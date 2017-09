Friday I´m in Love - Vi tycker om MFF: Gå på vatten och lyfta från marken

Är ni sugna på en rekordmatig fredagspanel? Klart ni är! Låt herrar Gullberg, Sjöström, Mirzaie, Österlind och Gymark inviga er helg med att se tillbaka på måndagens kross, diskutera den kommande HBK-matchen och fundera kring kontraktssitationen.

Himmelriket presenterar stolt veckans panel:

Henrik Sjöström

Henrik har jobbat för Himmelriket och med Fan-TV under många år. Följer MFF slaviskt från Stockholm tillsammans med andra exilare.



Tobias Gullberg

Socionom från Lund vars MFF-intresse på allvar tog ett permanent grepp om hjärtat 2003. Köpte sitt första årskort 2005 och har sedan dess upplevt både eufori och misär i takt med föreningen i hjärtat på heltid - som en mästare. Numera i exil.



Anton Gymark

Frilansjournalist, som jobbat på TV4Nyheterna och följt allsvensk och europeisk fotboll sen han var barn. Svensk fotboll är närmare kontinenten av vad vi tror. Det psykologiska spelet på och utanför säger mycket om fotbollen.



Navid Mirzaie

Har följt MFF sedan mitten av 90-talet, ser sig själv som icketroende men utomstående vittnar om att fotboll är hans religion, MFF hans profet och norra läktaren hans altare. Hänger på Himmelrikets forum som sysslolösa ungdomar på 80-talet hängde runt småbyars gatukök, ofta tyst iakttagandes.



Ulf Österlind

Världens enda enbenta fotbollsspelare med två vänsterfötter. Skribent till vardags, tidigare redaktör för MFF Supports medlemstidning Nr tolv, zlatanist, nästanmusiker och tidigare medlem i Himmelrikets redaktion.



Anton Tinnerholm hade nog sitt livs kväll i himmelsblå tröja i måndags när han mer eller mindre på egen hand sänkte Elfsborg. Anton har fått sina välförtjänta hyllningar från alla möjliga håll redan - vad skulle du vilja lyfta fram istället från måndagens kross?



Henrik:

Min kompis son, Carl 7 år, spelar i en av stadens alla fotbollsföreningar som får möjlighet att medverka vid MFFs matcher. I samband med Elfsborgsmatchen fick Carl gå in med spelarna och hittar sig själv bakom sin stora idol Markus Rosenberg. Barnen hade blivit tillsagda att inte prata spelarna i spelargången ifall de inte spelarna själva tilltalar barnen. Markus Rosenberg bytte både blickar och artighetsfraser med pojken. Carl, ofta sedd med Rosenbergfrisyr, blev såklart glad. Killen han höll i hand var Anton Tinnerholm. Anton gav sig tid att fråga om Carls fotboll och Carl svarade glatt. Resten är historia, Anton Tinnerholm gör den enskilt bästa prestationen av en spelare under Allsvenskan 2017. Frågan är nu om Tinnerholm kommer att anlita Carl som heltidsmaskot, och ifall Carl skaffar sig en ny frisyr.



Tobias:

Egentligen har jag svårt att lyfta fram något enskilt. Det var en sådan match där allt bara stämde, från alla inblandade parter. Givetvis ska Tinnerholm lyftas fram extra med tanke på de enorma individuella prestationer som han åstadkom under matchen. Men det finns många fler individuella prestationer att lyfta fram; Hur Carlos tvingar fram båda självmålen genom att hota backlinjen, hur AC tar en monsterlöpning fram till straffen och så vidare. En match där prestationen talade för sig själv och där ord blir överflödiga.



Anton:

Det är en underbar känsla att se hur spelare går på vatten och lyfter från marken. Anton Tinnerholm som gjort så många bra insatser för Malmö blev hela stadions energiska kung. Ett himmelsblått bloss som sprakade i 90 minuter.



Det tjatades också om någon form av "yttersida" runt om i landet och jag hade liksom inte lagt märke till den och förstod inte uppståndelsen, men när jag såg den så återuppstod spelet fotboll i mig. Det är passningen från offensiv mitt som lämnar Christiansens fot och som skruvar sig ut och lite snett bakåt i en båge runt backen i upprinnelsen till Rakips 4-0. Den tar jag med mig. Den passningen i den fuktiga höstkvällen i strålkastarens sken känns som en hel livstid. Atomerna av den passningen, att bara tänka sig dessa är vackert.



Navid:

Jag vill lyfta två saker, en odelat positiv och en semipositiv. Vi tar det positiva, Behrang Safari. Han börjar så sakteliga se ut som att han fått ordning på sin kropp. Han har hittills sannolikt haft sin sämsta säsong i MFF under sin seniorkarriär på grund av sina vadbekymmer och många har tvivlat på om hans kropp håller för elitfotboll, men det ser bättre och bättre ut för var match som går. Det är fantastiskt kul att se, han är en viktig ledare i truppen.



