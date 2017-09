Spartak Moskva - Liverpool 1-1

Trots ett kraftigt spelövertag och flera målchanser lyckas Liverpool inte bättre än att spela 1-1 på bortaplan mot Spartak Moskva. Hemmalaget gör mål på lagets första avslut och hinner inte med mer än ett till på hela matchen, samtidigt som Liverpool inte har skärpa och fokus nog för att göra mål på några av de många chanser laget ändå skapar.

Matchfakta

Matchrapport

Spartak Moskva: Fernando (23) Philippe Coutinho (30)Spartak Moskva: BochettiLiverpool: Emre Can Arena: Otkrytiye ArenaPubliksiffra: 43 376Domare: Clement TurpinJürgen Klopp gör tre ändringar jämfört med matchen mot Leicester Loris Karius kommer in i målet som verkar vara standard i Champions League , Sadio Mané spelar efter avstängningen och Trent Alexander-Arnold spelar högerback.Detta ger alltså en fyrbackslinje framför Karius som formeras med Alexander-Arnold till höger, Alberto Moreno till vänster och Joel Matip bildar mittlås tillsammans med Dejan Lovren På mittfältet spelar lagkaptenen Jordan Henderson tillsammans med Emre Can och Philippe Coutinho. Här sker en positionsändring, Coutinho flyttas alltså ned ett steg i planen för att ge plats åt Mané i offensiven.Mané spelar tillsammans med Mohamed Salah och Roberto Firmino.Avbytarbänken: Simon Mignolet Jon Flanagan , James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain , Giorgino Wijnaldum och Daniel Sturridge För första gången får alltså Liverpool spela med lagets fyra offensiva startpjäser, och denna debut sker alltså i Moskva. Jag har lyssnat på ett flertal fotbollspoddar som delar upp sig i två läger, generella poddar avfärdar detta som alldeles för offensivt och något som inte kommer att fungera. Poddar med Liverpoolanknytning har dock sett fram emot detta och tror att det är först nu vi får se det riktiga Liverpool. En sak är säker, det är att vi kommer att få se om ”anfall är bästa försvar” är sant i alla fall.Liverpool kopplar tidigt ett rejält grepp om den här matchen och är laget som försöker skapa någonting och även gör det. Flera fasta situationer uppkommer och Roberto Firmino får nicka ett Sadio Manéinlägg efter en kvart som målvakten i Spartak Moskva räddar fint till hörna. Det känns som en tidsfråga innan Liverpool skapar en riktig farlighet.Efter en situation där otaliga dueller förloras av Liverpoolspelare vinner Spartak Moskva en frispark strax utanför straffområdet och på hemmalagets första avslut kommer också det första målet. Fin frispark, men visst finns det målvakter som räddar frisparkar av den här kvaliteten. Det är inte en perfekt slagen frispark på något vis.Om Liverpools defensiv blir sämre med de fyra anfallsessen på planen så blir i alla fall offensiven klart bättre. Firma Mané och Coutinho samarbetar utmärkt efter en halvtimmes spel och via kvicka fötter och passningar har Coutinho ett fritt skottläge i begränsad vinkel, men det stoppar verkligen inte brassen från att distinkt trycka bollen i mål.Liverpool har i stort sett total kontroll på den här matchen, men en kort period av slarv som initieras av att Emre Can slarvar rejält och tappar bollen på mittplanen startar en kedjeeffekt där varje Liverpoolspelare förlorar dueller i flera steg och Philippe Coutinho river ned en motståndare strax utanför straffområdet. Som det står ovan, det är en frispark men absolut inte så perfekt slagen att målvakten skall vara chanslös. Loris Karius hade kunnat göra klart bättre där.Målet är också Spartak Moskvas enda målchans i matchen, och enda avslut på mål. Liverpool har däremot skapat en hel del och får också in en ytterst rättvis kvittering bara några minuter efter hemmalagets ledningsmål. Sadio Mané och Coutinho samarbetar fint och brassen trycker distinkt in bollen i målet.I slutet av halvleken får Liverpool möjligheten att ställa om efter en Spartak Moskvahörna och laget kommer med fyra spelare mot två, men klarar inte av att förvalta läget bättre än att Jordan Henderson spelar bollen till (eller mot) en lite för snabb Mané som hunnit bli offside. Liverpool är det klart bättre laget och skulle det här vara matchbilden även i den andra halvleken bör vi ta med oss tre poäng hem till England.Inledningen av den andra halvleken påminner i stora drag om hur den första halvleken var. Möjligen är det lite mer fokus på taktisk disciplin och mer ta det som det kommer vilket även det verkar gynna Liverpool. Visserligen känns det som att Spartak Moskva ser ut att faktiskt skapa mer när dessa passager i spelet kommer men Liverpool verkar skapa ännu mer och ännu farligare lägen under dessa sekvenser.Spartak Moskva tvingas byta målvakt efter att Rebrov i Moskvamålet kolliderat med Mohamed Salah. Målvakten spelar vidare några minuter efter kollisionen men tvingas ge upp och behöver till och med föras av planen med bil. En ren olyckshändelse. I samband med att Rebrov får behandling och senare tas av stannar spelet förstås upp i flera minuter och vi får se hur det påverkar matchutvecklingen.Bara någon minut efter målvaktsbytet väljer Jürgen Klopp något överraskande att ta av Sadio Mané – som varit Liverpools kanske vassaste spelare – och in kommer Daniel Sturridge. Ytterligare någon minut senare kommer ett betydligt mer motiverat byte, Emre Can som varit ganska blek i dag kliver av och in kommer Giorginio Wijnaldum.Avbrott och