AIK-panelen: "Det känns extremt spännande och bra runt laget just nu"

AIK-panelen är tillbaka. I dag diskuteras matchen mot Jönköpings Södra och det kommande transferfönstret.

Johan LindströmÅke BrettoHenrik LindénJag tror och hoppas att vi fortsätter på den inslagna vägen med en offensiv som präglas av fart och fläkt. Däremot tror jag inte att vi kör över Jönköping som vi gjort med andra motståndare på slutet. De slåss i botten och kommer nog inte bjuda på allt för mycket ytor till vår offensiv. AIK har haft det svårt mot J-Södra sedan de gick upp, och Gnaget har får inte underskatta smålänningarna.På förhand kan man tycka att vi bara skall vinna. Å andra sidan ligger J-södra på kvalplats, vilket kommer att ge deras spelare extra energi. Jag tror dock att vår spets kommer att ge oss segern i alla fall, speciellt om vi kan rida vidare på vågen från de senaste matcherna. Möjligen, möjligen kan J-södra få med sig ett kryss, men att vi förlorar ser jag som näst intill osannolikt.Det ska bli spännande att se om AIK klarat av att bibehålla den fina formen som man hade när man gick in i landslagsuppehållet med. Laget har varit relativt intakt under träningsveckan vilket självklart är positivt och motståndet bör vara tacksamt. Även om J-Södra slåss för sin överlevnad och tagit en del poäng på slutet så har jag svårt att se AIK misslyckas med att ta tre poäng. En skadefri trupp och ett anfallsspel som ser ut att vara på plats är argument nog för en hemmaseger.Han har växlat upp, helt klart. Han har kanske varit lite mindre inblandad i spelet än vad jag föreställt mig, och tycks vara en riktig striker som är beroende av en bra omgivning och att sättas i rätt lägen. Om han och Henok får fortsätta utveckla sitt samarbete och AIK:s offensiv fortsätter fungera tror jag det är en potentiell skyttekung 2018.I början var han ju faktiskt väldigt anonym, men nu har han hittat rätt. Acklimatiseringsperioden har varit väldigt kort. Nicolás verkar vara dessutom vara trevlig och lätt att fatta tycke om utifrån det man har sett på AIK Play och FollowUs AIK. Jag tror att han stannar minst hela 2018. Om han skulle göra en fenomenal säsong kan han möjligen försvinna i slutet på 2018, med tanke på att vår sportchef Björn Wesström betonat att AIK sett möjligheterna i vidareförsäljning. Redan tidigt i scoutingprocessen visste man att Nicolás Stefanelli besitter ett europeiskt pass, vilket avsevärt förenklar en försäljning till en av de andra europeiska fotbollsligorna. Jag tror att AIK kommer att vilja utnyttja den möjligheten när budet är tillräckligt stort. Jag själv vill såklart att han stannar längre och öser in en massa mål, men tror inte att det är så sannolikt om han når sin maximala potential nere på gräset. I varje fall råder det ingen tvekan om att AIK:s anfall 2018 kommer att bygga på Nicolás Stefanelli. Jag vet att han kommer leverera och fortsätta imponera nästa år, och det känns väldigt bra.Jag förstår att det riktades en del kritik mot honom inledningsvis även om tålamod självklart måste vara längre än ett par matcher. Jag tycker fortfarande han har en del att jobba på i beslutsfattningen och spelet utanför straffområdet. Dock skapar hans rörlighet stora problem för motståndarna och tillsammans med Henok blir han en ännu bättre fotbollsspelare. Det ska bli intressant att se vad man kan få ut av honom efter en hel försäsong med laget.Det beror naturligtvis lite på hur det blir med kontraktsförlängningarna. Men vi får förutsätta att vi kommer behöva minst en målvakt och en innermittfältare, vilket är prio ett. Jag ser väldigt gärna att vi tar in en ny spelare till balansrollen, gärna en med lite mer fysik och bollvinnaregenskaper. Då kan Kristoffer Olsson kan flyttas fram till en av de mer offensiva mittfältsrollerna där han passar bättre. Möjligtvis behövs även en mer offensiv mittfältare som kan konkurrera i och med att Thern och förmodligen även Ishi försvinner. Målvaktsfrågan är klurig. I en idealvärld skulle jag föredra att Linnér lånas ut, då han behöver speltid men enligt mig inte är tillräckligt bra för att vara förstemålvakt i ett lag som ska utmana om guldet. Troligtvis kommer han dock vara etta även nästa år men med större konkurrens från en ny målvakt. Sedan behöver vi förmodligen även en ny forward om Obasi inte förlänger, även mer konkurrens på vänster wing back-positionen skulle nog vara välbehövligt då Lindkvist är rätt ensam där för tillfället.Min stora önskan är en ny målvakt. Det är ett måste för att slåss om guldet, om vi ska tala klarspråk. I övrigt så misstänker jag att trion Thern, Ishi och Obasi lämnar AIK i vinter. AIK kanske köper en spelare som kan fylla ut deras positioner emellanåt, men samtidigt så har vi Taylor på bänken. Kan han komma till användning?Jag hoppas att AIK behåller de spelare som har kontinuerligt med speltid just nu. Stefan Ishizaki känns förlorad men i övrigt hoppas jag att resten av startelvan stannar. Kan vi då spetsa truppen men en målvakt samt en eller två klasspelare på mittfältet så ser det extremt spännande ut inför 2018. Längst fram så hoppas jag alltjämt på en förlängning med Obasi för en inte alltför dyr peng vilket dock känns tveksamt och skulle innebära åtminstone ett nytt namn längst fram.Att en 27-årig AIK-supporter som varit försvunnen hittades avliden förra veckan. Vila i frid!Alla uppehåll i allsvenskan i år. De har varit både för långa och för frekventa. Färre sådana nästa år, tack.Jag tycker det känns extremt spännande och bra runt laget just nu men det går inte att komma ifrån bitterheten att bitarna börjar falla på plats ännu en gång när guldet redan är borta.