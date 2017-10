Jämtkraft Arena, 2017-10-14 16:00

Östersund - Örebro

3-0



Nahir Besara och ÖSK försökte i andra halvlek att reducera mot Östersund. Men tyvärr blev de tre målen de släppte in första halvlek för mycket att ta in och de fick lämna Jämtland men noll poäng och noll mål.

Östersunds FK - Örebro SK 3-0: Nära dräper ingen sjorsjöodjur

ÖSK visade ännu en gång upp sitt allra värsta karaktärsdrag som man anammat 2017.

Att när laget släpper in ett mål så följer en defensiv och mental kollaps.

En mental kollaps som gjorde att Östersund kunde näta tre gånger under loppet av nio minuter.

Det var denna match ÖSK skulle visa vad dem gick för.

De skulle visa att den där topp sex placeringen, som de hade som målsättning, inte var så fjärran bort som folket på slätten trodde.

Men Östersund visade att trots att de ställde upp med en b-betonad elva så var de för bra för ÖSK.

Och under nio olyckliga minuter så spelade Östersund ut Örebro och ÖFK nätade tre gånger om.



Nio olyckliga minuter

ÖSK skulle börja matchen med att nästan få ett friläge, Kennedy Igboananike hann så när upp bollen.

Igbo som skulle komma att ha en dålig dag på jobbet, den typen av dag som fick honom avstängd i våras.

Kennedy skulle vara framme någon minut efter med ett avslut från dålig vinkel men Andreas Andersson avvärjde.

Och det var det sista Igbo gjorde i anfallsväg denna match, några få minuter in i matchen.

Resten av tiden han spenderade på planen skulle han använda för att reta gallfeber på Sotirios Papagiannopoulos.



Sedan skulle det börja, de olyckliga minuterna för ÖSK.

ÖFK spelade runt och runt samtidigt som de svartvitas press var obefintlig.

Detta ledde till ett läge för Jamie Hoppcutt som fick se sitt skott räddas på mållinjen av Arvid Brorsson.

Brorsson som skulle få det svårt mot ett ÖFK som ofta spelade i djupled och då blottade Arvids stora svaghet, farten.



Kort efter det skulle Östersunds anfallare för dagen, Johan Bertilsson och Frank Arhin, träda in i handlingen.

Först slog Frank Arhin en boll i djupled till Bertilsson som sköt in bollen med en höger yttersida, 1-0 till ÖFK.

Sedan skulle Ken Sema slå ett inlägg till Arhin som nickar in bollen, 2-0 till ÖFK.

Efter det fäller Maic sin bror Ken som ramlar över Oscar Jansson.

Domaren låter spelet gå vidare, för någon outgrundlig anledning, och Bertilsson petar enkelt in bollen, 3-0 till ÖFK.



ÖSK förmådde inte få in någon reducering innan pausen och halvleken slutar med en 3-0 ledning för hemmalaget.





Nära är inte bra nog

Det var synd om ÖSK, samma gamla fula ovana hade slagit till när man under nio minuter släppt in tre mål.

Det mer synd om Axel Kjäll och tränarna, de har nog jobbat hårt för att detta inte skulle ske igen.

Men mest synd var det om de tillresta supportarna, som åkt buss sedan klockan sex på morgonen.

Eller de svartvita från Stockholm som åkte tåg, den olyckliga matchen till trots så var det trots allt de cirka 75 svartvita som hördes mest matchen igenom.



Man bytte i ÖSK ut Arvid Brorsson som hade det tungt mot det snabba ÖFK och Almebäck fick komma in istället.

Sedan skulle de trycka på för en reducering och chanserna skulle komma.

Brendan Hines-Ike skulle träffa stolpen med en nick på en hörna och tvingade Andersson till en snygg räddning på ytterligare en hörna senare.

Michael Omoh skulle komma in och få ut mer av sitt spel på den halvtimme han spelade än vad Maic Sema fick ut under hela matchen.

Och hans snygga fint där han lättar bollen över sig själv och en försvarare blev förgäves när hans efterföljande nick räddades.

Filip Rogic skulle dra iväg ett tungt skott som Andersson tippade iväg.

