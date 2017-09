Inför: Newcastle United - Liverpool

Det brukar bli målrikt när Newcastle och Liverpool ställs mot varandra och det här mötet har inte slutat 0-0 sedan 1974. Det brukar också numera bli målrikt när Liverpool spelare, rent generellt, men det återstår att se om det är Rafael Benítez defensiv eller Jürgen Klopp som går segrande ur söndagens match.

NEWCASTLE UNITED FC

Truppstorlek: 26 spelare

Medelålder: 25,6 år

Truppvärde: 131,3 miljoner pund

Utländska spelare: 17 st (65 %)

Landslagsspelare: 10 st



Säsongen 2016/17



Säsongen 2015-16 var Newcastle sjätte raka i Premier League och det stannade vid sex efter att de slutat på artondeplats med 37 poäng, 2 poäng bakom Sunderland just över strecket. Inte ens en stark spurt med 12 poäng på de sista sex omgångarna kunde rädda kontraktet och Rafael Benítez, som ersatte Steve McClaren i mitten av mars tvingades planera för en tillvaro i Championship.



Det dyraste nyförvärvet sommaren 2016 var anfallaren Dwight Gayle som kostade 10 miljoner pund att köpa loss från Crystal Palace, en summa som det skulle visa sig utan tvekan var värd varenda cent. Geroginio Wijnaldum och Moussa Sissoko var två spelare som valde att stanna kvar i Premier League och inbringade sammanlagt 55 miljoner pund till Newcastles klubbkassa.



Efter två inledande förluster plockade Newcastle 40 av 46 poäng från mitten av augusti till slutet av november och tog kommandot om serieledningen i Championship. Två nya nederlag följde kring månadsskiftet till december utan att peta ner dem från förstaplatsen och fram till jul kunde de addera tre raka 3-poängare.



Under jul- och nyår blev det en vinst och två förluster, och Newcastle tvingades tillfälligt lämna ifrån sig serieledningen till Brighton & Hove Albion, som toppat formen efter en knagglig inledning, men så följde en period av tio matcher utan förlust där Benítez lag vann sju av dem.



Brighton var dock fortsatt hack i häl och eftersom lagen turades om att gå in i små perioder av två-tre matcher utan vinst var det stenhårt ända in på slutet vilket lag som skulle vinna Championship. Efter bara 1 poäng på tre matcher avslutade Newcastle säsongen med full pott i omgång 44-46. Brighton å sin sida kom från fem raka vinster i omgång 39-43 för att bara plocka en pinne i de sista tre matcherna.



Ända fram till den 88 minuten i den sista matchen för säsongen innehade dock Brighton förstaplatsen, 1 poäng före Newcastle, men då kvitterade Aston Villas Jack Grealish hemma mot Brighton och Newcastle tog hem ligan med 1 poäng.



Newcastle gjorde 85 mål, flest av alla jämte Norwich City, och släppte in 40 mål, bäst av alla jämte Brighton. Skatorna vann med 2-0 hemma och 2-1 borta mot Brighton, så en välmotiverad serieseger kan vi säga.



Minns ni Gayle? Med 23 mål i ligan hade han bara Leeds Uniteds Chris Wood (27 mål) före sig i Championships skytteliga och han vara hela 11 mål före den näst bäste målskytten i Newcastle som var Matt Richie. Ayoze Pérez (9 mål) var den tredje spelaren att näta fler än fem gånger i ligan. Med tanke på vad spel i Premier League är värt var 10 miljoner pund för Gayle som hittat.



Sommarövergångar 2017



IN

Christan Atsu, yttermittfältare, Chelsea, £6,2m

Florian Lejeune, mittback, Eibar, £8,7m

Jacob Murphy, yttermittfältare, Norwich City, £12m

Javier Manquillo, högerback, Atlético Madrid, £4,5m

Joselu, anfallare, Stoke City, £5m

Stefan O’Connor, försvarare, Arsenal, fri transfer

Josef Yarney, försvarare, Everton, fri transfer



Lån IN

Mikel Merino, mittfältare, Borussia Dortmund, säsongslån



UT

Florian Thauvin, yttermitffältare, Marseille, £9,5m

Lewis Gibson, försvarare, Everton, £6m

Kevin Mbabu, högerback, Young Boys, okänd summa

Lubomir Satka, mittback, DAC Dunajská Streda, fri transfer

Hans Vuckic, offensiv mittfältare, FC Twente, fri transfer

Vurnon Anita, defensiv mittfältare, Leeds United, fri transfer

Yoan Gouffran, yttermittfältare, Göztepe, fri transfer

Daryl Murphy, anfallare, Nottingham Forest, £2m

Emmanuel Rivièree, anfallare, FC Metz, okänd summa

Siem de Jong, offensiv mittfältare, Ajax, £2m

Grant Hanley, mittback, Norwich City, £3,3m

Tim Krul, målvakt, Brighton & Hove Albion, okänd summa



Lån UT

Matz Sels, målvakt, Andelecht, säsongslån

Alex Gilliead, mittfältare, Bradford City, 1 jan 2018

Tom Heardman, anfallare, Bury, säsongslån

Adam Armstrong, anfallare, Bolton Wanderers, 4 jan 2018

Sean Longstaff, mittfältare, Blackpool, 6 jan 2018

Ivan Toney, anfallare, Wigan, säsongslån

Callum Williams, försvarare, Gateshead, 31 jan 2018

Stuart Findlay, försvarare, Kilmarnock, jan 2018

Achraf Lazaar, yttermittfältare, Benevento, säsongslån



Säsongen 2017-18



Sex matcher in på återtåget till Premier League hittar vi Newcastle på åttonde plats med 9 poäng och 6-5 i målskillnad.

