Blir allt bättre

Betyg efter Kalmar FF-IFK Norrköping

IFK-laget som helhet får mer än godkänt, en trea med mersmak efter en gedigen insats mot ett av allsvenskans formstarkaste lag. 3-4-3 fungerar allt bättre och vi tror det finns mera att ta ut av laget och enskilda spelare. Daniel Sjölund kom in och visade gamla takter, men vi väljer ändå Simon Skrabb till Matchens spelare i IFK. Simon ser allt bättre ut efter återkomsten från skada och börjar visa upp de kvaliteter som var anledningen till att han värvades



4 = mycket bra

3 = bra

2 = godkänd

1 = mindre bra



David Mitov Nilsson 3

Räddade målet från påhälsning vid flera tillfällen. Orädd i närkamper. Var chanslös på baklängesmålet då han inte fick någon hjälp av uteförsvaret. Hade inte mycket att göra i andra halvlek då IFK ägde mycket boll.



Erik Smith 3

Återigen en gedigen insats av Erik även om han kom på mellanhand vid 0–1. Har anpassat sig väl i sin nya roll även om det finns mer att ge offensivt. Värdefull i huvudspelet och har arbetat bort det stundtals slarviga passningsspelet från tidigare på säsongen.



Andreas Johansson 3

Habil som vanligt utan att glänsa. Driver på bra vid uppstarten av anfallen utan att hitta några förlösande djupledspassningar, det mesta gick ut på att minimera risker för dagen.



Jon Gudni Fjóluson 3

Gör sällan bort sig och värdefull i huvudspelet som vanligt. Nya spelmodellen har förändrat hans och hela lagets bollhantering, det blir inte så mycket höjdbollar på måfå utan han driver mera boll och vinner mark centralt tack vare sin tyngd. Snudd på 4 i dag.



Nikola Tkalcic (ut 90+3) 2

Blandar högt och lågt. Tidvis uselt passningsspel, men passningen till målet ursäktar en del. Tar sitt ansvar i hemjobbet, men får nog lämna plats för Linus i nästa match.



Gudmundir Thorarinsson 3

Ser ut att trivas med nya spelmodellen. Kladdade ovanligt lite med bollen, tack vare det blev det bättre fart både i det raka spelet centralt och fördelningen av bollar ut på kanten där inte minst Skrabb fick många bollar att jobba med.



Filip Dagerstål (ut 72) 2

Visar ett lugn som imponerar men vi skulle vilja se lite mer aggressivitet från Filip, då skulle han växa ut till en dominant på mittfältet. Samspelet med Gudi är väl inte klockrent och Sjölund lär få starta nästa gång, ska bli intressant att se vem Jens väljer att spela bredvid honom. Bra huvudspel tack vare sin fysik.



Simon Skrabb 4

Blir allt bättre. Finurlig och svårfångad med bra inlägg. Gör dessutom sitt defensiva jobb. Inte oäven som skytt heller, var ytterst nära göra mål med ett skott ur snäv vinkel. Vi utser Simon till Matchens IFK-are.



Alexander Jakobsen 2

Kom inte riktigt till sin rätt i wingbackpositionen även om han är svårläst för motståndarna med sina aviga finter. Kanske borde byta plats med Skrabb och få chansen att utmana motståndarnas siste man. Om han kan få till distansskotten bättre har IFK ytterligare ett anfallsvapen utöver Kalles målkänsla.



Kalle Holmberg 3

Var ytterst nära att göra fler mål. Med nya spelmodellen blir Kalle giftigare då han får finnas på de ytor man vanligtvis gör mål ifrån. Det syns att självförtroendet växt i takt med målen som trillar in. Tog ensam ledningen i skytteligan med 10 mål och får anses som IFK:s kanske viktigaste spelare för dagen. Stor risk att han blir näste man att lämna klubben.



David Moberg Karlsson (ut 82) 1

En gåta hur allt kan bli så fel för David. Misslyckade dribblingar, de fåtaliga djupledslöpningarna är feltajmade liksom skottförsöken och hemjobbet görs halvdant. Stannar ofta upp halvvägs i försvarsjobbet. Nej, det här duger inte. Borde inte fått starta den här matchen när formen varit usel så länge.



Daniel Sjölund (in 72) 4

Visade på den korta speltid han fick hur mycket han betyder för laget. Inte planens snabbaste spelare men placeringssäker och värdefull bollvinnare. Kunde koncentrera sig på den offensiva biten tack vare att IFK ägde matchen i andra halvlek. Får säkert starta mot Häcken om helt kurant.





2017-09-16 00:24:00 2017-09-16 00:24:00

IFK första oavgjorda sedan 0-0 mot AIK hemma blev resultatet av den andra småländska trippen på en vecka. En duktig Kalmarmålvakt i form av Lucas Hägg-Johansson hindrade IFK att återvända till Östgötaporten med 3 poäng. 4 poäng på 2 knepiga bortamatcher är mer än godkänt. Förhoppningsvis börjar man åter vinna hemmamatcher snart, varför inte redan mot Häcken på tisdag?