten på en av de två slutspelsplatserna. Spännande blir det.Avanti!