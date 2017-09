En podd om BK Häcken intervjuar Sonny Karlsson

Under 2017 har vi fått ett välkommet tillskott till Häcken-kulturen, med den alltid intressanta och lyssningsvärda podcasten En podd om BK Häcken. Senaste avsnittet är särskilt lyssningsvärt, eftersom det innehåller en intervju med sportchefen Sonny Karlsson.





I podden går man förstås igenom avklarade och uppkommande matcher, återkommande inslag är Häcken-quiz och (tidigare) Häcken-drömelva. Ett annat inslag som varit mycket lyckat är de intervjuer som gjorts med Häcken-profiler.



De spelare som intervjuats hittills har varit trotjänaren



Och den senaste intervjun har också fått delas i två. För det handlar nu nämligen om en intervju med Sonny Karlsson. Idag sportchef, tidigare spelare, tränare, och akademiansvarig för BK Häcken. Sonny är som vanligt rak och öppenhjärtig vilket borgar för att det är en väldigt lyssningsvärd intervju.



Intervjuerna med Sonny får helt enkelt inte missas. Men även podd-avsnitten utan intervjuer är väldigt värda att lyssna på, för alla som är intresserade av BK Häcken eller kanske bara allsvensk fotboll i allmänhet. Så har ni inte lyssnat än, har ni många timmars nöje framför er.

2017-09-13 22:21:24

