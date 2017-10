T3 Center, 2016-10-04 19:00

Björklöven - Modo



Inför: Björklöven-Modo med Oscar Hedman

Vi har snackat upp säsongens första derby med Modos Oscar Hedman





Ingen fara!



Hur tycker du att försäsongen har varit?



Det var lite blandat, jag har nästan glömt bort hur matcherna gått eftersom jag varit så fokuserad på säsongen nu. Vi kom ihop som lag och nötte på hela försäsongen, men resultaten var inte så viktiga. Vi vann ju nån match i alla fall, men annars sparar vi dom till serien.



Ni har startat serien ganska bra, hur tycker du att det har gått för laget hittills?



Vi har haft bra utdelning poängmässigt, och så har vi spelat helt okej. Vi har vunnit på några olika sätt, vi har både haft ledningen från start till mål och vänt nån match så det bra att få göra det nu i början.



Har ni lagt fokus på nåt särskilt varje match, eller har ni försökt ha fokus på samma hela tiden?



Vi har lagt fokus på vårt grundspel ända sen vi kom ut på is, det har "Säcken" och Styf sett till att vi har nött. Sen har vi såklart lagt lite fokus på powerplay och boxplay också. Annars har vi haft ungefär samma snack inför varje match, och det kommer fortsätta så också.



Hur tycker du att det har gått för dig själv än så länge?



Det har känts bra att spela med Carnestad, och vi får spela ganska mycket så det känns bra. Det känns som många i laget för vara delaktiga, även vi backar, och det känns som det dyker upp lägen att följa med upp. Jag hade några lägen i förra matchen där jag borde ha gjort mål också.



Känns det som du har studsat tillbaka lite ifrån fjolårets säsong?



Det var ingen rolig säsong så den stryker vi gärna ett streck över, och det känns lite lättare nu när vi vunnit några matcher i början, men det är många matcher kvar så det gäller att fortsätta vara ödmjuka och jobba på.



Tycker du att det är stor skillnad på laget om man jämför med ifjol?



Framförallt så hade vi laget på plats tidigt, och har lärt känna varandra under sommaren och vet vad vi går för. Det var ett bra gäng ifjol också, men nu var alla på plats tidigt, tillsammans med tränare och sportchef också. Det blev ju lite som det blev ifjol när alla kontrakt revs och vi fick börja om från noll. I år hade vi en bättre grund att stå på, och det har nog gjort sitt också.



Sen har ni fått behålla mycket spets, plus fått in lite mer spets dessutom?



Ja precis, det är några här som har längre kontrakt också som Modo kan bygga lite på framöver, det är också bra.



Kändes det bra att få lite revansch mot



Det är många som har pratat om det där, och jag säger som jag har sagt tidigare. Jag känner inget speciellt mot Leksand, att det skulle vara deras fel på nåt sätt, utan det var bara surt för oss att det blev som det blev då. Dessutom får vi ju inte möta dom när vi ska kvala uppåt. Det blev två poäng i den här matchen, men nån revansch vet jag inte om jag kan kalla det.



Jag tycker att du har utvecklats offensivt den här säsongen, du vågar hålla i pucken på ett annat sätt än man såg ifjol. Vad tror du att det kan bero på?



Det var väl lite hur vi spelade, och det är klart att när självförtroendet är där så blir det lättare. Det känns bra när man får förtroende från tränarna, man vinner matcher och vågar lite mer, så det är många faktorer som påverkar. Sen har vi fokuserat lite mer på vår prestation än på resultaten, och det kan nog också hjälpa.

Sen vet man ju att vågar lita på varandra, det är alltid nån som täcker upp när man sticker iväg offensivt, och det är en sån sak som vi tränar på varje dag, att man ska täcka upp för varandra.



Ni har mött Timrå två gånger på försäsongen och en mot Björklöven, tycker du att många derbyn på försäsongen drar ner peppen för det första derbyt när väl serien dragit igång?



Nä, det tycker jag inte. Det blir nåt helt annat i serien, och det tror jag inte att jag är ensam om att tycka heller. Sen förstår jag att det lätt blir så också, det kostar för mycket pengar om man ska spela alla träningsmatcher mot lagen som kommer söderifrån till exempel. Man brukar dra ett streck över försäsongen när den är klar.

Det ska bli kul att möta Björklöven, dom är duktiga så det kommer bli en tuff match.



Vad tycker du om inramningen? Nu lär det bli lika mycket folk som i dom matcherna som var ifjol.



Det är så det ska vara. Vi fick känna på i lördags hur det var att spela inför mycket folk, och jag tyckte vi hanterade det bra ändå. Löven har startat starkt, så det kommer bli en härlig utmaning!



Vad förväntar du dig för matchbild? Har du sett nån av deras matcher hittills?



Jag har sett lite grann, men vi mötte dom på försäsongen så jag har sett dom då. Det är Fagervall som tränar dom, och dom kommer sätta hård press med två, kanske tre man ibland, så det kommer bli en hård prövning för oss backar då. Det är så dom vill spela, och dom har gjort det bra hittills så vi får se upp med det.



Det brukar bli bra tryck uppe i Umeå också.



Ja, det är bra hålligång, och Björklöven har ju en tradition av att ha högljudd publik. Sen är det ju fantastiskt kul att bortastå är slutsåld. Det betyder mycket att dom är där, och dom som inte kan vara där får följa oss på annat sätt. Vi ska göra sista jublet där på den sidan!



Då tackar jag för att du ställde upp, och önskar lycka till!



Tack så mycket!





Modo ligger tvåa och Björklöven trea inför onsdagens möte.



Modos



Björklövens nyförvärv och lagkapten



2017-10-03 21:36:03

