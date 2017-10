EuroTalk: ”Är Harry Kane världens bästa nr 9?”

Veckans EuroTalk om världens bästa nummer 9, omvandlingen i England och framtiden för Milan.

Det är måndag och det är dags för ett nytt avsnitt av EuroTalk. Panelen diskuterar bland annat om de internationella tränarnas påverkan på Premier League, det dekadenta kring Ancelotti och Barcelonas match mitt i självständighetstumultet.



Men också om Kane är världens bästa nummer 9, vad som egentligen händer med Milan och Valencias framfart i La Liga.



EUROTALK



I panelen: Martin Åslund, Noa Bachner, Kristian Borell

Programledare: Björn Johnson



Se veckans avsnitt nedan





2017-10-02 16:30:00