byten, kommer matchen få tillbaka någon form av tempo nu när det är en kvart kvar att spela?Nä, egentligen inte. Liverpool skapar ett antal chanser men saknar kyla, skärpa och tur för att få in ett segermål.En fotbollsmatch som Liverpool bör vinna och skall vinna sett till antalet skapade chanser och med vilken kontroll matchen genomförs med. Spartak Moskva har utöver målet på en frispark en enda målchans och det är ett skott som motsvarar en rutinräddning hos Loris Karius i Liverpoolmålet.Med det sagt är Liverpool bättre i den första halvleken än vad laget är i den andra. Kanske beror det på matchens många avbrott, kanske beror det på trötthet, kanske beror det på oflyt. Kombinationen bildar i alla fall en cocktail som lämnar en besk smak i munnen, för trots detta skapar Liverpool chanser nog för att vinna den här matchen. Sista kvarten känns ungefär som en boxningsmatch där den ena boxaren har svårt att göra annat än att fokusera på att inte ramla ihop och bli knockad. Det riktiga tillfället att faktiskt slå ut motståndaren uppkommer aldrig och hemmalaget får fira en med kramp vunnen poäng.Loris Karius behöver inte göra mycket i den här matchen. Han kan och bör göra bättre ifrån sig på frisparken, i övrigt agerar han sista utpost kombinerat med liberospel på ett fungerande sätt. En räddning får han också göra, han boxar ett skott till hörna ganska tidigt i andra halvlek.Det är en märklig match för försvaret. Spartak Moskva hotar egentligen inte Liverpool och då skulle det förstås kunna motiveras med att försvararna har gjort en utmärkt insats, men i det här fallet är det snarare att motståndarna knappt försökt hota Liverpool varför samtliga försvarare har svårt att göra något försvarsarbete över huvud taget. Dejan Lovren gör en del brytningar ganska högt upp i planen och Joel Matip följer med och driver upp med bollen i några anfall. Ytterbackarna är däremot inblandade i flera situationer, mest för att de fungerar som alternativ i offensiven. Trent Alexander-Arnold visar stundtals prov på en fin förmåga att komma förbi en försvarare och måtta fina inlägg, samtidigt som han också vågar ta avslut själv trots att det finns namnkunniga kollegor kring honom. Alberto Moreno också högst delaktig i spelet längs vänsterkanten, och det är mycket spel på Liverpools vänsterkant eftersom det är där vi ofta hittar Sadio Mané i den första halvleken och Philippe Coutinho större delen av matchen. Moreno får sägas göra en av sina bättre Liverpoolmatcher i karriären i dag, stabilt passningsspel och med en bra iver att försöka åstadkomma något.På mittfältet hittar vi en av Liverpools större syndabockar och det är Emre Can. Vi vet att han inte är en blixtrande snabb spelare men i vissa matcher blir det så uppenbart att han är oerhört långsam första tre, fyra stegen. Det är också Can som dräller och tappar bollen på mittplanen som till slut blir den frispark Spartak Moskva gör mål på. Tyvärr kan jag inte säga att Can på något vis kompenserar för detta under matchens gång och det är helt rätt att Klopp tar ut honom i den andra halvleken. Den stora frågan är egentligen varför det inte är det första bytet Klopp gör.Klart bättre match av Jordan Henderson, lagkaptenen visar stundtals prov på god initiativförmåga och fördelar spelet väl. En sak som också är bra med Henderson i den här matchen och som jag kan tycka saknas i vissa andra matcher är att han tar kaptenansvaret att faktiskt prata med domaren. Att prata, peka och lyfta fram händelser i matchen för domaren är något jag tycker en Liverpookapten skall göra mer av och i den här matchen får vi se en bit av detta i alla fall.Tredje länken på mittfältet är den mest offensiva och det är Philippe Coutinho. Brassen är inblandad i många av Liverpools målchanser och får i perioder ha väldigt mycket boll. Tappar lite när Mané försvinner, mest för att laget som helhet tappar en halv dimension utan honom, men Coutinho gör trots allt Liverpools mål och får därför också revanschera sig en smula då det till slut var Coutinho som drog på sig den där frisparken Moskva tog ledningen på.I anfallet hittar vi flera spelare som missar målchanser. Framför allt i den första halvleken men också i slutfasen av matchen har Liverpool ett antal chanser att försöka förvalta i mål, men det slarvas med sista passningen eller avsluten – och i ärlighetens namn gör målvakterna några riktigt bra räddningar också. Största sumpare i dag är kanske Mohamed Salah, och vi börjar bli vana vid att Salah behöver några chanser för varje mål han gör. Dock en bra kämpainsats av Salah. Sadio Mané blev utbytt i den andra halvleken men knappast för att han gjorde en svag insats, det måste ha funnits andra orsaker. Mané var fram till att han klev av Liverpools mest hotande spelare.En spelare som dock inte hotade särskilt mycket var Roberto Firmino. Tillsammans med Can är Firmino lagets svagaste spelare i den här matchen och av alla saker som Firmino ofta gör bra i matcher såg vi väldigt lite, men det där som händer då och då med halvsvaga avslut och många missar var däremot något vi fick ta del av i stora portioner. Detta gäller också inhopparen Daniel Sturridge. Ett ganska frustrerande inhopp av Sturridge, för han gör nästan alltid den första saken riktigt bra, men sen skall han göra det för svårt och misslyckas konsekvent hela tiden med att följa upp det där första bra han gjorde.Bästa spelare enligt liverpoolsweden.se: