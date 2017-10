Mauro Zarate lånas ut till Al Nasr

30-åringen kom till Watford förra januari från Fiorentina. Med tidigare engelska klubbadress som West Ham, QPR och Birmingham.





Argentinaren har gjort framträdanden för Watfords U23 sedan skadan men har inte blivit uttagen för spel i Marco Silvas a-lag.



Zarate kommer att lånas ut under resten säsongen, med en option för 'The Hornets' att hämta hem anfallaren i januari.



Anfallaren hann göra tre framträdande i Watford -tröjan innan han råkade ut för en rejäl korsbandsskada vilket krävde en lång väg tillbaka, med operationer och rehab.

