Inför Sirius borta

Tuff bortamatch mot Sirius väntar idag för GIF Sundsvall. Allsvenskan skakar igång igen efter landslagsuppehåll och hemmalaget kan lugnt se an hösten och en fin placering på övre halvan. Giffarna kravlade sig över kvalstrecket senast och söker som vanligt fotfäste på nedre halvan. GIF har revansch att utkräva efter snöplig förlust senast lagen möttes.

Idag gör Giffarna något de aldrig förut gjort under sina 114 år, de far till Uppsala för bortamatch i allsvenskan. Dramatiken kring GIF 2017 handlar som så ofta om tät bottenstrid men i år minst lika mycket om ekonomi och engagemanget kring att den stolta gamla föreningen ska kunna leva vidare.Sportslig framgång är lika viktig i båda strider och dagens uppgift är svår när det något oväntade topplaget Sirius alltså väntar på Studenternas IP. Laget har halkat ner ett par snäpp till sjätte plats i tabellen men har fortfarande bra häng på andraplatsen. Varken försäljningar eller skador verkar påverka laget särskilt mycket, här finns tydligen ett grundspel som sitter och man samlar vidare på poäng. Jag har inte sett Sirius mycket i år men det jag tagit fasta på är ett till synes enkelt men effektivt spel som inte bygger bara på att ett fåtal stjärnor ska lyckas. Flera nya spelare har kommit in under sommaren och snabbt tagit en plats i ett fungerande system. Ett mycket gott betyg till den meriterade tränaduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Man kan tycka att de borde uppmärksammas ännu mer för denna bedrift.I GIF rapporteras finske U21-backen Juho Pirttijoki vara helt frisk numera, frågan är om han till och med tar en startplats. Däremot är inget av de centrala mittfältets tre första alternativ tillgängliga. Gerson borta resten av säsongen, Suljevic med oklar diagnos och Batanero i skamvrån efter två osmarta gula kort senast. Istället blir det troligen två omskolningar, kantanfallare Steindorsson och mittbacken Gracia. Det känns faktiskt som om det skulle kunna funka. I teorin åtminstone.De blåa står på minst antal gjorda mål i serien men kommer från en befriande underbar vändning med tio man mot Örebro, där två sena mål säkrade tre poäng. För humörets skull bortser vi från Örebroarnas märkligt svaga insats och konstaterar istället att Linus Hallenius är i form. Han är pådrivare, framspelare, slitvarg och avslutare. Allt i ett och ihop med kantlöpare Eric Larsson lagets drivkraft framåt just nu. Bredvid honom tog Romain Gall ett positivt steg framåt senast. Han har kvar att lyckas med avsluten men resten börjar komma och förhoppningsvis imponerar han snart lika mycket på match som han tydligen gjort hela året på träning. På Hallenius andra sida borde även Sigurdsson börja komma in allsvenskan och visa vad en isländsk skyttekung går för.Hemmamatchen i somras var kanske årets tyngsta hittills med total hemmadominans i en timme men bara ett mål trots frilägen och stolpträffar. Så kom till slut darren och Sirius fick först in ett långskott och sedan, efter övermodigt agerande i backlinjen, även segern med matchens sista spark. Sådana matcher som skiljer ett bottenlag från stabila övre-halvan-lag. Om spelarna minns den matchen så har de i alla fall inga problem att samla tändvätska.Möjlig startelva:TommyDanielsson – Björkander – SonkoLarsson – Gracia – Steindorsson – MyrestamGall – Hallenius – SigurdssonKom igen nu GIF!