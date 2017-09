Alltid Blåvitt-Panelen: "Förhoppningsvis vill spelarna göra allt de kan för att ta säsongen i mål med någon slags heder i behåll."

Det blev en tung förlust mot Hammarby på bortaplan igår och i veckans Alltid Blåvitt-panel diskuteras bland annat vad som måste göras för att ta de sista poängen, vilka förväntningar som finns på de tre återstående omgångarna hemma och Torbjörn Nilssons betydande roll i Blåvitt.

I veckans panel medverkar:

Marika Westerberg (Supporter)

Tomas Ericson (Frilansjournalist och f.d redaktör på Alltid Blåvitt)

Emelie Hübner (Supporter och fotograf för BB-podd)



Vi ligger just nu 10:a i tabellen. Vad ska vi göra för att ta de poäng som finns kvar att plocka? Vad behöver förändras/förbättras enligt dig?



Marika: Ja, jag vet inte riktigt var man ska börja. Egentligen känns det som att man bara vill lägga den här säsongen till handlingarna och börja om på nytt till nästa år. Det är så mycket som känns som att det bara gått i stå, det är liksom inte superdåligt men inte heller bra nog. Det är kryssmatcher hit och bollar i ribban dit. Mycket bollinnehav och "bra försök" men inte riktigt övertygande någon gång, och i slutändan knappt ens godkänt när man ser till resultaten som blivit. Ska man ändå ringa in det till en enda sak så skulle jag säga att anfallsspelet och målskyttet såklart måste bli mycket, mycket effektivare. Helst igår.



Tomas: Man håller väldigt sällan nollan numera och för att dra slutsatser kring orsakerna till det, behövs nog en grundligare analys än vad jag har gjort. Men Pontus Dahlberg kan lastas för väldigt få mål, har snarare räddat laget desto fler gånger. Däremot har ju både skador, avstängningar och försäljningar tvingat laget till många ommöbleringar i försvarslinjen, vilket nog inte skall underskattas. Försvaret känns inte samspelt nog och man hamnar alldeles för ofta fel i positionerna.



Offensivt har jag länge velat se ett mer rörligt anfallsspel, i senaste hemmamatchen mot Jönköping såg vi det en del - men när det skulle avgöras på slutet blev långbollarna bara fler och fler. Mot Hammarby såg vi ett fint exempel vid 0-1-målet, där man sågar sig igenom med ett passningsspel av klass, bra rörelse och instick på djupet. Sådant vill jag se mer av, försök spela centralt oftare och försök spela bollen längs marken.



Blåvitt har bra spelare för den typ av fotboll, som Sebban Eriksson, Sören Rieks, Mix med flera. Alldeles för ofta har vi dock sett uppspel på Emil på kanten för ett inlägg (vilket inte behöver vara fel, men då behöver inläggen komma tidigare och vara mer flacka) - eller högre bollar in i straffområdet mot Boman och Hysén. Framförallt blir det väldigt lättläst. Jag vet inte om jag är naiv, men jag inbillar mig att en rörlig fotboll med högt bolltempo och offensiva pjäser som Paka, Mix, Rieks, Hysén med flera, torde fira vissa triumfer. Frågan är hur man når dit, tränarfråga eller annat som kan vända på den svaga formen.



Emelie: Allt i stort sett. Nej men det behövs en vassare offensiv och ett mer stabilt försvarsspel. Alf har under de senaste matcher roterat ganska mycket i backlinjen, och jag är osäker på om det är till vår fördel. Ge Erlingmark chansen istället för att låta honom bli bänkvärmare, än så länge har han inte gjort bort sig. Detsamma gäller Sebastian Ohlsson som under säsongen bara fått ett fåtal minuter, jag anser att han ännu inte fått visa sina kvalitéer. Det behövs mer kämparglöd och mer visad kärlek för klubbemblemet på bröstet.



Paka har gjort comeback från sin skada. Vad har du att säga om hans insatts och vad tror du att han betyder för laget?



Marika: Jag såg inte Jönköpingsmatchen men förstod efteråt att han hade gjort en bra insats. Blev såklart oerhört glad när jag såg på livescoren att det var han som gjort mål dessutom. Jag tror att han och hans comeback kan inge en hel del ny energi, det känns nästan som ett nyförvärv som kommer in efter så lång frånvaro och dessutom är en så pigg offensiv kraft som han är. Förhoppningsvis får han en del speltid och därmed en chans att visa sina stundtals magiska kvaliteter. Den individuella skicklighet som han besitter är otroligt imponerande redan nu och får han bara spela och växa in i det under en längre tid utan dessa skadeuppehåll som han tyvärr fått dras med kan han säkert bli hur bra som helst framöver, och förhoppningsvis får vi se en del glimtar av den magin redan nu. Det kan behövas i höstmörkret.



Tomas: Paka har sett ut ungefär som jag förväntade mig, i detta skede efter en längre tids skadefrånvaro. Det vill säga dels hungrig, ivrig och stundtals briljant med bollen. Men också att han under stora delar kan falla ur matcherna och komma snett i position eller tajma löpningar fel. Det känns naturligt och resten av hösten skall vi nog inte förvänta oss mer än att han kan bidra under delar av matcherna, men hela tiden med en bra inställning. Något annat vore inte rättvist heller. Paka bidrar dock med egenskaper som kanske ingen annan spelare i truppen har, han kan bryta mönster och göra det oväntade. Till nästa säsong, om han får vara hel en hel försäsong - kommer jag ha klart större förväntningar och förhoppningar på Paka, än vad jag har i höst.



