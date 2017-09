VAR var avgörande i Mainz

Hertha spelade en tuff och tät match borta mot Mainz under lördagen. Efter att domare Stieler tagit videoassistenten till hjälp kunde De Blasi ge hemmalaget ledningen via straffspark. Målet blev matchens enda och innebar Herthas andra förlust för säsongen.

Det hektiska spelschemat fortsätter för Hertha BSC och trots att man brände bra med energi i den finfina uppvisningen mot Leverkusen i veckan så såg bortalaget fräscht och kampvilligt ut. Dardai gjorde bara två ändringar, då han gav Langkamp och Lustenberger förtroende från start och i synnerhet Lustenberger var bra matchen igenom. Schweizaren har ännu inte gett upp kampen om att spela en betydande roll även denna säsong.Kamp var det ja, men inte så mycket annat. Hertha var, sin vana trogen på bortaplan, mest upptagna med att spela disciplinerat och smart. Inte mycket av bollinnehavet gick åt att besöka Mainz' sista tredjedel. För hemmalagets del såg det snarlikt ut. 05:orna hade stora problem att skapa något mot Herthas stabila försvar.Efter pausvilan tog matchen fart, åtminstone en aning. Den avgörande situationen intrräffade dryga tio minuter in i andra halvlek, då Mainz anfallare Muto gick i däck innanför Herthas straffområde, efter en skärmytsling med Rekik. Domare Stieler lät spelet fortgå men blev snabbt uppmärksammad av sina kollegor från videorummet i Köln att Rekiks förseelse borde rendera i straffspark för hemmalaget. Mycket riktigt, De Blasis steg fram och krutade in ledningen från elva meter.Inte oväntat såg Mainz nöjda ut med sin ledning och började backa hem. Hertha tvingades nu fram i banan, men skapade bara en enda målchans under resterande tid. Det var å andra sidan en högkaratig sådan, då Lustenbergers djupledspass skar sönder Mainz försvarslinje och gjorde Ibisevic fri med Adler. Avslutet var dock något stressat och gick utanför - läget borde definitivt ha resulterat i en kvittering.Istället kom vår kära bosnier med i Stielers matchrapport av annan anledning. Efter en grinig slutkvart som bl.a. resulterade i spräckt ögonbryn för Ibisevic, rann det över och några mindre väl valda ord flög över anfallarens läppar, i riktning mot Stieler. Direkt rött kort blev resultatet och Ibisevic lär nu missa åtminstone de två kommande ligamatcherna mot Bayern respektive Schalke 04 Trist avslutning på en relativt triskt match. Det gör att laget förhoppningsvis står taggade kommande söndag, då vi ser till att slå Bayern München hemma på Olympiastadion.Målskytt:1-0 De Blasis (54')