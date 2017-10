Real Madrid kryssade på hemmaplan.

I en chansrik match blev målvakterna avgörande när det slutade 1-1.

Statistik

Mål:

Bollinnehav:

Hörnor:

Gula kort:

Publik:

Inhoppare

Inför matchen hade de båda lagen identiska resultat hittills under gruppspelet och man delade alltså på poängen i denna omgång vilket gör att båda lagen har sju poäng och +5 i målskillnad. Real Madrid öppnade matchen på ett bra sätt och det skulle bara dröja några minuter innan Cristiano Ronaldo hade en nick i stolpen och sedan Karim Benzema, på returen, sköt utanför vilket påminde en hel del om missen mot Valencia i ligan. Fransmannen har inte det där flytet innanför straffområdet just nu och skulle dessutom få ytterligare ett fint läge senare i matchen.Den första kvarten hade Zidanes mannar en fin period i matchen och man hade bra rörelse där Ronaldo hade ytterligare ett läge efter fint kombinationsspel med Modric och Benzema.Det skulle dröja drygt 20 minuter innan Tottenham fick sitt första läge och det var riktigt farligt. Harry Kane kom loss på en hörna men Keylor Navas svarade för en fin enhandsräddning. Direkt efter det får även Llorente en chans men även där klarar Navas.Tottenham skulle dock ta ledningen och man gjorde det via ett självmål av Raphael Varane. Harry Winks vann bollen på mittfältet, fick ut den till Serge Aurier som utnyttjade ytan på Marcelos kant och skickade in den i straffområdet där Varane oturligt nog fick in den i eget mål bakom en chanslös Navas.Efter detta hade Real Madrid en del halvchanser innan Toni Kroos fälldes av Aurier strax innan pausvilan och domaren pekade på straffpunkten. Cristiano Ronaldo var säkerheten själv och skickade in sitt 110:e mål i Champions League Real Madrid startade väldigt bra och hade kontroll på matchen den första kvarten. Efter det kommer Tottenham in i matchen bättre och får energi av sina farliga lägen. Efter ledningsmålet backar dock engelsmännen hem en del och Real Madrid avslutar den första halvleken på ett bra sätt där man även får utdelning.Precis som i den första halvleken startade Real Madrid den andra med hög press och bra rörelse. Problemet var dock att man inte lyckades utnyttja sina lägen, vilket har varit ett stort problem hittills under denna säsong. Benzemas andra jätteläge kom i den 53:e minuten men om det var han eget fel på den första missen så var det landsmannen Hugo Lloris på den andra som gjorde en otrolig räddning på Benzemas nick från nära håll.Real Madrid fortsatte att ha kontroll och Ronaldo hade en del fina aktioner men inte några jättelägen. Tottenham hade knappt varit över på offensiv planhalva i den andra halvleken men när man väl fick ett läge så var det ett drömläge för Harry Kane. I den 70:e minuten spelade Fernando Llorente fram en fri Kane som dock inte lyckades överlista Navas som gjorde en väldigt fin räddning. Några minuter senare får även Christian Eriksen ett bra läge men även där parerade Navas på ett bra sätt.Med kvarten kvar försöker Real Madrid att få till en sista anstormning men det vill sig inte riktigt. Man skapar inte några farliga lägen och Tottenhams fembackslinje har bra koll på Ronaldo o co.Real Madrid har det mesta av spelet och skapar en hel del lägen men det är det sista lilla extra som saknas och man får inte in bollen trots fina lägen. Pochettinos val att spela med fem försvarare var dock lyckat för Tottenhams del och Real Madrids offensiv kunde inte orsaka lika mycket problem för motståndarna som man är van vid att se. Det märks dock att man inte har samma bredd och kvalite på bänken at slänga in i slutet av matcherna jämfört med förra säsongen och att Lucas Vazquez ska vara andravalet när man jagar mål är lite oroväckande.Tottenham är inte ofarliga när de kommer till lägen och hade också kunnat göra något ytterligare mål, framförallt på Kanes friläge. Med tanke på Dortmunds oväntade poängtapp borta mot Apoel har Real Madrid och Tottenham ett försprång på sex poäng till tyskarna och det är nog framförallt engelsmännen nöja med som har kvar Dortmund på bortaplan.0-1 Varane (självmål) 28’, 1-1 C.Ronaldo (straffspark) 43’61%-39%9-81-1 (Ronaldo & Aurier)81,044Härnäst väntar Eibar på hemmaplan för Real Madrid.Är chanslös på självmålet men gör en riktigt grym räddning på Kanes friläge. Räddar även anfallarens nick i första halvleken samt Eriksens läge i den andra. Det är såhär vi vill se Navas!Gör en godkänd debut i Champions League. Fick Vertonghen att jobba en hel del och löper mycket. Dock saknas det kvalite i inläggen.En svajig match från fransmannen som blandar fina saker med lite mindre bra beslut. Otur med självmålet.Var stabil och gjorde inte mycket väsen av sig. Höll sig lugn matchen igenom.Det var ingen tillfällighet att Pochettino hade Sissoko framför Aurier med uppgift att stänga ner Reals vänsterkant. Marcelo hade det lite jobbigt med dessa två fysiska spelare.Gör en bra match och det är alltid lika skönt att ha brassen i dessa matcher när motståndarna har omställningslägen och Casemiro oftast vinner tillbaka bollen.Gör en riktigt bra första halvlek och det syntes att han var spelsugen mot sin förra klubb. Mattas av i andra halvlek men gör knappt ett fel. Löser situationer på ett magiskt sätt.Inte tyskens bästa match men han ordnar ändå en viktig straffspark strax innan pausvilan. Kan må bra av att få vila lite.När Isco har bollen händer det grejer. Spelar med ett härligt självförtroende och är inspirerande att se på. Tröttnade dock på slutet.Väldigt pigg i inledningen av matchen och var riktigt nära med nicken i stolpen precis i början av matchen. Gör dock sitt femte CL-mål för säsongen och 110:e totalt i och med straffmålet.Snacka om att blanda och ge. Ena stunden missar han jättelägen och tappar enkla bollar för att stunden senare ha fina kombinationer och spela fram lagkamraterna på ett utmärkt sätt. Förhoppningsvis sitter bollarna i nätet mot Eibar i helgen.Försöker men hinner inte få ut något anmärkningsvärt på den dryga kvarten han fick.- För lite speltid för att betygsättasMan får väl se Pochettino som vinnare i coachkampen. Det känns inte som att Zidane riktigt litar på vad han har på bänken förutom Asensio och det var väldigt sena byten. Visst saknas James och Morata!Zinedine ZidaneVi är inte nöjda eftersom det var vår hemmaplan och vi vill alltid vinna. Vi hade dock våra chanser och det var två fantastiska målvakter. De försvarade sig bra, jobbade hårt och det var ett logiskt resultat. Vi ska till Wembley och försöka vinna den matchen och vi förbättrar oss sakta men säkert.Hugo LlorisDet var en bra utmaning för ett ungt lag, att få visa upp Tottenhams rätta ansikte mot världens bästa lag. Vi kan vara stolta.Mauricio PochettinoResultatet var inte det viktigaste idag. Att ha stått upp emot Real Madrid är det som gör mig lyckligast.