Äntligen derbydags!

En derbyhöst med nya ingångsvärden

Det är två lag med olika mentala förutsättningar inför derbyt på söndag. Hammarby med allt att vinna, AIK med allt att förlora. Om vi ska se till tabellen i alla fall, men det finns fler dimensioner som kommer prägla årets andra hemmaderby på Nya Söderstadion.





Slaget om centralt mittfält

Hammarby spelade under vår- och sommarsäsong med tre spelare centralt. Mittfältet präglades av närkampsstarka spelare som Johan Persson och Björn Paulsen, men har de senaste matcherna bytt karaktär. Jeppe Andersen och Junior tillför en annan, mer komplett fotbollsstil till både det centrala mittfältet och Hammarby som lag. Junior är inför matchen osäker till spel. Om nyckelspelaren är kvitt sin skada tills på söndag, är i skrivande stund osäkert, men är han tillgänglig har Bajen en bra chans att både vinna mark framåt och närkamper bakåt mot ett formsvagt AIK-mittfält. Kristoffer Olsson har visserligen övertygat mer och mer men är direkt svag i närkampsspelet.



Stort mot smått





Hur är det nya Bajen i derbysammanhang?

Sedan återkomsten till

Allsvenskan har Bajen presterat över förväntan i derbysammanhang. Totalt har de grönvita, svenska cupen inräknad, fyra segrar, en oavgjord och två förluster mot Gnaget, men inför söndagens match är derbyerfarenheten sämre. Från vårderbyt mot Solna-laget har Hammarby fem nya spelare startelvan, förutsatt att den ser likadan ut som sist, borta mot AFC. Förutom kampen på centralt mittfält och rörelsen på topp blir de nya spelarnas kapacitet att hantera ytterligare en dimension i press utifrån, central för att Bajen ska bärga tre poäng.

0 KOMMENTARER 298 VISNINGAR 0 KOMMENTARER298 VISNINGAR JESPER THEDÉEN

thedeenjesper@gmail.com

På Twitter: @JesperTheden

2017-09-08 23:15:00

Det är två lag med olika mentala förutsättningar inför derbyt på söndag. Hammarby med allt att vinna, AIK med allt att förlora. Om vi ska se till tabellen i alla fall, men det finns fler dimensioner som kommer prägla årets andra hemmaderby på Nya Söderstadion.