Sedan det andra, och det rör Jo Inge Berget. Han verkar inte ha förstått att det går tusen fotbollspelare på en med hans bolltalang parat med den löpförmåga och explosivitet han besitter. Han hade kunnat vara en wingback i de största ligorna med de egenskaper han har. Som anfallare är han inte exceptionell, som kantlirare med ansvar för hela kanten är han just det; exceptionell. Jag hoppas han inser det.



Ulf:

För att starta med Anton, fantastisk match och när han gör sitt andra mål står hela vår läktarsektion och ler - vissa gapskrattar, nämligen jag och min dotter. Därför att det är så oväntat och för att man verkligen unnar honom den glädjen. En reflektion är att idag vill stora delar av klacken att han ska skriva på... MEN... om han gör det och sedan startar nästa säsong uselt. Då vänder de flesta supportrar honom ryggen och tycker att han är kass och ska petas.



En sak som jag också tänkte på var att Elfsborg kändes som ett lag i upplösning, som om ingen brydde sig om vad tränaren sagt, eller sade. eller hur det gick i matchen. Och mycket riktigt fick han sparken. Annat som var trevligt var att Rakip fortsätter att göra mål och kanske har tagit de steg som behövs för att kunna bli den spelare han visar potential för. Ytterligare tanke är att Safari sett piggare och ut att försvaret känns lugnare med Rasmus Bengtsson på plan. Dessutom fortsätter Dahlin att visa upp nollor, kul.





Halmstad på söndag. Tar vi ytterligare ett steg mot säkrande av guldet och den andra stjärnan eller finns det risk för guldfrossa? Vad tror du om matchen?



Henrik:

Riktigt göttig match! Vi är i god form, vi har allt att vinna och Halmstad känns sedan länge som en lillebror som ibland kan sticka upp. I våras vann vi bekvämt efter att deras Keita blev utvisad. Men visst bjöd HBK upp till kamp innan dess? I den senaste matchen besegrade HBK ett formsvagt Norrköping, men det ska verkligen till en kollaps eller utvisningar för att MFF ska tappa poäng. Det kan bli en kul söndag!



Tobias:

Har mycket svårt att se att vi inte ska vinna den matchen. Vi har visserligen gjort ett par sämre insatser mot dåligt motstånd sen sommaren tog slut, men de matcherna har främst varit på bortaplan. På hemmaplan brukar prestationerna och motivationen hos spelarna vara på en tillräcklig nivå för att vinna matcherna. Med en vinst på söndag kan vi dessutom säkra guldet i Norrköping omgången efter vilket hade varit trevligt efter debaclet 2015. Tror på ännu en bekväm seger liknande den mot Elfsborg senast, men utan tennissiffrorna.



Anton:

Malmö har nu tagit sig förbi de hinder som hotade guldet. Man har vunnit på övertid borta mot Djurgården, svingat svärdet hemma mot Hammarby, gjort 3-0 mot ett bottenlag på Örjans Vall. Man har liksom visat att man är kapabel över hela linan, oavsett om man mött topp- eller deltagarlag har man vunnit. Och när sista matchen hemma vanns i kombination med att Djurgården tappade så blev jag med en gång säker. Guldet är himma. Nu är det Mange Eriksson ensam mot Malmö FF känns det som. Ironiskt för "Pange" borde ju egentligen i en perfekt värld ha älgat runt på Malmös mittfält i år. Hade Malmö knyckt honom innan DIF hade serien avgjorts runt en midsommarstång i slutet av juni. "Det var en kväll i juni..." hade Lasse Berghagen kanske sjungit då, på en svettig guldfest i sommarsolstånd.



Navid:

Jag tror det blir en ny säker seger, ingen guldfrossa. Antingen en kontrollerad modest seger eller en ny kross, sympatiska HBK är tyvärr inte bättre än så i år. Det är lite synd att vi inte hade denna form i juli. Behrang som jag nämnt, Mackan, AC och Bengtsson (som stabiliserat försvaret på ett imponerande sätt) ser alla klart piggare ut idag än de gjorde då. Men jag ska inte vara för bitter nu över det, jag ska försöka njuta av de få matcher vi har kvar innan vintermörkret kommer på riktigt.



Ulf:

Jag tror vi vinner. Alltså ingen guldfrossa. Halmstad ska inte vara något hot på vår hemmaplan. Dock ska man ju komma ihåg att vi tappade poäng hemma och borta mot Eskilstuna, vi verkar trots allt ha svårt mot lag i de nedre regionerna av tabellen. Men med det sagt så ska vi ändå vinna. Det blir 8-0 och Safari gör 7.





Avslutningsvis - det är fortsatt så att många viktiga pjäser (Rakip, Berget, Lewicki och Tinnerholm) sitter på utgående kontrakt. Trots namnkunniga nyförvärv i somras och andra förlängningar är det fortfarande dessa pågar som utgör en viktig del av stommen. Rätt eller problematiskt? Och hur tror ni kring möjligheterna att förlänga deras kontrakt?



