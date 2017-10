Får Sjödin fortsätta att basa i Brynäsbåset?

Vem tar över?

Av allt att döma verkar det ha skurit sig ganska ordentligt mellan sparkade huvudtränaren Roger Melin och spelartruppen. Spelarna menar att Melin varit en för stor kontrast mot Thomas ”Bulan” Berglund och uppgifter säger att det var på deras önskan att Melin skulle avskedas. I Gefle Dagblad säger Melin själv att spelarna varit nonchalanta och att han själv kommit in i ett svårt läge som tränare. Vad som är sant och inte är inte min uppgift att nysta i. Det som varit har varit. Det intressanta nu

Cam Abbott | 33 år | Växjö Lakers HC J20 | Sannolikhet: 20 %

Den före detta Luleåforwarden gjorde sig känd i Elitserien och sedermera SHL som en lagspelare som både kunde producera framåt och bidra med stabilt spel i försvarszon. Abbott fick dessvärre avsluta sin karriär i förtid på grund av sviterna från flertalet hjärnskakningar. Idag tränar han Växjös J20 lag och är oprövad på SHL-nivå men han är definitivt ett namn för framtiden. En spännande joker? Jonas Rönnqvist | 44 år | Arbetslös | Sannolikhet: 10 %

Direkt efter Roger Melin sparkats började det spekuleras i att Kalixsonen Jonas Rönnqvist skulle ta över Brynäs. Han var även aktuell när hans adept ”Bulan” blev ny huvudtränare. Dock var Rönnqvist snabb att ta död på ryktena och fastslog att Luleå var det enda laget för honom. Eftersom större under har skett än att någon sagt något i media för att sedan agera på annat sätt får Rönnqvist vara kvar på listan. Anders Forsberg | 51 år | Arbetslös | Sannolikhet: 30 %

Succé i Skellefteå. Fiasko i MoDo. Bekräftar påståendet att ingen blir profet i sin egen stad. Under sin tid i Skellefteå stod Forsberg för en positiv och modern hockey vilken låg till grund för att Skellefteå blev den maktfaktor man blev i svensk hockey. Största frågetecknet: har han intensiteten och surskallighet nog för att leda detta Brynäs? Leif ”Leffe” Carlsson | 52 år | Arbetslös | Sannolikhet: 25 %

Är Boforsaren Stefan Bengtzén beredd att plocka in ytterligare en Färjestadsprofil? Skulle Leif Carlsson brinna för ett uppdrag i Brynäs? Det är ingen tvekan om att ”Leffe” kan sin hockey men jag är tveksam till att han skulle vara en man för Brynäs. Sannolikheten drivs upp av att han är ett av få etablerade namn på marknaden. Påstås vara Leksands förstaval i deras tränarjakt. Robert Nordberg | 47 år | Bodens HF | Sannolikhet: 12 %

Ska Brynäs kopiera HV71:s framgångsrecept och plocka in en Division 1-tränare direkt i hetluften. Robert Nordberg förde ifjol Boden tillbaka till Ettan och väl där har laget överträffat förväntningarna och ligger på en tredjeplats i Norrettan. Nordbergs namn har inte nämnts i spekulationerna och han är oerfaren på den här nivån. SM-guldmedaljör och Luleåprofil. Lasse Ivarsson | 53 år | Arbetslös | Sannolikhet: 15 %

Med Johan Tornberg som uppskattad expert i Cmores studio lär han inte vara aktuell för ett nytt tränaruppdrag. Däremot är hans assistent i Örebro, Lasse Ivarsson som beskrivs som en duktig tränare, för tillfället arbetslös. Är han intresserad och mogen för en roll som huvudtränare? Kanske. Misslyckades i Örebro men kom där in i ett tufft läge och befogade över en spelartrupp som kritiserats av just Johan Tornberg. Spelade tre säsonger i Brynäs i mitten på 80-talet. Niklas Wikegård | 54 år | Expert på Cmore | Sannolikhet: 1 %

Med risk att kallas för populist. Skulle det inte vara kittlande att se Niklas Wikegård i Brynäs bås? Radiosportens Lars-Gunnar Jansson favoritnamn eftersom han menar att Wikegård är den ende som besitter samma frenesi som ”Bulan” och att hans hockeyfilosofi stämmer överens med den sammes. Det ska sägas att han i sin videoblogg har presenterat en hel del intressanta tankar om hur ett lag leds på bästa sätt. Wikegård har starkt dementerat att han på något sätt skulle vara aktuell för Brynäs. Tommy Sjödin & ”Janne” Larsson | 52 år | Brynäs IF | Sannolikhet: 50 %

