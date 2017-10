Roma 0-1 Napoli: Stark seger!

Napoli tog sin åttonde raka seger i säsongens upplaga av Serie A efter mål av Insigne.

och så blev också fallet. Roma pressade Napoli stundtals men hade problem med avsluten. Desto farligare kändes Napoli varenda gång de kom över på Romas planhalva. Mertens var ständigt ett orosmoment men hade ingen lyckad afton avslutsmässigt.får Insigne turligt med sig bollen och placerar distinkt in 0-1 efter förarbete av Mertens. Halvleken fortlöper sen med en del Roma uppstick som inte nämnvärt stör Napoli. Firma Mertens/Insigne fortsätter dock att vara farliga framåt men dribblar antingen bort sig eller feltajmar den sista touchen.har Mertens (åter igen) chans att utöka ledningen men avslutet går en bit utanför tack vare en felträff. Kanske borde han friställt en frustrerad Hamsik? Den sistnämnde rörde sig mer inått och uppått banan ju längre halvleken led och var bara en dålig träff från att utöka ledningen.Roma gled sakta med säkert in i matchen och drev upp pressen än mer. Reina gör en galen räddning via stolpen från en nick av Perotti och den ständigt utskällde spanjoren blev i och med denna räddning kvällens hjälte. Roma har ytterligare chanser mot minut 90 men får inte till avsluten.med både stolpe och ribba. Ibland ska man ha det också. Vi ska dock inte frångå det faktum att laget känns annorlunda än den senaste åren. Laget har ett driv och en sammanhållning som speglar mer och mer det arbete som flertalet personer lagt ner under mången år. Bra lag ska ha tur sägs det och ikväll hade Napoli verkligen tur när det behövdes. Ett oavgjort resultatet hade kanske varit det mer rättvisa ikväll men en vinst var så klart att föredra.Nu väntar en sjukt svår match mot kanske just nu världens bästa bolltrillande lag, Manchester City.Roma: Alisson; Peres, Manolas (Fazio 60), Juan Jesus , Kolarov; Pellegrini (Gerson 78), De Rossi, Nainggolan; Florenzi (Under 71), Dzeko, PerottiNapoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (Diawara 72), Hamsik (Zielinski 71); Callejon (Rog 81), Mertens, Insigne