Hemma på St James’ Park har de förlorat med 0-2, besegrat West Ham med 3-0 och slagit Stoke City med 2-1.



Premiärförlusten mot Tottenham formades mycket av Jonjo Shelveys utvisning alldeles i upptakten av andra halvlek efter vilken Spurs tog över matchen och nätade två gånger. Så som West Ham inledde ligan var de inte mycket till värdemätare och Stoke är ett lag som Newcastle bör slå hemma.



På bortaplan har Newcastle förlorat med 0-1 mot Huddersfield Town, vunnit över Swansea med 1-0 och blivit besegrade av Brighton & Hove Albion. Två nykomlingar och ett av lagen som är favoriter att åka ur ligan således och med tanke på detta är det en något klen utdelning för Benítez lag.



Jamaal Lascelles och Aleksandar Mitrovic är bästa målskyttar så här långt med 2 ligamål vardera.



Resan i Ligacupen tog slut redan i den första matchen när Nottingham Forest vann på St James’ efter förlängning.



Skador och avstängningar



Mitrovic är tillgänglig igen efter avstängning, men det är inte säkert att han petar Joselu i anfallet.



Florian Lejeune är kvitt sin fotledsskada, men Paul Dummett och Massadio haidara är fortsatt borta.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 76 vinster, 40 oavgjorda och 44 förluster

Totalt Premier League: 23 vinster, 9 oavgjorda och 11 förluster



På bortaplan: 23 vinster, 24 oavgjorda och 33 förluster

På bortaplan i Premier League: 6 vinster, 5 oavgjorda och 10 förlust



Räknat både hemma och borta har Liverpool vunnit tolv och förlorat fyra av de nitton senaste mötena med Newcastle, där det framför allt är på Anfield som det har lyst rött snarare än svartvitt. I april 2016, när lagen ställdes mot varandra senaste gången innan Newcastle åkte ur, nådde Liverpool dock bara 2-2 hemma trots 2-0-ledning efter en halvtimme.



Mötet i december 2015 bjöd på en mycket tam insats av Liverpool på St James Park och i en match som bara innehåll varsitt avslut på mål vann Newcastle med 2-0. Ja, den egendomligheten var kanske det mest minnesvärda.



På St James Park har Liverpool vunnit fyra och förlorat sex av de elva senaste matcherna. Det blev visserligen 6-0 till de röda i april 2013, men det utgör den enda segern borta mot Newcastle de senaste sex besöken.



Det har gjorts 140 mål på de 45 matcherna i Premier League mellan Newcastle och Liverpool, vilket är över 3 mål/match.



Det senaste mållösa mötet spelades för 67 matcher sedan i februari 1974.



Rafael Benítez är obesegrad i samtliga tidigare fyra möten med Liverpool. Det blev seger två gånger om med Valencia i Champions League samt kryss med Chelsea och Newcastle i Premier League.



LIVERPOOL



Tio insläppta mål på tre bortamatcher är den sämsta defensiva starten Liverpool har haft i Premier League, där 0-5-förlusten mot Manchester City givetvis snedvrider statistiken något, men samtidigt har laget vunnit fem och bara förlorat en av de åtta senaste matcherna på resande fot.



Jürgen Klopp har lett Liverpool till 135 poäng efter 74 matcher. Motsvarande siffra för Benítez var 134 poäng.



Philippe Coutinho har gjort 16 mål från en position utanför straffområdet. Ingen annan spelare i de fem största europeiska ligorna har sedan starten på säsongen 2016-17 gjort mål på fler frisparkar än hans fyra.



Ska vi tror historiken kommer Daniel Sturridge näta i den här matchen. Han har gjort 7 mål på de senaste sju matcherna mot Newcastle.



Oktober är en match då Liverpool är svåra att besegra. De senaste tjugotre ligamatcherna i den tionde månaden har bjudit på tretton vinster och tio oavgjorda.



Inför den här matchen och mötet med Manchester United den 14 oktober, som är nästa match efter landslagsuppehållet, ligger Liverpool 8 poäng efter José Mourinhos lag och minst 5 poäng efter Manchester City (utgången från mötet med Chelsea på Stamford Bridge är inte känt när detta skrivs).



Efter dåligt ineffektivitet framåt, slarv bakåt och en del stolpe ut sedan det förra landslagsuppehållet är det av ytterst vikt att Liverpool bärgar 3 poäng mot Newcastle på söndag. För att följa upp segern mot Leicester och bygga en minitrend av positiva resultat innan truppen splittras för kvalspel och för att hålla avståndet till Manchester United oförändrat inför rivalmötet om två veckor.



Källor: BBC Sports, en.wikipedia.org, transfermarkt.com

2017-09-30 19:26:39

