Ajax 3 - 0 PEC Zwolle: Huntelaar överglänser Dolberg

Ajax startade i en 4-2-4-formation och fick en drömstart på matchen och en tidig ledning. Efter att ha återgått till familjära 4-3-3 tog man till slut en säker 3-0-seger efter två mål av Klaas-Jan Huntelaar.

Matchfakta

Som skrivet igår (se tidigare artikel) har det debatterats om Ajax ska fortsätta köra på den 3-4-3-formation man använde i andra halvlek mot VVV-Venlo där både Kasper Dolberg och Klaas-Jan Huntelaar får plats eller gå tillbaka till 4-3-3. Svaret blev ikväll ingetdera - Marcel Keizer mönstrade en 4-2-4-formation till avspark. Backlinjen bestod av Joël Veltman, Matthijs de Ligt Nick Viergever och Mitchell Dijks Daley Sinkgraven tillbaka i träning i veckan). Donny van de Beek och Hakim Ziyech tog ensamma hand om mittfältet medan David Neres , Dolberg, Huntelaar och Amin Younes bildade anfallskedjan.Ajax fick en flygande start då man via initiativ från Ziyech och Neres och slarv från Zwolle fick greppet direkt och snart tog man ledningen på ett mycket vackert sätt. van de Beek bytte kant med en svepande krossboll som Neres i en rörelse på en touch både tog ner bollen och tog sig förbi sin överrock. Brassen tog sin mot straffområdet och slog in bollen i boxen mot Huntelaar som elegant klackade in den vid bortre. Målet innebar att Huntelaar nu gjort mål mot alla Eredivisie-motståndare han ställts mot.Ziyech var glödhet i matchinledningen och skapade mängder av farligheter. Strax efter målet tunnlade han Zwolle-mittfältaren Mustafa Saymak och spelade ut till Neres som på nytt hittade in till Huntelaar, nu med ett inlägg som The Hunter nickade över.Sen frispelade Ziyech Dolberg och dansken pangade iväg ett hårt skott (vi minns ju hans fullträff mot Zwolle förra hösten då han sköt så hårt att bollen studsade i ribban två gånger och in). Nu gick bollen dock över. Ännu närmre kom Ajax när de Ligt nickade Ziyechs inläggsfrispark precis över ribban några minuter senare.Ziyech spelade sedan fram gänglige/fumlige Dijks in i straffområdet. Vänsterbacken gick omkull men bollen hamnade hos Dolberg som snabbt lade upp den för Huntelaar som sköt ett snabbt vänsterskott från straffområdeshörnet, Diederik Boer i Zwolle-målet räddade. Boer som återvände hem till Zwolle den här sommaren efter några säsonger som reservmålvakt i Ajax. Zwolle hade en till gammal Ajax-spelare i startelvan, unge mittbacken Phillippe Sandler som lämnade akademin förra säsongen utan att ha nått a-laget.Nästa farliga chans kom efter att Viergever gjort ett bra jobb med att vinna andrabollen på mittplan. Ziyech hittade på nytt ut till Neres som, ursäkta klyschan, dansade samba ute på kanten. Med inspelet hittade han Dolberg den här gånger men danskens avslut hamnade utanför mål.En otroligt underhållande första kvart, den bästa fotboll Ajax presterat sen semifinalerna mot Lyon i våras. Men sen kom man av sig. Man blev slarviga, tempot gick ner och man slutade skapa chanser. Det såg verkligen ut som att man led av att ha Dijks på ena kanten samtidigt som man saknade Frenkie de Jong som ankare på mittfältet. Både van de Beek och Ziyech var ypperliga men mittfältet och laget hade behövt Frenkies konstruktiva passningsspel mycket mer än Dijks tjur-i-en-porslinsbutik-spel på vänsterkanten. Han duger bakåt mot sånt här motstånd men är oäven framåt och är helt enkelt inte tillräckligt bra för Ajax.Efter många framspelningar var det Ziyech själv som hade det första bra avslutet i den andra halvleken när han fyrade av ett pressat distansskot som Boer fick slänga sig ner till stolproten för att rädda ut till hörna.Keizer gjorde ett dubbelbyte efter en timmes spel, och Frenkie de Jong och Justin Kluivert kom in, Dolberg och Neres utgick. Dolberg försökte verkigen men hittade inte nätet ikväll heller. Neres mattades efter sin briljanta inledning. Ajax gick nu tillbaka till 4-3-3.Kluiverts första aktion i matchen kom snabbt och blev betydelsefull, han fick bollen i djupet och stack iväg pilsnabbt. In i straffområdet från höger så vände han upp när Bram van Polen kastade sig fram i en glidtackling och fällde Kluivert. Ingen tvekan från Serdar Gözübüyük som pekade på straffpunkten. Ziyech tog hand om bollen. Boer läste sin gamla lagkamrat och gick åt rätt håll och räddade straffen som slogs i tacksam målvaktshöjd. Ziyech missade också en straff för Marocko under landslagsuppehållet och med Huntelaar på planen undrar man ju över ordningen...Nåväl, Ziyech fick blodad tand av straffmissen och revanscherade sig snart. Ajax kom i en snabb omställning, Huntelaar drev upp mot Zwolle-målet och la ut bollen till höger på Kluivert som kom i hög fart, Kluiverts passning skar sen tvärs igenom straffområdet till Ziyech som kom på bortre och tryckte in 2-0 i nätet.Younes var nära att utöka ledningen när han först väggspelade med Ziyech och sedan grundlurade Dirk Marcellis med en dragning men Boer räddade skottet.Istället var det på en snabb omställning snarlikt det tidigare målet som 3-0 kom på. Nu var det Ziyech som frispelade de Jong och Frenkie hittade Huntelaar på bortre och han tryckte in sitt andra mål för kvällen och tredje sen hemkomsten. Apropå hemkomst så fick Siem de Jong varma applåder från publiken när han värmde upp. Fint, reaktionen på hans hemkomst har till största del varit positiv bland supportrar men vissa har gnällt om Siems nuvarande status och andra om hans säsong i PSV ifjol (särdeles dumt att tjura över det, det var bara på lån och Siem ville till Ajax men Overmars sa nej, han valde då att spela ett år med brorsan Luuk. Dessutom är det gott om Ajax-legendarer som även spelat i PSV). Det blev tyvärr inget inhopp för Siem ikväll.3-0 blev det, taktikdebatten kommer fortgå om 3-4-3, 4-2-4 och 4-3-3. En sak är i alla fall tydlig: Klaas-Jan är glödhet, hans hemkomst har överträffat alla förväntningar. Han kom hem som en ledarfigur i laget men tänkt som backup, men överglänser Dolberg nu.Härnäst för Ajax väntar ADO Den Haag hemma nästa söndag kl 14:30.AjaxPEC Zwolle1-0 Huntelaar '6, 2-0 Ziyech '71, 3-0 Huntelaar '88Bakker, van de Beek, VeltmanOnana; Veltman, de Ligt, Viergever, Dijks; van de Beek, Ziyech; Neres (Kluivert '63), Dolberg (de Jong '63), Huntelaar, YounesBoer; Ehizibue, Marcellis, Sandler, van Polen; Saymak (Israelsson '77), Bakker, Thomas; Namli, Parzyszek (Nijland '66), Mokhtar (Ondaan '67)