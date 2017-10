Panel: "Himmel eller helvete och inte mycket däremellan"

Forum 1891:s panel svarar på frågor inför stormatchen mot BK Häcken på söndag.

Veckans panel består av Björn Johnson, Fabian Ahlstrand, Gustaf Nilsson, John Aveskär och Mikael Udén Berglund.Orolig tycker jag inte man ska vara även om insatsen inte var bra. Men det var fel läge att möta Sirius. Efter sju raka förluster fick de ett landslagsuppehåll att samla krafterna och på något sätt börja om och Sirius gjorde i sin tur en väldigt bra match.Lite både och. Inte för att det spelmässigt såg dåligt ut, utan snarare att spelartruppen eventuellt känner av en liten stress nu inför avslutningen. Jag tror dock att man lyckas ladda om och ta ny kraft inför matchen mot Häcken. Vi är ett bättre lag och ska ha den här europaplatsen.Man behöver inte måla fan på väggen, men oroande var att det inte var en "stolpe-ut-förlust". Sirius var bättre och DIF såg riktigt tröga ut, så det påminde om insatserna i början av säsongen. Jag tror och hoppas att laget kan ta sig ur källaren direkt, vi har varit så fruktansvärt stabila och är ett riktigt bra lag. Vi ska ha europaplatsen.Underskattning. Kändes som det låste sig redan i första halvlek och när Sirius tog ledningen blev det ridå. En dålig match, men ingen större anledning till oro.Ska jag basera mitt svar på det faktaunderlag som finns (dvs säsongens 27 matcher) så är det en plump i protokollet. En plump som alltid kommer förr eller senare och som det inte behöver dras några större växlar av. Baserar jag det på mitt lätt neurotiska ”Djurgårds-pessimism”, den där jag knappt tror på seger i 3-0 ledning, så är jag klart orolig.Känns som en final. Här kan ju europaplatsen avgöras. Vid vinst eller oavgjort tror jag Djurgården behåller tredjeplatsen eller eventuellt andraplatsen. Vid förlust blir det riktigt svettigt även om Häcken har ett tufft schema.Fantastiskt. Höstmatch, mörkt och kyligt och en match där allt sätts på sin spets, som man saknat det! Det är tre finaler som återstår.Låste sig rejält när vi mötte Häcken i bortapremiären för båda lagen. Otroligt viktig match med tanke på deras tabellplacering och form. Känslomässigt nollställd annars inför laget - trots att jag bodde granne med deras hemmaarena under ett år.Nervöst, men det är helt underbart med matcher i oktober som betyder något! Vi har ena foten i Europa och en seger mot Häcken skulle i stort sett säkra vår plats. Så förväntansfull, nervös, hoppfull... Det är många känslor som bubblar!En stor ångstklump i magen samtidigt som jag är oerhört laddad. Den här typen av ”do or die”- matcher är ju ändå fantastiska på det sättet att de känslomässiga insatserna är så höga. Det är himmel eller helvete och inte mycket däremellan.Jag tror ändå Häcken kommer rikta in sig på att försvara och satsa på kontringar, lite som Sirius gjorde mot Djurgården. Mikael Stahre har prioriterat defensiven i Häcken och kommer göra det även i den här matchen. Här gäller det att agera smart. DIF bör gå in i matchen med mod och högt tempo, men samtidigt anfalla smart och inte riskera bolltapp i farliga lägen för Häcken har en vass offensiv.Jag hoppas och tror att DIF, oavsett hur Häcken tar sig an matchen, går in och visar att man är ett bättre fotbollslag. Djurgårdens varierade och fartfyllda anfallsfotboll har varit vinstgivande och det finns ingen anledning till att vi nu bromsar. Trots att Häcken behöver vinna matchen så tror jag inte vi kan förvänta oss att de kommer attackera från matchminut ett. Som Björn nämner har Stahre prioriterat defensiven och lär, likt Sirius, ligga lågt till en början. Sedan gäller det att vi blir effektiva igen. Så mycket chanser som vi bränt på sistone kommer vi inte ha råd med längre.Känner jag Stahre rätt kommer de trots det inte göra några tokrusningar utan istället vänta på att lägen uppstår. Lär vara ett rätt kompakt försvar som DIF ställs mot i första.Jag tror inte Mikael Stahre kommer ändra på så mycket, utan Häcken kommer ligga lågt och försöka hugga på de chanser de får. Häcken har ju börjat med AIK:s "parkera-bussen-fotboll" sen Stahre anslöt, så vi ska nog inte förvänta oss gäster som sätter full fart framåt. Jag tror vi kommer få se ett DIF som styr spelet och ett Häcken som går på omställningar. Det gäller att vi är effektiva och sätter försvarsspelet tidigt.Förhoppningsvis inte genom att stänga ner butiken och hoppas på en 0-1 kontring så att vi slipper försöka luckra upp en bunker och istället får lite ytor att röra oss på offensivt. Något vi tycker bra mycket mer om än att stångas i straffområden.Feg tycker jag inte han är. Det finns inte jättemånga alternativ på bänken och kontinueteten i startelvan är också en del i varför det gått så bra. Özcan har en stor tro på de elva spelare han