Napoli till Bologna

Dags för omgång tre av ligan och Napoli möter Bologna borta.

Det kan bli så att tränare Sarri roterar en del inför söndagens möte med Bologna borta. Flera spelare kom sent tillbaka från landslagsuppdrag, flera har vissa känningar och dessutom väntar CL på onsdag och överlag ett späckat spelschema under september. Under 21 dagar väntar sju matcher med start i Bologna och avslut på San Paolo den 1 oktober då Cagliari gästar. Så det gäller att lufta truppen och Sarri lär vila ett flertal nyckelspelare under den här perioden.Eftersom det väntar CL i veckan vet vi inte heller hur Sarri tänker formationsmässigt. Det är bra att få en lyckad start i Europa, helst tre poäng, men å andra sidan är Serie A ett uttalat mål och bör prioriteras. Därför tar undertecknad spekulationerna om att Mertens, Hamsik och Allan skulle börja på bänken med en nypa salt, vi får se helt enkelt. Inget förvånar om Sarri väljer att gå all-in och starta bästa elva, för att sedan ta ut ett par spelare. Självklart undantaget om någon inte är fit efter landslagsuppehållet.Ifjol blev det en otroligt målrik historia i detta möte då Napoli vann med 7-1. Så lär inte siffrorna bli idag. Men inställningen hos gästerna från södern måste vara att ta tre poäng, att fortsätta den fina inledningen på säsongen. Hysaj är tillbaka från avstängning, i övrigt har Sarri full trupp.BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Maietta, Masina; Taider, Pulgar, Poli; Verdi, Destro, Di Francesco.NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Zielinski, Callejon, Milik/Mertens, Insigne.Avspark söndag kl. 20.45