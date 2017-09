Spelarbetyg gnaget hemma

En sällan skådad rubrik på Söderst@dion. Men varför inte?



Wiland – 4

Man of the match, top of the pops. Får en fyra enbart för kassen. Annars en solklar femma. Det är trots allt hans hörn. Ska man få en femma måste man ta sådana. Hur många fantomräddningar man än gör. Tuff skit.



Birkir – 3

Klockren defensivt. Höll ordning på högerförsvaret. Då det blev en matchbild han är van vid från landslaget om inte annat. Rasmus Lindqvist såg man inte mycket av.



Fenger – 4

Briljant. Läser spelet med Beckenbaueristisk elegans. Det var stängt i mitten helt enkelt. Sedan kan man räkna antalet misslyckade uppspel av dansken utan att ha några högskolepoäng i matematik. Längesen Bajen hade en dylik lirare i försvaret. För tankarna till Putte Ramberg rent av.



Paulsen – 3

Om Fenger är hjärnan så är Björn hjärtat i mittförsvaret. Underbar att beskåda med sitt riv och slit. Samtidigt klok och läser grejerna bra.



Solheim – 1

Nej, en av mina personliga favoriter hade ingen lyckad dag på jobbet. Det var nog ingen tillfällighet att spelet styrdes ut på vänsterkanten av gnagarna. Kanske läge för Michelsen att spela in Kustner under slutfasen av säsongen?



Hamad – 1 Nej, vårens Hamad skämde bort oss och kraven på honom är högre än på de övriga. Nu känns det som att han hamnar under stress mest hela tiden. Som att han vill visa hur bra han är och så blir det bara pannkaka. Agerandet som föranleder frisparken till deras mål är dessutom inte vad som förväntas av en spelare varken i hans kaliber och eller framförallt med hans rutin.



Jeppe – 2

En lirare som smugit sig in och blivit viktig för Bajen. Sprang lika mycket som vanligt men slog bort lite för många bollar för att man ska vara helt nöjd. Nära att avgöra med en maskerad bredsida i sista matchminuten.



Leo – 1

Det här var inte Leos match. Då även Solheim hade det tungt på den kanten blev det kanske ringar på vattnet även upp till Bengtsson. Gjorde säkert sitt jobb när det kommer till vissa saker men när han fick bollen kändes det som att inte ville ha den. Ut i paus.



Tankovic´- 2

Hans bästa match i Bajentröjan. Det tog en halv halvlek innan gnagarna lyckades fånga upp honom. Dock alldeles för mycket lycka till-spel med klackar, skarvar och grejer på ömtåliga positioner på banan vilket gav gnaget utmärkta omställningslägen. Måste värdera bättre.



Dibba – 3

Sist inkallad i elvan efter Sandersens återbud. Sådant brukar betala sig. Minns bara Romulo show mot dif förra året när Haglund kastade in handduken strax före avspark. Dibba slet som ett djur. Underbart att han får hänga baljan också. Stort hjärta. Han bara kör. Dibba power!



Rebin – 2

Kom in istället för Leo när man ändrade uppställning i paus. Spelade smart. Inga onödiga krusiduller. En bra komplementspelare.

