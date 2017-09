2017-09-30 18:30

Chelsea - Manchester C

0-1



Förre Chelsea-spelaren Kevin de Bruyne avgjorde toppmötet.

Chelsea - Manchester City 0-1 (0-0)

Trots fin form och en moralhöjande seger mot Atlético i veckan lyckades Chelsea inte rå på mästartippade Manchester City i lördagens toppmöte som slutade 0-1. Resultatet kändes logiskt då gästerna satte Chelsea under hård press under stora stycken av den högoktaniga och underhållande tillställningen.

Fullständig matchrapport följer inom kort...

Chelsea-Manchester C Thibaut Courtois

Antonio Rudiger

Andreas Christensen

Gary Cahill

Cesar Azpilicueta

N'Golo Kante

Tiemoue Bakayoko

Cesc Fabregas

Marcos Alonso

Eden Hazard

Alvaro Morata



Avbytare

Michy Batshuayi

Willy Caballero

Kenedy

Victor Moses

Pedro

Willian

Davide Zappacosta

Ederson

Kyle Walker

John Stones

Nicolas Otamendi

Fabian Delph

Kevin De Bruyne

Fernandinho

David Silva

Leroy Sane

Gabriel Jesus

Raheem Sterling



Avbytare

Claudio Bravo

Danilo

Ilkay Gundogan

Eliaquim Mangala

Bernardo Silva

Yaya Toure

Olexandr Zinchenko



0 KOMMENTARER 80 VISNINGAR 0 KOMMENTARER80 VISNINGAR FREDRIK TEMMES

2017-09-30 20:23:34

ANNONS:

Fler artiklar om Chelsea

Chelsea

2017-09-30 20:23:34

Chelsea

2017-09-30 13:16:00

Chelsea

2017-09-28 23:00:23

Chelsea

2017-09-28 13:47:00

Chelsea

2017-09-28 08:54:00

Chelsea

2017-09-27 22:51:00

Chelsea

2017-09-27 13:32:00

Chelsea

2017-09-27 09:32:32

Chelsea

2017-09-27 08:34:00

Chelsea

2017-09-26 22:53:29

ANNONS:

Trots fin form och en moralhöjande seger mot Atlético i veckan lyckades Chelsea inte rå på mästartippade Manchester City i lördagens toppmöte som slutade 0-1. Resultatet kändes logiskt då gästerna satte Chelsea under hård press under stora stycken av den högoktaniga och underhållande tillställningen.Lagen är Chelsea och Manchester City, skådeplatsen är Stamford Bridge, tiden är lördag kl. 18:30, och den stora frågan är: kan Chelsea som första lag den här säsongen få stopp på titeltippade Man C och ta tre blytunga poäng i toppstriden?Antonio Contes mannar har bara tre dagar på sig att återhämta sig från onsdagens storartade seger mot Atlético de Madrid innan det är dags för nästa stormatch, något som managern var mycket kritisk till på presskonferensen efter matchen.Chelsea gjorde en riktigt bra match mot erkänt svårslagna Atlético Madrid. Att komma tillbaka när man hamnar i underläge mot denna motståndare brukar vara nästintill omöjligt. Men det var just vad Chelsea gjorde. Man inte bara kvitterade, utan avgjorde dessutom genom Michy Batshuayi med matchens sista spark! Chelsea blev också första bortalag att både göra mål och vinna på deras nya hemmaarena Wanda Metropolitano Stadium. Chelsea har därmed fått en kanonstart på årets Champions League.Antonio Conte och Diego Simeone är överens - Chelsea var det bättre laget i gårdagens drabbning.Lagen hade nästan tilldelats en varsin poäng när Chelsea och Batshuayi slog till med matchens sista spark och gav därmed segern, och alla poängen, till Chelsea. En stark insats kvällen igenom av Chelsea som kröntes med ett sent segermål.Lite nya coola t-shirts finns nu i shopen.Chelsea uppges vara optimistiska i sin strävan att få belgaren att dedikera sin framtid till klubben.Den utdragna transfersagan tar härmed definitivt slut.Toppmöte i Grupp C bjuds vi på när Chelsea gästar Atletico Madrid i ett hett möte. Ska taktiker Conte överlista taktiker Simeone?