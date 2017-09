Ännu en storvinst för Manchester United!

Everton blev det tredje laget denna säsong som åkte på en 4-0 förlust mot Manchester United. Trots två bra insatser för både Rooney och Lukaku så var det den senare spelaren som gjorde mål och assist för sitt lag. Vinsten innebär nu att Everton är det lag som Manchester United besegrat flest gånger.

Första Halvlek

Redan från början är det hemmalaget som tar kommandot över matchen och tillåter inte Everton att ens komma över planhalvan. Pressen får utdelning direkt då Matic spelar ut på kanten till Valencia som drar till med en urläcker vristträff förbi Pickford och in i mål, 1-0 efter fyra minuter för hemmalaget. Efter målet släpper man inte kontrollen, utan fortsätter att pressa Everton utan att egentligen skapa några vassa chanser. Det går snabbt och spelet är direkt, något som tar en tillbaka till de äldre dagarna. Everton lyckas äta in sig i matchen en aning då man lyckas ta sig över planhalvan och skapa ett par halvchanser. Man väljer säkert vi sina chanser och det kommer främst via Rooney, Martina och Sigurdsson men inget som direkt hotar hemmaförsvaret.



Kontrollen ligger egentligen hos Manchester United samtidigt som man då och då lyckas skapa chanser. En misslyckad passning av Michael Keane slutar i ett friläge för Lukaku som säkert lägger bollen utanför stolpen. 2-0 borde varit ett faktum, men fortsatt 1-0 för hemmalaget. Matchbilden ändras inte speciellt mycket utan lagen spelar av halvleken med fördel Manchester United.



Andra Halvlek

Matchens andra halvlek inleds med att Everton börjar bäst och testar de Gea i mål gång på gång. Spanjoren lyckas hålla sin bur i schack och nekar Everton vid varje tillfälle som uppstår. Noterbart är att både Jones och Bailly fortfarande fortsätter med väldigt tveksamt försvarspel. Det är egentligen en kollektivt dålig insats från United i början av andra halvlek, samtidigt som Everton är otroligt passiva i sitt spel som leder till att spelet liknar väldigt mycket en P8-match.



Det krävs en frispark i 64e matchminuten från Mata som tar i stolpen för att få liv i matchen. Kort därefter skapar United mer, men lyckas inte förvalta sina chanser på ett bra sätt. Men som så många gånger tidigare denna säsong så lyckas klubben visa att man är urstarka sista matchminuterna. I minut 83 lyckas United pressa Everton till ett misstag som via Lukakus fötter når Mikitharyan, som enkelt rullar bollen i mål, 2-0. 6 minuter senare var det dags igen, en dålig frispark från Lukaku letar sig ut till Matic som på ett tillslag får in bollen till Lukaku där belgaren säkert sätter 3-0 i Pickfords närmsta stolpe. Det är belgarens 5e mål på lika många matcher i ligan, något han delar med Louis Saha och van Nistelrooy i Manchester United. 3 minuter efter Lukakus mål så var det dags för Martial att introducera sig. Med bollen på vänster sida lyckas fransmannen läckert göra bort två spelar och avancera vidare att finta bort Schneiderlin. Morgan hittar ingen bra metod och tar istället bollen med handen, straff för hemmalaget! Efter en kort diskussion så får Martial straffen och fransmannen gör inga misstag från 11 meter, 4-0. Resultatet står sig matchen ut vilket innebär ännu en 4-0 vinst för ligaledarna.



Sammanfattning

Totalt en positiv insats för hemmalaget åter igen, även om det stundtals såg segt och oinspirerat ut. Med det snabba och direkta spelet i inledningen så fanns det mycket att vara nöjd över, speciellt Valencias bomb. Dock låter man efter en period Everton sakta men säkert äta sig in i matchen och det var svårt att se någon förbättring från Bailly eller Jones. Om det är något som oroar nu i efterhand så är det mittbackarna. Trots detta så lyckades Everton inte göra mål, trots flera skapade chanser. Man kan ge eloge till de Gea, men man måste även passa på att kritisera Everton då laget enbart gjort 2 mål i ligan samtidigt som man släppt in 10. Ronald Koeman har mycket att fundera på i fortsättningen.



Uniteds match kan vidare summeras som både bra och dålig, beroende på vilket skede av matchen det är. Stundtals såg det väldigt dåligt ut, men noll spel och fantasi. Stunden senare göra man 3 mål på under 10 minuter. Höga berg och djupa dalar, det känns inte som om laget håller en hög nivå genom hela matchen fastän man vinner stort. Nämnvärt är att en inbytt Martial åter igen gör mål när Rashford går ut, sparkapital deluxe. Man får torts allt vara positiv, med 4-0 så lyckades man sig ta förbi City högst upp och toppen av ligan är inte så pjåkigt ändå.



Betyg



De Gea: 3.5

Tvingas till ett par bra räddningar när Everton väl skapar sina farligaste chanser och håller nollan ännu en match. Känns säker dessutom!



Valencia: 4

Gör ett fantastiskt mål och täpper till sin kant så hårt att det är omöjligt att ta sig förbi. Finns mer att önska offensivt.



Bailly: 2

Hårt kan tyckas, men övertygar inte enligt mig. Har ett par väldigt osäkra ingripanden och missar i markeringen. Gör annars sitt jobb.



Jones: 2

Samma som Bailly även om Jones kanske var lite vassare i sitt brytningspel. Bidrog till det osäkra positionsspelet och hade förmågan att slarva med nickarna.



Young: 2.5

Går hårt åt Young nu, men han hade problem med Martina i första halvlek. Dels för att Rashford inte hjälpte men även för att Martina alltid hittade ytor bakom Young. Otroligt viktigt i det offensiva spelet dock.



Matic: 4.5 Man of the Match!

Jobbar i det tysta och gör det så bra. Lugn och säker insats samtidigt som han elegant spelar runt bollen. Mittfältsgeneral!



Fellaini: 2.5

Hade en tuff första halvlek där han hade uppgiften att ta Pogbas roll. Tyckte han stundtals var felpositionerad och hade det tufft defensivt. Höjer sig en aning i andra halvlek.



Mata: 2 Ut 77'

Gör inget speciellt i matchen förutom att han slår ett par läckra långbollar och sätter in frispark i stolpen.



Mikitharyan: 2 Ut 88’

Spelar man bra fotboll i 20 minuter så kan man inte få ett högt betyg. Det fanns så mycket mer att önska ifrån armeniern under matchens gång. Höjer sig i andra och gör mål.



Rashford: 1 Ut 61’

Lyckas inte med mycket i offensiven, hjälper knappt Young i försvaret och såg väldigt osynlig ut. Tråkigt.



Lukaku: 3.5

Som en anfallare så gör Lukaku det han skall för laget, mål. Men idag skapade belgaren även ett par chanser och får en assist till sitt namn, även om han ett par gånger slarvade bort lägen med sin touch. Borde gjort två mål idag, vilket drar ner på betyget.

Byten



Lingard: 2 In 62’

Kommer in och gör det han ska utan att briljera, kunde kanske ha gjort mål. Assisterar turligt Lukaku till tredje målet.



Ander Herrera: 2 In 77’

Energisk och gjorde så att laget kunde ta tillbaka matchen dit man ville.



Martial: - in 88’

Spelar för kort tid för att kunna få ett betygsättas men gör ändå ett straffmål. Snygg soloräd innan målet dessutom.