Emelie: Jag tycker att Pakas comeback har varit magisk. Ett grymt kvitteringsmål i matchen mot Jönköping Södra och en allmänt bra insats. Jag tycker att han har en relativt stor betydelse för laget, en snabb, smidig målgörare.



Nu återstår endast tre hemmamatcher denna säsongen. Vad kan vi förvänta oss, både från laget och supportrarna?



Marika: Tyvärr talar väl läget i tabellen för att det blir lite "ingenmansland"-stämning över både spelarna och läktarna. Man önskar ju att det inte skulle vara så men just det här att det egentligen inte finns något att spela för påverkar ju såklart. Vi supportar som går på alla matcher kommer ju fortsätta att göra det, men det känns lite som att hela supportersäsongen peakade med det fantastiska tifot mot Djurgården. Det är ju inga stormatcher kvar rent publikmässigt men jag personligen uppskattar höstmatcherna mest på hela säsongen ändå. När det är mörkt och elljusen lyser upp Gamla Ullevi, det kanske hänger lite regn i luften och doften av pyro bryter av den krispiga höstkylan. Att få dra på sig en extra tjock tröja och kanske vira en filt runt benen är just då det skönaste som finns eftersom man vet att det väntar x antal veckor och månader i misär, utan allsvensk fotboll då man kommer längta mer än något efter att få sitta där och frysa igen. Så även om matcherna i sig inte lockar så värst mycket så finns det all anledning att komma till Gamla Ullevi och njuta medan det varar. Förhoppningsvis vill spelarna göra allt de kan för att ta säsongen i mål med någon slags heder i behåll.



Tomas: För varje omgång utan trepoängare, blir det allt mindre att spela om nu när hösten är här. Efter dagens resultat är man verkligen i ett ingenmansland och det är svårt att hitta spänningspunkter för resterande matcher. Men varje placering är ändå viktig på sitt sätt och det är väl här någonstans man kan slänga in klyschan om en match i taget.



Sirius och Sundsvall hemma ska ändå innebära stora chanser till treor, kan jag tycka. Östersund är en tuffare nöt. Inte för att de ligger sexa kanske, utan för att de just nu håller en högre nivå på sin fotboll och även spelmässigt passar Blåvitt klart sämre. Supportrarna kan laget alltid lita på dock, hög klass i det mesta - som vanligt. Vi får hoppas att publiken orkar kämpa ända in i kaklet till november månad, trots att det är många tunga huvuden nu.



Emelie: Med tanke på vilka som står på motståndarsidan i de tre återstående hemmamatcherna så kan jag tycka att minst två vinster är rimligt. Sirius har inte mycket att spela för, Östersund bör ha sitt fulla fokus på sin Europaresa och GIF Sundsvall slåss för sin överlevnad och hoppet om att slippa kvala. Så för att vi ska kunna klättra en aning och gå någon form av "bra" placering i tabellen är varje poäng viktig, så sex av nio möjliga poäng ser jag som ett måste. Gällande supportrarna så är mina förväntningar som inför vilken match som helst - bästa möjliga stöd och en genuint bra stämning på Gamla Ullevi.



Torbjörn Nilssons avtal går ut i November. Vad tror du att det skulle betyda om han förlängde?



Marika: Väldigt mycket. Allt, egentligen. Så som det har beskrivits från spelarnas håll har han ju haft en väldigt positiv effekt på anfallsspelet och det känns som att sättet som han jobbar på tjänar mycket på att få fortgå under en längre tid. Nu får han ju dessutom en lite tråkig avslutning på säsongen personligen med hans hälskada, så förhoppningsvis är han sugen på att fortsätta och komma in i nästa säsong full av energi. Kan inte komma på NÅN som inte vill att han ska fortsätta. Det känns för tillfället som en av få saker att se fram emot.



Tomas: Jag tror att Torbjörn betyder en hel del för gruppen. En förlängning eller inte - det har krasst sagt en del att göra med vilka övriga tränare som kommer ingå i konstellationen. Alf har ju förlängt men samtidigt är det inte givet att han blir huvudansvarig. Annars verkar det, utåt sett i alla fall, som att Torbjörn har haft en positiv inverkan på gruppen efter sitt inträde i somras. Uppmärksamheten blev också positiv i ett kärvt läge och Torbjörns status i klubben gör naturligtvis sitt till. Men, det är inget man kan ta hänsyn till i all evighet. Sammantaget tror jag det vore bra att förlänga, trivs ledargruppen ihop är det också positivt med kontinuitet. Som sagt hänger en del på övriga frågetecken som återstår att räta ut, men Torbjörn Nilsson bidrar med andra saker än det vanliga tränartugget. Såväl hans sätt att vara, att tänka fotboll och sätta ihop övningar går utanför ramen lite.



Emelie: Jag tror att han är en viktig del av framtidens IFK Göteborg. På ett eller annat sätt. Torbjörn Nilsson är trots allt en av föreningens största ikoner och jag tror att kombinationen Westerberg/Nilsson är rätt väg att gå tills ett annat rimligt alternativ hittas.