Sist skulle Sebastian Ring få ett läge men hans hårda skott tog i Andersson och gick sedan i stolpen.



Matchen blåstes till sist av, 3-0 blev det till ÖFK.

Och trots att ÖSK faktiskt började pressa ÖFK i andra halvlek och skapa lägen så var det för lite, för sent.

Så som man spelade i första halvlek så förtjänar man inte poäng borta mot Östersund.

ÖFK som gillar att rulla bollen ska inte få göra just det men ÖSK tillät dem gång på gång att rulla bollen runt straffområdet.

Man brukar säga att motivation slår klass men det är en lögn, iallafall i denna match.

För denna motivation, denna hunger om att nå topp sex syntes inte alls under den första halvleken hos ÖSK.



Det enda man fick ut av denna match, förutom noll poäng och tre mål i baken, var också tre gula kort.

Bland annat fick Kennedy ett gult som gör att han är avstängd i nästa match som är mot Halmstad BK.

Vilket betyder att vi får se Victor Sköld jaga och jaga utan att aldrig komma fram till något vettigt läge.

Storsjöodjuret som är Östersunds FK får leva vidare och kanske tas dem ner på jorden när Athletic Bilbao kommer på besök.



Men vi har klart för oss vad som måste göras till nästa säsong.

Hitta ett stabilare spel så vi inte släpper in mål efter mål för vi kan inte alltid förlita oss på att Nahir eller någon annan har en grym dag på jobbet.

Vi måste kunna förlita oss på att hela laget tar jobbet både framåt och bakåt så därför kommer jag föreslå något som kan ses som kontroversiellt.

Spela ett 4-5-1 vilket betyder att vi kommer få slopa nummer tio rollen som vi har i laget just nu.

Sätt Johan Mårtensson som en defensiv mittfältare med Nordin och Rogic framför honom samtidigt som Ferhad Ayaz och Omoh spelar på kanterna.

Detta säger jag dock endast med en eventuell försäljning av Besara i åtanke, skulle vi lyckas förlänga så får vi hitta något annat.





Nu får vi sikta in oss på att skicka ner Halmstad BK till superettan på fredag.

Till den matchen undrar jag om Sema kommer få starta, han har varit en väldigt blek figur under sensommaren och hösten.

Samtidigt kanske Axel och tränargruppen kommer spela ett 3-5-2 igen då Sema får vara "wingback".

Senast vi gjorde det så gjorde vi en bra defensiv insats och vann mot Kalmar med 1-0.

Men frågan är: kommer Halmstads motivation att undvika superettan slå våran klass?



Matchens tre bästa spelare:

1.Sebastian Ring

De flesta anfallen kom inte från hans kant och han var nära att näta.

2. Michael Omoh

En injektion när han kom in och bidrog med teknik och inlägg.

3. Brendan Hines-Ike

Börjar torna upp sig på de fasta situationerna och snart sitter en boll, sanna mina ord.



Matchfakta

Östersunds FK-Örebro SK 3-0 (3-0)

1-0 Johan Bertilsson (ass. Frank Arhin)

2-0 Frank Arhin (ass. Ken Sema)

3-0 Johan Bertilsson (ass. ingen)

Varningar Östersunds FK: Curtis Edwards

Varningar Örebro SK: Sebastian Ring, Kennedy Igboananike och Johan Mårtensson



ÖSK (4-4-2): Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Arvid Brorsson, Brendan Hines-Ike, Sebastian Ring - Maic Sema, Nordin Gerzic, Johan Mårtensson, Filip Rogic – Nahir Besara, Kennedy Igboananike.



Avbytare: Anton Fagerström (mv), Patrik Haginge, Ferhad Ayaz, Petteri Forsell, Victor Sköld, Michael Almebäck, Michael Junior Omoh.

Omoh, Forsell och Almebäck fick speltid.

