Inför H96-SGE

I en sen införrapport kollar vi på hur lagen ser ut och vad vi kan förvänta oss.

Matcherna efter ett landslagsuppehåll är alltid notoriskt svåra att förutspå. Spelarna kommer yillbaka i en helt annan form och ofta ser lagen helt annorlunda ut före och efter. Även om det har varit en del spelare ute på uppdrag åt diverse länder har ingen, gudskelov, skadat sig och därför lär vår startelva se ganska lik ut den som vann mot Stuttgart.



Hannover har massvis med skador. Faktiskt ännu fler än vad vi har. Speciellt på nyckelspelaren och kaptenen Edgar prib som är korsbandsskadad. Likväl, det har väl gått bra ändå för sechsundneunzig... Det lär bli ett 4-2-2-2 för Hannover med Füllkrug och Harnik på topp, två spelare som fungerar alldeles ypperligt tillsammans och blandar Harniks smarthet och kvickhet med Füllkrugs kraft och gänglighet. Det är en giftig duo som vi måste se upp för.



Frankfurt har ungefär samma som förra veckan. Oavsett om man spelar med trebacslinje eller fyrbackslinje finns den defensiva stabiliteten där. Det finns en del frågetecken dock. Stendera och Haller är förkylda, enligt Kicker, men bör vara klara för spel. Jag räknar med att båda två kliver rakt in i startelvan.



Frankfurt lär pressa Hannover, som i sin tur slår långbollar och det kommer fungera bra. Detta blir en svår match som jag inte förväntar mig vinna, även om vi vunnit mot Hannover de tre senaste tillfällena. Därtill bör sägas att Hannover endast har fölrorat en match på HDI-Arena de senaste 20. Det var mot Eintracht i cupen när vi vann på straffar.



So spielen wir:

Hradecky - Russ, Hasebe, Abraham - Chandler, Gacinovic, Willems - de Guzman, K.-P. Boateng - Haller, Rebic



So spielen sie:

Tschauner - Korb, Anton, S. Sané, Ostrzolek - Schwegler, Bakalorz - Bebou, Karaman - Füllkrug, Harnik