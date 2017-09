"Ni kunde varit mördare idag"

Leffe Grimwalker, vars vän befann sig på en krog som blev attackerad av motståndarhuliganer i veckan, reagerade på detta genom att skriva följande rader. En mycket tänkvärd text.

Min bäste vän ligger sönderslagen på sjukhus för att trettio till fyrtio maskerade djurgårdare stormade krogen Ölstugan igår kväll. Jag vill vara där. Krama honom och säga att allt kommer bli bra igen. Men det blir ju inte riktigt det.



Han sprang ut för att hjälpa personer som låg skadade. För att dra in dem på krogen så att de inte skulle misshandlas ännu mer. För att skydda. För att han har ett så jävla stort hjärta att han inte tänker på sin egen säkerhet när det blir kaos.



En sådan man borde få vara fredad.



Istället ger de sig på honom. De ger sig alltså på ett gäng gubbar som dricker öl, de flesta pappor och fyrtio eller femtio plus. Som inte är huliganer. Som hejar på Bajen och bara vill ha kul. För att få kramas, dricka öl och vara glada för en vinst.



Hur kan ni rättfärdiga er själva med sådan jäkla feghet?



Mitt gamla jag vill söndra och förstöra. Hämnas och bli sådär arg och våldsam som bara jag kunde bli. Ringa några riktigt farliga människor. Det är min första reaktion, men jag vet att det inte finns något värde i det. Det har aldrig funnits värde i det. Min andra reaktion är bara besvikelse och sorg.

Det finns viktigare saker i livet ... Våld löser inte ett skit. Trust me.



Mina döttrar är djurgårdare, och det är såklart okej. De får heja på vad de vill. Att slåss för ett fotbollslag ... Det kommer jag aldrig förstå och jag vet att det är ert svepskäl. Ni slåss inte för ett lag, ni slåss för att ni vill känna puls och adrenalin. Allt annat är bullshit. Och ni vet det.



Jag struntar fullständigt i om huliganer vill slåss med varandra och få den där kicken. Få känna sig starka för att de fajtas i grupp och känna någon skev sammanhållning. Det är en illusion och någonstans fattar ni det. Det är en hederskultur. Men kör. Ha kul! Lika barn leka bäst och allt det där. Ni är vuxna och vill ni slåss med likasinnade – så gå all in.

Det är ert val, ert liv ... Men det betyder inte att det är andras liv ...



När ni ger er på oskyldiga som inte är ute efter att slåss, då är ni bara värdelösa och fega människor. Då har ni tappat era värderingar helt. Och det gäller alla huliganer, oavsett färger.

Ni kunde varit mördare idag ... Tagit bort en pappa från hans fru och barn, från hans vänner, släkt och kollegor och han hade lämnat ett stort jäkla hål efter sig. För att ni såg chansen att nästan döda någon som bara ville skydda andra.



Han mår efter omständigheterna bra. Trasigt ansikte, tre brutna revben och en inre blödning. Men han kunde lika gärna varit död.

För att han gillar ett annat fotbollslag ...



/Leffe Grimwalker



0 KOMMENTARER 308 VISNINGAR 0 KOMMENTARER308 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-09-23 09:18:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-09-23 09:18:00

Hammarby

2017-09-21 11:06:00

Hammarby

2017-09-21 00:27:18

Hammarby

2017-09-19 18:40:00

Hammarby

2017-09-17 20:11:00

Hammarby

2017-09-16 18:56:00

Hammarby

2017-09-11 09:17:00

Hammarby

2017-09-10 19:43:00

Hammarby

2017-09-08 23:15:00

Hammarby

2017-08-29 19:45:00

ANNONS:

Leffe Grimwalker, vars vän befann sig på en krog som blev attackerad av motståndarhuliganer i veckan, reagerade på detta genom att skriva följande rader. En mycket tänkvärd text.Here we go! Betygsskala: 5: Episk 4: Grym 3: Stabil 2: Hyfsad 1: KeffKennedy hade en triumferande återkomst till laguppställningen — och kaptensbindeln, när han i allra högsta grad stod för mycket av arbetet bakom 2-1-segern mot Göteborg hemma på Tele2.För tredje året i rad äntrar Hammarby höstsäsongen förutsättningslöst och utan självförtroende. Kontraktet är redan säkrat och avståndet till Europaplatserna bara växer. Nu är det dags för spelarna att steppa upp och visa att nästa säsong blir något att se fram emot.Allsvenskans 23:e omgång. September. Regnet öste ner under i stort sett hela dagen vilket bjöd upp till en riktig kamp på naturgräset. En kamp som Bajen stod upp till en början. Dock slutade det med den största förlusten sedan återkomsten till Allsvenskan. Malmö var det klart bästa laget över 90 minuter. Det är bara att erkänna.Hammarby åker till Malmö för match mot serieledarna Malmö FF i Allsvenskans 23:e omgång. Precis som mot gnaget förra helgen får man klara sig utan både Junior och Sander Svendsen på grund av skador. Även Romulo saknas i spelartruppen. MFF har fått lite grus i miljonmaskineriet och har inte vunnit på de 3 senaste försöken. Torsk senast mot Örebro borta.En sällan skådad rubrik på Söderst@dion. Men varför inte?Gordon Stewart, eller "Greppet Direkt" som han kallades för i serietidningen Buster en gång i tiden. Är han bekant? I söndagens derby mot gnaget kom han till verklighet i skepnaden av Johan Wiland. Han var fullkomligt briljant i sitt målvaktsspel och får ta åt sig äran av poängen i 1-1 matchen. En spelmässigt stundtals sprakande första halvlek följdes av ett riktigt sömnpiller i den andra. Med undantag av de gånger gnaget stack upp men då stod Wiland i vägen,Det är två lag med olika mentala förutsättningar inför derbyt på söndag. Hammarby med allt att vinna, AIK med allt att förlora. Om vi ska se till tabellen i alla fall, men det finns fler dimensioner som kommer prägla årets andra hemmaderby på Nya Söderstadion.Marcus Degerlund blev i förra veckan uttagen till U21-landslagets 18-mannatrupp till EM-kvalet mot Cypern. Tidigare idag offentliggjordes att han kritat på ett nytt kontrakt med Hammarby fram till och med sommaren 2021. Med anledning av det publicerar Söderst@dion Supportrarnas matchprograms intervju med honom från Häckennumret. Håll till godo.