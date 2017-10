Matchrapport: Holland - Sverige 2-0 (2-0): Sverige klara för playoff!

Sverige förlorade mot Holland med 2-0 på Amsterdam ArenA. Ändå tog landslaget ett kliv närmare VM i Ryssland 2018. Nu väntar playoff i November.



Det var ett skakigt Sverige som klev ut på Amsterdam ArenA under tisdagskvällen. Förutsättningarna inför matchen var glasklara; Holland behövde vinna med minst sju mål för att ta sig till playoff.

Trots att man under veckan talat om vikten av att gå in för att vinna matchen, var det ett ett synnerligen defensivt Sverige som sprang runt på planen i Amsterdam. Hemmalaget satte en tydlig press direkt och spelet utgick mycket från Arjen Robben.

Sverige hade tydliga problem med att spela sig ur Hollands press, och tappade allt som oftast boll direkt efter erövring.



I den 16:e matchminuten skulle Victor Lindelöf rensa en boll i straffområdet, men hade i samma sekvens sin arm uppstäckt. Bollen träffade Lindelöfs hand klockrent, och det var egentligen inget snack om saken. Straff till Holland.

På ett otroligt kyligt sätt chippade Arjen Robben bollen över Robin Olsen, och 1-0 Holland var ett faktum.



Hollands press-spel fortsatte att vara ett stort problem för de svenska spelarna, och man kom igenom på både vänster- och högerkanten gång på gång. Hemmalagets offensiva kvartett bestående av Robben, Janssen, Wijnaldum och Babel lyckades vid flera tillfällen spela sig till klockrena lägen. Men den holländska effektiviteten var alldeles för dålig.



I den 40:e matchminuten lyckades Holland återigen via bra spel ifrån sin offensiva kvartett straffa Sverige. Arjen Robben fick efter ett bra holländskt uppbyggnadsspel bollen strax framför straffområdet, och kunde tämligen ostörd avlossa ett skott som Robin Olsen inte lyckades nå.

Holland gick strax därefter till halvtidsvila med det lovande resultatet 2-0.



Det svenska laget spelade dock upp sig i andra halvlek, och man lyckades då med att inte ge Robben de ytorna man hade gett honom i den första halvleken. Även Sveriges spel med boll var betydligt bättre när man lyckades involvera Claesson och Forsberg på kanterna. Mycket på grund av att de båda verkade ha fått instruktioner om att röra sig mer centralt.



Sverige lyckades hålla ner siffrorna till 2-0 trots en skakig första halvlek, och det svenska landslaget fortsätter att imponera. Det var inte många som trodde att Sverige skulle kunna ta en andraplats i sin kvalgrupp, men nu är laget bara två matcher ifrån ett VM i Ryssland nästa år.



Den 17:e oktober i Zürich avgörs det vilket land som står i vägen för Sveriges VM-drömmar.

På Twitter: @sg_andersson

2017-10-10 23:47:00