sätter på banan och sett över hela säsongen har han också haft rätt.Feg är han definitivt inte. Sedan finns det matcher där han kanske borde tänkt lite annorlunda. Senast mot Sirius är ett färskt exempel där jag tycker att han borde bytt ut Engvall istället för Kadewere. Men det är så det är. Däremot tycker jag kritiken mot honom att han inte ändrade redan i paus är obefogad. Kritiken baseras enbart på att vi förlorade och det är lätt att sitta med facit i hand och peka med hela handen på att Özcan borde gjort si och så.Nej, han tror på sina elva spelare. Statistiskt sätt förändrar avbytare matchbilden - mer än att kanske tillföra lite energi till matchen. Även om jag vill se att Badji får komma in tidigare har jag förtroende för Özcans sätt att coacha.Nja, feg är väl att ta i. Jag kan tycka att han gör för sena byten ibland, och sedan kan jag känna att Badji med sin fysik och sitt starka huvudspel bör starta mot ett lågt liggande Sirius på en leråker. Men med det sagt så hade vi kritiserat honom iallafall om han hade ändrat på en elva som vann mot Sundsvall med 0-5. Jag tycker det är svårt att klandra Özcan, jag förstod elvan även om jag hade velat ha in Badji.Modigt, fegt, gammalmodigt, nytänkande... Ibland känns det mer som en filosofisk fråga än något annat. Ibland är det fegt eller modigt att peta, ibland är det fegt eller modigt att behålla. Det går aldrig att avgöra på förhand och det är alltid resultatet som fäller domen i efterhand. Någonstans tycker jag ändå att man får utgå ifrån att en tränare alltid kommer ställa det lag på benen som han bedömer har bäst chanser att vinna matchen.Jag tycker det. Anfallare är på banan för att göra mål och även om Engvall varit nyttig i spelet finns det en irrationell spelare i Badji på bänken som jag tycker förtjänar en startplats, speciellt mot ett så disciplinerat lag som Häcken.Verkligen inte. "Gurra" är väldigt viktig för vårt anfallsspel och trots att han har en enorm svacka i målskörden just nu tycker jag inte att en förändring ska genomföras med bara tre matcher kvar. Han har fortfarande stått för flera bra prestationer och är hyllad bland lagkamraterna.Han ska spela. Vi får ett helt annat djup i laget med honom på planen. Även om han inte gör mål just nu bidrar han på andra sättSvårt, då Gustav är fruktansvärt nyttig för vårt anfallsspel, men samtidigt är så fruktansvärt trubbig just nu. Visst, han har bara gjort ett mål under hösten, men hur många assist har han slagit? Åtminstone 3-4. Jag är mer inne på att peta Tino till förmån för Badji, men Engvall tycker jag bör starta. Väldigt svår fråga.Nej. Inte för att han har varit någon fröjd att skåda på sistone, utan för att om Häcken nu ändå måste försöka vinna så kommer det finnas ytor. Och då är Engvall nyttig med sitt löpande så att ytor skapas för andra även om han inte träffar målet. Har hellre en Tino/Badji att kunna slänga in dessutom då de båda känns mer kapabla att göra skillnad sista 30 än vad Engvall gör.Engvalls ineffektivitet har varit en het snackis bland djurgårdssupportrarnaHan är en av våra viktigaste spelare i alla fall. Mrabti är ju lite av vår centrala punkt i anfallsspelet och är i princip omöjlig att ersätta. Självklart saknas han enormt.Kerim är vår viktigaste spelare, både offensivt och defensivt. Ett monumentalt tapp för oss och det tycker jag man kunnat se på planen också då våra prestationer inte varit lika bra utan Kerim. Mot Sirius saknade jag hans kreativitet och förmåga att bryta mönstret när det låste sig.Utan tvekan. Om Mange är poänggöraren, Kim spelfördelare så är Kerim motorn. Utan att riskera något vore det fantastiskt om han är tillbaka mot Kalmar - speciellt med tanke på att det kan bli hans sista match i DIF.Han saknas enormt. Kerim har en förmåga att luckra upp försvar och det blir givetvis ett stort avbräck mot Häcken som lär ligga lågt på Stockholmsarenan. Jag tycker att Andreas Isaksson är Djurgårdens viktigaste spelare, men Kerim är inte långt bakom målvaktsveteranen.Tycker att vi har många spelare som det kan argumenteras för som den viktigaste. Men klart är att Kerim är otroligt viktig och saknas väldigt mycket. Att få en match eller två ur Kerim nu på slutet skulle mycket väl kunna vara avgörande, så jag håller självklart tummarna så hårt det bara går för att det sker.Isaksson - Beijmo, Une Larsson, Olsson, Käck - Eriksson, Karlström, Källström, El Kabir - Badji, KadewereIsaksson – Beijmo, Une Larsson, Olsson, Käck, - Eriksson, Karlström, Källström, El Kabir - Badji, EngvallIsaksson - Beijmo, Une Larsson, Olsson, Käck - Eriksson, Walker, Källström, El Kabir, Engvall, BadjiIsaksson - Beijmo, Une Larsson, Olsson, Käck - Eriksson, Karlström, Källström, El Kabir, Engvall, BadjiVanliga backlinjen, vanliga mittfältet och sen att Badji tar plats bredvid en Engvall som iaf får 45 min att prestera innan Tino byts in.