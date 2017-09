25 år sedan skandalen i Leeds

Oj.Leeds? Ja jävlar. Leeds United. Det är precis vad herr Falk skriver om. Klassiska Leeds United, som en gång i tiden satsade precis allt de hade på framgång och brutalt gick på pumpen. Leeds United som idag håller Pontus Jansson som ett riktigt "Kampfschwein" och som i början av 70-talet troligtvis var världens fulaste lag. Man fick hålla för ögonen när de spelade. Fast jag gillar klassiska Leeds med Bremner, Clarke,Lorimer,Madeley, Yorath, Hunter och allt vad de hette. Fast nu skall vi prata 1992 och en klassisk händelse som satte VfB på kartan rejält.Jag var själv i Stuttgart och pluggade våren 1992, därav mitt nutida fan-skap och kunde hela laget utantill. Gaudino, Sammer, Walter, Dubajic, Sverrisson, Frontzeck med mera. De vann ligan helt sensationellt 1992 efter mål av Guido Buchwald och fick spela första upplagan av Champions League . 1992/93 såg det inte ut som idag utan det var ungefär som Europacupen med normala utslagningsomgångar och fri lottning. VfB hade dragit Leeds United, som vunnit ligan 1992 i England. Stenhård lottning.VfB spelade en fantastiskt offensiv och kul fotboll under dåvarande Christoph Daum och vann med 3-0 på Neckarstadion. I mitten av September var det retur på Elland Road. Leedsfansen var galna och drev på sitt lag något oerhört. Det ramlade in mål. Leeds med Cantona gick till ledning med 4-1 och vevade på för ett femte mål som hade tagit dem vidare. Med tio minuter kvar reagerade Daum och skickad in Jovica Simunic i försvaret. En avbytare som alla andra.Problemet var bara att på den tiden fick man endast ha tre stycken utländska spelare på planen samtidigt och då VfB redan hade Sverrisson(Island), Knup(Schweiz) och Dubajic(Jugoslavien) på planen så gjorde VfB sig skyldiga till en felaktighet.VfB höll tätt och var klara för nästa omgång. Men samtidigt hade man brutit mot reglerna. Pressen meddelade efteråt att det knappast var en segerstämning på planet tillbaka. Det var en moloken trupp som återkom till Stuttgart och inväntade UEFAs vy på saken. Leeds United skickade in en anmälan. Lång väntan med inlagor följde.Till slut meddelade UEFA att VfB hade gjort fel och man dömde omspel.Då förlorade VfB och Leeds gick vidare.Detta var i veckan för 25 år sedan och ligger som en nagel och trycker inom VfB. Det var också starten på en negativ spiral som fick Daum att lämna och sedermera också sportchefen Dieter Hoeness.