Östersund-Örebro Andreas Andersson

Curtis Edwards

Sotirios Papagiannopoulos

Samuel Mensah

Dennis Widgren

Johan Bertilsson

Ludvig Fritzson

Fouad Bachirou

Ken Sema

Jamie Hopcutt

Frank Arhin



Avbytare

Tim Bjorkstrom

Alhaji Gero

Aly Keita

Patrick Kpozo

Brwa Nouri

Tom Pettersson

Bobo Sollander

Oscar Jansson

Martin Lorentzson

Arvid Brorsson

Brendan Hines-Ike

Sebastian Ring

Maic Sema

Nordin Gerzic

Johan Maartensson

Filip Rogic

Nahir Besara

Kennedy Igboananike



Avbytare

Michael Almeback

Ferhad Ayaz

Anton Fagerstrom

Petteri Forsell

Patrik Haginge

Michael Omoh

Victor Skold



0 KOMMENTARER 44 VISNINGAR 0 KOMMENTARER44 VISNINGAR PER OHLSJÖ

2017-10-15 20:57:00

ANNONS:

Fler artiklar om Örebro

Örebro

2017-10-15 20:57:00

Örebro

2017-10-13 16:59:00

Örebro

2017-10-01 22:02:00

Örebro

2017-10-01 21:55:00

Örebro

2017-09-30 09:47:13

Örebro

2017-09-27 14:00:00

Örebro

2017-09-26 22:50:00

Örebro

2017-09-24 20:57:00

Örebro

2017-09-24 12:37:00

Örebro

2017-09-20 20:03:50

ANNONS:

ÖSK visade ännu en gång upp sitt allra värsta karaktärsdrag som man anammat 2017. Att när laget släpper in ett mål så följer en defensiv och mental kollaps. En mental kollaps som gjorde att Östersund kunde näta tre gånger under loppet av nio minuter.Äntligen är landslagsuppehållet över, Emil Forsberg och Marcus Berg i all ära men jag och många andra föredrar Nahir Besara och Patrik Haginge. Så då är det så skönt att vi får se en skadefri ÖSK-trupp bege sig norrut för dräpa det överhajpade storsjöodjuret som är Östersunds FK.Svartvitts ordinarie fotograf Kenny Tunmats är på semester. Då tar vi in reserven Patrik Gunnarsson som också tar riktigt bra bilder.På söndagskvällen tog ÖSK emot Kalmar FF hemma på Behrn Arena i en match som slutade med 1-0 efter mål av Kennedy Igboananike. Resultatet och den hållna nollan var dock inte gott nog. Dessutom gick alla andra resultat ÖSKs väg denna kväll vilket gör att ÖSK avancerade från tionde till sjunde plats i den allsvenska tabellen.På söndag tar Örebro SK emot Kalmar FF hemma på Berhn Arena. Båda lagen kommer med var sina tre färska fina poäng efter ÖSKs seger borta mot Sirius och Kalmars seger hemma mot Östersund.Mellan åren 2008-2010 utgjorde den danske pansarvagnen Kim Olsen ett ständigt hot mot de allsvenska motståndarlagens straffområden. Olsen stod för totalt 19 mål under sina 56 framträdanden i den svartvita tröjan och var ett mycket uppskattat inslag på Behrn Arena. Svartvitt fick möjligheten att göra en liten avstämning med vår gamle superdansk.Efter en grym första halvlek så skulle matchen bara spelas av i andra halvlek. Men efter att Sirius börjat spela fotboll och kvitterat samtidigt som Örebros fötter förvandlats till bly så anade man en vändning. Fast då klev allas nya favorit, Filip Rogic, fram och visade stolthet, hjärta och passion.Efter den tunga förlusten senast hemma mot AFC så kändes det mörkt. Men nu ska man till Uppsala för att ta revansch ännu en gång. Och då passar det väl bra när Sirius har en katastrofal form.Örebro hade återhämtat sig från ett tidigt ledningsmål från AFC och gick in halvtidsvila med en 2-1 ledning. I början av andra halvlek så såg det ut som att man ville leverera en nådastöt och avgöra matchen. Men helt plötsligt så slutade man spela och till slut förlorade man med 2-3. Vad fan hände egentligen?Efter den håglösa insatsen senast så vill man se ett revanschsuget ÖSK på Behrn arena. Och vilka passar inte bättre att ta ut sin ilska på än AFC Eskilstuna. Så nu drar vi vårt strå till stacken och hjälper till att skicka ner Alex Ryssholm och AFC i superettan.