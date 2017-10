Två misstag kostade United 3 poäng + Spelarbetyg

Ett organiserat Huddersfield såg till att Manchester United åkte på sin första ligaförlust denna säsong. Två grova misstag blev avgörande i dagens match trots mål av Rashford i slutet av matchen.

Tempofattig inledning

Det bjöds aldrig på en explosive inledningen av Huddersfield eller Manchester United. Båda lagen börjar matchen i ett väldigt tillbakadraget läge där man väntar på misstag från moståndaren. Med andra ord väldigt likt matcherna mot Benfica och Liverpool. Nämnvärt att att varken Mkhitaryan eller Rashford kommer till start i matchen.

Likt matcherna mot Benfica och Liverpool så får bortlaget det väldigt svårt att leta sig fram till bra chanser i matchens första halvlek. Huddersfield står bra placerade i defensiven och Manchester United anfaller med väldigt få spelare.



Två misstag – två mål

Föga förvånande är det Huddersfield som kapitulerar på misstagen i matchen först då Aaron Mooy lyckas pressa fram ett misstag hos Mata och vinna bollen på mittplan. Anfallet slutar tillslut i ett mål för hemmalaget efter att Mooy lyckas sätta dit en retur i de Geas vänstra hörn. Fem minuter senare var det dags för ännu ett misstag och mål, denna gång Lindelöf som inte riktigt lyckas nick abort bollen och som friställer Depoitre mot de Gea. Fransmannen rundar spanjoren och sätter dit 2-0. Kalldusch för bortlaget och speciellt för svensken Lindelöf som fått komma in i matchen efter Jones skadat sig.



Manchester United vaknar till liv

Efter två mål och uselt spel så var det dags för det röda mannskapet att vakna till liv. Avsikten att anfalla var tydlig, men kvaliten var inte riktigt där då väldigt få kvalitativa chanser skapades. För att ytterligare förstärka anfallspelet tar Mourinho in Rashford och Mkitharyan istället för Mata och Martial när andra halvlek börjar.

Mycket ändrades inte i matchen, men Manchester United har nu fler spelare när man gå framåt. Fortfarande sviktar kvaliten sista tredjedelen, trots en nick från Herrera som målvakten räddar. Det tog 33 minuter in i andra för att det äntligen skulle bli ett mål. Lukaku lyckas skeppa iväg ett bra inlägg som Rashford möter med pannan och lyckas göra 2-1. Plötsligt är ett poäng inom räckhåll för bortalaget med 12 minuter kvar av matchen. Det blir inte så många chanser i slutet men man hinner med ett sista läge i den 93:e minuten då Smalling blir fri med målvakten, men tar alldeles för lång tid på sig vid avslutet för att det ska bli mål. Minuten senare blåser domaren av matchen, vinst, 2-1 för Huddersfield.



Organisationen blev skillnaden

Trots dåligt, livlöst och oorganiserat spel från Manchester United så ska man även hylla Huddersfields defensiva och professionella insats i matchen. Man lyckades helt neutralisera bortalaget förutom i tre lägen och gjorde det svårt för Lukaku att ens röra sig en centimeter på planen. Lingard kan även vittna om att han inte heller fick någon meter att spela på. Det var med andra ord tre rättvisa poäng för Huddersfield idag.



Avsaknaden utav nyckelspelare

Det är fortsatt tungt skadeläge i Manchester United i nuläget, och värre blev det efter dagens match då Jones gick ut skadad. Man ställer sig därför frågan om Mourinho känner sig säker nog att spela det offensiva spel man såg i inledningen utav säsongen med det tillängliga mannskapet? Tydligt är att Pogbas kreativtet, Baillys beslutsamhet och Fellainis styrka hade behövts idag.



Betyg

David de Gea: 2

Kan inte lasts för några utav målen, men borde kanske gjort lite mer vid 2-0. Annars stabil förutom en misslyckad utrusning.



Valencia: 2

Stabil bakåt men det finns mer att önska offensivt rent kvalitativt när det kommer till inspel.



Jones: 3 Ut 24’

Såg väldigt bra ut de 24 minuterna han fick spela och gjorde det svårt för Huddersfield att skapa chanser. Man får hoppas att skadan inte är allvarlig även om det såg ut så.



Smalling: 3

Lika stabil som Jones i defensiven och får spela som anfallare i slutet av andra halvlek. Får ett friläge som han borde gjort bättre på.



Young: 1

Bra i inledningen, men efter målen får engelsmannen ett större offensivt ansvar som han totalt förstör med bollkladd och usla inlägg. Var stundtals efter i defensiven när Huddersfield kontrade.



Herrera: 1

Har ett stort ansvar idag att hjälpa laget ifrån mittfältet som han misslyckas med. Blir istället överkörd på mitten samtidigt som han då och då blixtrar till. Kunde blivit målskytt idag.



Matic: 2

För många bolltapp idag för att han ska få ett högre betyg, men sköter det annars bra som vanligt. Får en mer offensiv roll i andra utan att egentligen ändra matchbilden.



Mata: 1 Ut 45’

Är en av spelarna som ska hålla i det offensiva spelet idag, men lyckas inte med det alls. Totalt osynlig och bidrar enbart med passningar bakåt och sidled. Bär även störst ansvar för 1-0 målet då han gör bort sig i mitten av banan.



Lingard: 1

Bolltapp och dålig touch summerar Lingards insats idag. Är han verkligen en startspelare?



Martial: 1 Ut 45’

Matchens mest ofokuserade spelare utan tvekan. Kan inte minnas om fransmannen gjorde något nämnvärt.



Lukaku: 2.5

Försöker åtminsonde och vill göra bra ifrån sig. Men idag var det svårt med tanke på bollservicen och att det alltid var 2-3 spelare runt belgaren. Vill gärna ha bollen idag och visar detta när han assisterar Rashford till 2-1. Snygg assist.



Avbytare

Lindelöf: 1 In 24’

Ojoj, vilken mardrömsmatch för svensken. Blir bortgjord vid 1-0 och står sedan för en dundertabbe som leder till 2-0. Man får hoppas att svensken kan komma tillbaka efter detta.



Mkhitaryan: 2 In 45’

Inget dröminhopp, men är med bra i uppbyggnaden av anfallspelet i andra. Tappar inte bollen lika mycket.



Rashford: 3 In 45’

Rak, irrationell och visar att han vill göra mål. Får även nicka in 2-1 i 78e minuten. Borde starta framöver.