Borg: HBK-Norrköping 2-1

Fast med helt andra islänningar i huvudrollerna!

HBK (3-5-2)

PetterssonBerntsson-Liverstam- JohanssonGunnlaugsson-Svedberg-Keita-Silfwer-BengtssonGudmundsson-Haraldsson22: Haraldsson tar emot ett inspel från Pontus Silfwer och spelar fram Andreas Bengtsson som avslutar lågt vid målvaktens vänstra stolpe.26: Inlägg från Gudmundsson som Silfwer får skallen på men bollen går över.33: Haraldsson är pigg i första halvlek, en djupledsboll på vänsterkanten avslutas med ett skott tätt utanför.39: ”Harald” grejar en frispark. Som klippt och skuren ur filmen ”Borg” med pannband och surf-frilla servar Gunnlaugsson en framrusande Alexander Berntsson som vackert nickar in 1-0 i bortre burgaveln. Därmed har ”Berra” äntligen lyckats med det som aldrig hände när Janne Jönsson bytte in honom som toppforward på slutet – grattis till första allsvenska målet! Och varför ska ”Skägget” stå för servandet när vi har Roscoe Tanner i laget?En ganska sömnig inledning av matchen som sedan HBK tog över efterhand även om IFK inte känns ofarliga och har producerat några halvchanser. Roligt att se Tryggvi Hrafn Haraldsson så pigg och ge oss som ett tag undrat varför han inte använts på planen åtminstone lite svar på tal. Plus även för Gudmundsson, Bengtsson och Pontus Silfwer som börjat visa lite mer.50: ”Höggi” servar Haraldsson som stenhårt nickar rakt på Mitov Nilsson från fem meters håll.51: Haraldsson får snabb revansch när Keita bryter ett uppspel och på ett tillslag serverar islänningen som iskallt chippar in tvåan i burgaveln!58: Farlig nick över av IFK:s Kalle Holmberg från nära håll66: Haraldsson på rulle igen när Keita serverar men kommer i för snäv vinkel68: Silfwer frispelar ”Gudis” men det blir för plottrigt och mynnar ut i en resultatlös hörna75: Isak norpar bollen framför fötterna på en framrusande Jakobsen, viktigt!78: Kojic in för Svedberg.79: Dubbla kanonräddningar av Isak: först efter att HBK sjabblat i försvaret och sedan på den efterföljande hörnan.81: Silfwer klackar fram Gudmundsson som söker Haraldsson vid bortre men en hemlängtande Ante G bryter bollbanan metern framför mållinjen87: Linus Wahlqvist krutar in 2-1 från långt håll efter en lurig frisparksvariant91: Allsvensk debut för RWP som byter av Hrafn93: Allsvensk ”check” även för Oscar Peterson94: SLUT 2-1Ulf trivs bäst i öppna landskap, så även HBK som spelade ut ordentligt när det öppnade upp sig i andra halvlek. Mängder av chanser skapades och man borde ha gjort minst något mål till. Matchens lirare för mig var Tryggvi Hrafn Haraldsson som såg riktigt intressant ut. Även Gunnlaugsson var inblandad i mycket och slet även berömvärt i defensiven. Efter paus var även Aboubakar Keita en gigant och bröt mängder med uppspel. Pontus Silfwer, också tidigare nämnd, visade även upp tekniska finesser. Självklart även Gabriel Gudmundsson som verkar ha växt en halv meter den senaste månaden och även börjat utstråla ett ”ledarskap” på planen ungdomen till trots. Höll så när på att glömma alltid duktige Isak Petterson som med viktiga räddningar i mitten av andra halvlek såg till att Norrköping inte lyckades krypa närmare vilket kunde gett matchen en annan utgång.Med bra insatser på de två senaste matcherna känns det som om Bollklubben nu är på rätt väg fast man har nog vaknat för sent, jag tror tyvärr fortfarande inte att det kommer att räcka hela vägen upp till kval. Men det är ändå härligt att få en seger (det är vi inte bortskämda med) och få se Halmstad spela riktigt bra fotboll. Och vi fick nog se mycket av framtidens HBK idag och en förhoppning om att nästa år i Superettan kan bli riktigt kul. För oavsett serietillhörighet så lever kärleken till klubben alltid kvar. Det får vi aldrig glömma.