Frustrerad.

Spelarbetyg: Chelsea - Manchester City

Resultatet förtäljer inte hela berättelsen eftersom Chelsea blev totalt utspelade från början till slut av Manchester City på Stamford Bridge.

Betygsskala:



0 lejon – Generalusel

1 lejon – Dålig

2 lejon – Godkänd

3 lejon – Bra

4 lejon – Mycket Bra

5 lejon – Mästerlig





Thibaut Courtois - 2

Började matchen med att ställa till det ordentligt för sig när han väntade för länge med att skicka iväg bollen efter en hemåtpass och blockerades av Gabriel Jesus som nästan leder till 0-1 direkt. Men hämtar sig och gör sedan flera kvalificerade räddningar som håller kvar



Antonio Rüdiger - 2

Osjysst hemåtpassning till Courtois som nästan straffade sig, men gör annars en okej match. Hamnar i mycket svåra situationer men löser det mesta bra, och har en fin uppspelsfot. Stark och resolut i tacklingarna och gör en briljant räddning med huvudet på mållinjen i andra halvlek.



Andreas Christensen - 3

Christensen har redan visat upp sitt fina lugn och mogna spel trots sin knappa ålder och gör det bra även i utsatta situationer mot Citys snabba offensiv. Var dessutom nära på att kvittera i slutet men nickade över målet. Rättfärdigade återigen det stora förtroende som Conte ger honom och asprirerar verkligen på en startplats framöver. En av få som kan hålla huvudet högt efter idag trots resultatet.



Gary Cahill - 1

Kapten Cahill är tyvärr den svagaste länken i back-trean, ser egentligen aldrig bekväm ut när City anfaller med fart. Är återigen klumpig och sen in i vissa tacklingar. Gör några imponerande uppoffrande blockeringar på Citys bombardemang med avslut.



Cesar Azpilicueta - 2

Står för två av Chelseas totalt fyra avslut på mål, båda från dålig vinkel som Ederson räddar. Gör en solid insats som wing-back även om det är tydligt att han är bäst i defensiven. Erbjuder inte samma offensiva alternativ som Moses och kanske gjorde Conte fel uttagning här, men "Dave" kan inte klandras.



Cesc Fábregas - 1

Fabregas bekräftar tyvärr återigen att han inte hänger med längre mot den här typen av motstånd. Blir helt översprungen på mittfältet och slarvar dessutom i passningspelet, misslyckas med sina djupledsbollar även om han hade dåligt med passningsalternativ framför sig idag. Jobbig kväll för Cesc.



Tiémoué Bakayoko (ut 73') - 1

Han ger visst bort bollen ibland, visade det sig idag. Hade det jobbigt på mittfältet och fick kämpa för att komma åt City. Stark i närkampsspelet, men fick inte mycket uträttat idag.



N'Golo Kanté - 2

Täcker enorma ytor och fick springa otroligt mycket idag. Får en större roll offensivt med både Cesc och Bakayoko bredvid sig på mitten, men är inte lika bra offensivt som defensivt. Gör en godkänd match idag ändå, vinner mycket boll som vanligt.



Marcos Alonso - 1

Fick inte mycket utrymme att komma runt på sin kant och använda sin fina inläggsfot då han hade fullt upp med att hantera Sterlings framfart åt andra hållet. Misslyckas fatalt med just det.



Eden Hazard (ut 72') - 2

Är trots allt involverad när Chelsea väl blixtrar till framåt. Försvinner ur matchen när Morata går ut och han får spela som en slags falsk nia ensam på topp. Helt isolerad och anonym stora delar av matchen och omringad av flera motståndare när han väl fick bollen.



Álvaro Morata (ut 35') - 2

Hade en bra chans tidigt i matchen men nickade Kantés inlägg över. Såg hungrig ut under den tiden han spelade och blev ett stort avbräck för Chelsea när han blev tvungen att bytas ut efter 35 minuter med en känning i baksidan. Contes besked efter matchen var att det var en försiktighetsåtgärd och förhoppningsvis inget allvarligt.



Inhoppare:



Willian (in 35') - 1

Kommer in i en svår situation, men gör absolut ingenting rätt.



Michy Batshuayi (in 73') - 2

Piggt inhopp, men får inte mycket uträttat.



Pedro (in 72') - 1

Hinner inte göra något avtryck.

2017-09-30 22:59:02

Resultatet förtäljer inte hela berättelsen eftersom Chelsea blev totalt utspelade från början till slut av Manchester City på Stamford Bridge.Trots fin form och en moralhöjande seger mot Atlético i veckan lyckades Chelsea inte rå på mästartippade Manchester City i lördagens toppmöte som slutade 0-1. Resultatet kändes logiskt då gästerna satte Chelsea under hård press under stora stycken av den högoktaniga och underhållande tillställningen.Lagen är Chelsea och Manchester City, skådeplatsen är Stamford Bridge, tiden är lördag kl. 18:30, och den stora frågan är: kan Chelsea som första lag den här säsongen få stopp på titeltippade Man C och ta tre blytunga poäng i toppstriden?Antonio Contes mannar har bara tre dagar på sig att återhämta sig från onsdagens storartade seger mot Atlético de Madrid innan det är dags för nästa stormatch, något som managern var mycket kritisk till på presskonferensen efter matchen.Chelsea gjorde en riktigt bra match mot erkänt svårslagna Atlético Madrid. Att komma tillbaka när man hamnar i underläge mot denna motståndare brukar vara nästintill omöjligt. Men det var just vad Chelsea gjorde. Man inte bara kvitterade, utan avgjorde dessutom genom Michy Batshuayi med matchens sista spark! Chelsea blev också första bortalag att både göra mål och vinna på deras nya hemmaarena Wanda Metropolitano Stadium. Chelsea har därmed fått en kanonstart på årets Champions League.Antonio Conte och Diego Simeone är överens - Chelsea var det bättre laget i gårdagens drabbning.Lagen hade nästan tilldelats en varsin poäng när Chelsea och Batshuayi slog till med matchens sista spark och gav därmed segern, och alla poängen, till Chelsea. En stark insats kvällen igenom av Chelsea som kröntes med ett sent segermål.Lite nya coola t-shirts finns nu i shopen.Chelsea uppges vara optimistiska i sin strävan att få belgaren att dedikera sin framtid till klubben.Den utdragna transfersagan tar härmed definitivt slut.