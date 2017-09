Dags för årets största publik

Imorgon, lördagen den 23e september, kommer bottenlaget IK Frej på besök till Stora Valla.

Lördagen den 23e september ska vara det datum som Degerfors IF får sin största publik på länge. Anledningen är inte så mycket att just IK Frej kommer på besök, utan anledningen är att detta är årets gratismatch och för varje åskådare som kliver in på området kring Stora Vallas A-plan så kommer DIF inkassera flera hundra kronor från sina sponsorer, i form av företag och privatpersoner. Förhoppningen är givetvis att IK Frejs spelare även de får agera åskådare dagen till ära, det vore fantastiskt om DIF kunde visa sig från sin bästa sida just en sån här dag.Att hoppas på en publik kring 5000-strecket, som det var 2013 mot Örebro och 2014 mot Hammarby , är att hoppas på för mycket. Men ett åskådarantal omkring 3000 vore en fin siffra och skulle även föra DIF en bit upp i statistiktabellen gällande årets publik.Liksom en vinst skulle kunna föra de rödvita uppåt i tabellen vilket i sin tur kan generera extra slantar och göra stor skillnad för vårt favoritlag.Enligt SMHI så ser det inte ut att bli regn, utan en frisk höst-eftermiddag med svaga vindar. Helt enkelt ett evenemang som bör passa såväl pensionärer som barnfamiljer.Se nu till att packa bilen full med rödvita attiraljer och vänner, släkt och din bekantas bekanta, och dyk upp på Stora Valla innan kl 14 på lördag, gärna i tid så att spelarna kan känna av publikstödet en lång stund innan domaren sätter pipan i munnen.Full fart framåt de sista sex omgångarna nu. Start imorgon. Forza Rödvitt!