Duon lyckades bra i matchen mot Skellefteå i helgen och om det skulle vara svårt att göra plats för en ny ledare i årets Brynäs kanske det är klokast att låta ”Sjödda” och ”Janne” fortsätta leda laget tillsammans. Kunskapen finns. Finns fingertoppskänslan och drivet att vara en framgångsrik tränarduo? Tommy Sandlin och Tommy Jonsson fanns redan på listan. Nu har ett nytt namn fogats till listan av sparkade guldtränare. Roger Melin. Att komma som ny tränare till det lag som Brynäs utgör idag verkar inte vara den lättaste av uppgifter. Gruppen tycks vara sammansvetsad på ett sätt som kan bli självdestruktivt under vissa omständigheter och en enorm styrka under andra. Vi har sett prov på båda redan efter nio matcher. Finns det någon som kommer kunna basa över detta lag? Här listats ett antal kandidater som kan tänkas vara intressanta för Stefan Bengtzén att slå en signal till.

0 KOMMENTARER 82 VISNINGAR 0 KOMMENTARER82 VISNINGAR GUSTAV BERGLIND

berglindgustav@gmail.com

På Twitter: @gustavberglind

2017-10-18 00:06:04

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-10-18 00:06:04

Brynäs

2017-10-16 23:31:00

Brynäs

2017-10-15 17:17:00

Brynäs

2017-10-14 13:00:00

Brynäs

2017-10-13 11:38:00

Brynäs

2017-10-13 10:39:00

Brynäs

2017-10-12 23:25:00

Brynäs

2017-10-12 21:16:15

Brynäs

2017-10-12 14:27:00

Brynäs

2017-10-12 00:03:00

ANNONS:

Av allt att döma verkar det ha skurit sig ganska ordentligt mellan sparkade huvudtränaren Roger Melin och spelartruppen. Spelarna menar att Melin varit en för stor kontrast mot Thomas ”Bulan” Berglund och uppgifter säger att det var på deras önskan att Melin skulle avskedas. I Gefle Dagblad säger Melin själv att spelarna varit nonchalanta och att han själv kommit in i ett svårt läge som tränare. Vad som är sant och inte är inte min uppgift att nysta i. Det som varit har varit. Det intressanta nuOavsett en kryckig inledning på SHL, sparkade tränare, underpresterande spelare, dåliga målvakter, uselt försvarsspel, impotent anfall och usla nyförvärv så ska Brynäs IF spela första rundan i årets åttondelar i CHL. Alltid någotRoger Melin hade en önskan om att få avsluta sin aktiva karriär som coach i Brynäs. Ett två år långt kontrakt skrevs där han hade förhoppningen om att få göra något riktigt roligt de sista åren som tränare. Nu kan vi se att det i verkligheten bara blev åtta matcher.Trots det stormiga hav Brynäs seglat på sistone har klubbens sportchef, klubbdirektör och styrelse visat på ledarskap och tagit ansvar.Regnet har öst ner i Gävle under flera dagar. Någon sade mest nederbörd i hela Sverige. Igår efter 8–2-förlusten var det lika stormigt på planen som utanför Gavlerinken. Något behövdes göras. Och Bengtzén gjorde något.Efter 8–2-förlusten igår mot Skellefteå har Brynäs valt att ta bort Melin i rollen som huvudtränare.Plattmatch mot Skellefteå. Brynäs blev fullständigt överkörda ikväll inför en publik som buade ut Brynäs.Här hade jag förberett en ingress bestående av ord som trendbrott, bryta mönster, attityd osv men jag kan inte ens själv ta en sådan inledning på allvar efter att ha bevittnat kvällens match. Skellefteå kör över Brynäs fullständigt utan att ens behöva vara speciellt bra. Målen trillar in från alla vinklar och på alla sätt som går och jag blir uppriktigt orolig när jag ser Brynäs spel fallera totalt. Kapten Blomqvists blick när han intervjuas mellan period två och tre indikerar också att det är nEfter en rent ut sagt bedrövlig insats mot Färjestad senast är det dags för Brynäs att bevisa att man är ett lag för övre halvan av SHL.Just nu gäller det att ta avstamp i det som är positivt för Brynäs del. CHL får trots sin anonymitet ses vara en språngbräda för Brynäs att ta sig in i SHL-spelet igen.