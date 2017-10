2017-10-06 20:45

Kroatien - Finland

1-1



Vad skyller du på nu, herr Cacic?

Kroatien bara faller, och faller, och faller. Och så hade artikeln bara kunnat fortsätta. Möjligtvis kan vi prata om spelarnas insatser de senaste tre matcherna, men det är en man och en hel ledning som bör ifrågasättas. Att Kroatien tappade poäng hemma mot Finland(!) är endast ett resultat som talar ett språk. Att falla så lågt som Kroatien gör just nu är bara skämmigt, pinsamt, lidande men framför allt - idiotiskt.





Matchen mot Finland är egentligen inte så mycket att prata om. Det blev enkelriktat, Kroatien hade under vissa stunder 70-30 i bollinnehav. Men det är dock inte utifrån bollinnehav man vinner matcher. Kroatien är inte Modric, Kroatien är inte Rakitic, Perisic eller Mandzukic. Kroatiens kollektiv har hamnat på ruta noll, verkligen under all kritik. Finland dominerade i luftspelet, trots detta väljer spelarna att försöka hitta Mandzukics panna i boxen. Kroatien kunde först näta efter att Finland sköt in bollen i eget mål, dock fick Mandzukic sitt namn inskrivet i protokollet. Därefter sker det som egentligen sker för tionde gången. Kroatien går i en sorts trans, där spelar ett division sex-spel. Finland ser sin chans genom ytterbackarna, och de trycker på. Till slut lyckas gästerna näta och Kroatien får en rejäl käftsmäll. Ingenting som målvakten Subasic kan ta på sig. Nu väntar Ukraina för Kroatien och Kosovo för Island. Om Ukraina någon gång skall slå Kroatien, då är det om några dagar. Trots att Kroatien lägger sig för lätt även denna match, ska Finland ha eloge. Spelarna gjorde det man egentligen skulle och kunde, lägga tätt, inte tillåta Modric komma allt för nära och se sina chanser utifrån halvkontringar och kontringar.







Hur går man vidare nu...

Ja, en väldigt bra fråga. Finns det ens någon energi och glöd hos spelarna, är nog frågan. Att känna att man lett gruppen ändå från start och sedan tappat allt i slutet, jo då kan det bli svårt. Spelarna säger ständigt att det är alltid något extra med att ta på sig nationaltröjan och lira för sitt landslag, det har jag slutat tro på. Inte bara jag, väldigt väldigt många i landet tycker likaså. Det är något som inte stämmer, det kommer vi nog aldrig få svar på. Inte från spelarna eller förbundet i alla fall. Förbundskaptenen skyller självklart på antal skador man har med sig match efter match, och spelarna är trötta(?). Att spelarna är trötta är väl något som håller låg sannolikhet, man har nog aldrig sett en trött Modric i Real Madrid, en trött Rakitic i Barcelona eller en trött målvakt i Monaco. En sak som är säker är att folket är trötta på Ante Cacic och Davor Suker.



Det är inte samma sak längre, Kroatiens landslag. Känns som spelarna är mätta, vad de är mätta på är något som kvarstår dock. Det är inte så att Kroatien kommit till semifinal i ett Europa- eller världsmästerskap, alltså finns det inte något som heter "att man är mätt". Att man är trött är också en lögn. Fotbollsåret har egentligen börjat, man är i rena starten. Gör det lätt, Cacic och Suker: Ta era saker, rensa kontoren, lås dörren och - tacka för er tid. Gör det inte för människorna som befinner sig nära förbundet, gör det för nationens skull.