Henrik:

Årets problem i europaspelet berodde enligt mig på avsaknad av hunger. Med flera utgående kontrakt så hade många spelare ett alternativ, gick de inte vidare med MFF så kunde de signa nytt med en europeisk klubb antingen direkt efter kvalet eller under vintern. Vi hade behövt nytt blod med hungriga spelare som verkligen ville ut i Europa! Nu har vi knutit upp en del spelare men det känns naturligt att vissa lämnar. Spelare som Lewicki och Tinnerholm kommer ju garanterat tillbaka om några år. Berget omfattas ju av andra ekonomiska parametrar och det får man acceptera. Däremot behåller jag gärna den 21-årige Rakip ett tag till, för om han fortsätter i samma riktning så kommer denna han säljas väldigt dyrt inom de närmsta transferfönstren.



Tobias:

Givetvis är det problematiskt när startspelare sitter på utgående kontrakt, särskilt spelare från våra egna led som Rakip och Lewicki. Samtidigt är jag övertygad om att anledningen till att deras kontrakt inte är förlängda beror på att de har andra ambitioner inför framtiden, snarare än att vi misslyckats med förhandlingarna. Det är en faktor som är svår att påverka från klubbens sida och som vi får acceptera, även om det är tråkigt såklart att förlora spelare som bosman. Det jag tror kontraktsförlängningarna hänger på, och som vissa spelare även varit öppna med, är vilka möjligheter de har utomlands. Förhoppningsvis krävs det någonting större än turkiska bottengäng för att locka spelare från Malmö FF idag. Att vi kan ersätta de här spelarna sportsligt är tveklöst, men varje förlust av framförallt en egenproducerad spelare är en enorm förlust för föreningen som egentligen bara kan ersättas av en ny kille från egna led.



Anton:

Erdal Rakip är årets skönaste överraskning och Jo Inge vill jag ha kvar om han känner motivation. Däremot är min förhoppning att Bonke Innocent går in och tar Lewickis plats på det centrala mittfältet. Oskar kanske vill vidare, och Bonke vill definitivt in i laget. Jag hoppas jättemycket på honom, precis som jag hoppas på Sarfo och Strandberg. När dessa tre tunga, enligt min mening, nyförvärv gjordes, då öppnades fältet upp för Markus Rosenberg. Mest av allt för att Rosenberg nu inte behöver spela varje match eller att vi står och faller med honom. Nu kan han komma in och lira i en omgivning som helt säkert avlastar och står upp för honom. Den nya lekkamraten Strandberg har gjort livet så mycket enklare för supportrar och hela klubben. Tinnerholm får gärna stanna, men att räkna med det är nog bara onödigt. Desto gladare kan man bli om han ändå står på Gamla IP:s plastmatta i februari med ett jävla humör!



Navid:

De är viktiga spelare allihop. Tinnerholm och Berget tror jag tyvärr är klara här. Tinnerholm förtjänar att få en vända att prova vingarna i en större liga och Berget som jag gillar skarpt verkar mentalt klar med MFF. Lewicki och Rakip känns som två killar som går att förlänga med. Frågan är hur de resonerar själva. Lewicki har ju faktiskt den statusen att om han lämnar för vilken klubb utomlands som helst (Cypern, Malta, Dubai) så kommer han få starta i landslaget en vecka efter flytt. Ser ingen annan logik än så i att killar som Gustav Svensson och Jakob Johansson är landslagmän. Det kanske lockar för honom. Samtidigt så verkar han vara den typen som värderar trygghet för sin familj högt. Vi får se.



Erdal är också en som är svår att sia om. Han är äntligen en tongivande spelare i MFF. Jag har svårt att se att han som Bosmanspelare kan få en lika tongivande roll i en lika stor och bra klubb som MFF någon annanstans. Fortsätter han i samma stil som han gjort denna säsong fram till sommaren så kan han nog få än bättre möjligheter att bli värvad till en bra klubb. En chansning givetvis. Han kanske är sugen på att prova vingarna redan nu i vinter, men jag hoppas verkligen att han stannar och gnuggar vidare en halv säsong till i alla fall, för han kan bli väldigt bra. Och han har tid, han är fortfarande oerhört ung.



Ulf:

Rätt, inga problem eftersom jag anser att bästa laget ska spela. Sarfo, Innocent och Strandberg är köpta för nästa år och håller på att växa in i laget. Sarfo och Strandberg har fått, eller spelar, en del och Innocent gjorde debut senast. skulle det vara så att vi dödat Allsvenskan med ett par omgångar kvar är det ju mycket möjligt att nyförvärven får spela hela matcher.



När det gäller kontrakten tror jag inte att Tinnerholm stannar, och med tanke på mitt resonemang under fråga 1 så är det nog rätt att gå nu. När han mer eller mindre kan lämna på topp. Rakip, kanske får han inget bra erbjudande från en ok klubb så är det möjligt. Berget stannar troligen inte, eftersom han antagligen får gå ned i lön pga av att expertskatten försvinner efter tre år, och pga hans uttalande om kantsepl versus att spela forward. Det som kan få honom att stanna är att han precis fått barn, vilket kan göra att det blir för besvärligt att flytta.