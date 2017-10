Modo vinnare igen på hemmaplan

Modo fortsätter håva in vinster hemma, den här gången besegrade man Troja/Ljungby med 5-3



Troja hann kvittera Modos ledning en gång till innan perioden var slut. I bägge situationerna hade Modoförsvaret markering på målskytten, men utan att göra jobbet helhjärtat.





I den 33e matchminuten inträffade en sån där signifikativ matchsekvens som satte tonen för resten av kvällen. Troja lyckas med en cross crease-passning och skjuter ett skott man även jublar för, men Bruce Banner, förlåt



Troja fick in en reducering i tredje efter att Hanses inte hunnit förflytta sig stolpe till stolpe efter en sargstuds, men närmare än så kom man inte, utan Molin satte sitt andra för kvällen och punkterade matchen med tre sekunder kvar när han gjorde 5-3. Det är inte imponerade, men det var länge sen sist Modo vann en match man inte var bra i. Det var en match som började som rena high chapparall, det tog bara 39 sekunder innan första pucken låg i nät bakom Nielsen i Troja-målet, Emil Molin målskytt. Troja/Ljungby kvitterade efter 2.58, men 39 sekunder efter det hade Modo tagit ledningen igen genom Johan Eriksson, ett mycket lyckat nyförvärv hittills!Troja hann kvittera Modos ledning en gång till innan perioden var slut. I bägge situationerna hade Modoförsvaret markering på målskytten, men utan att göra jobbet helhjärtat.I den 33e matchminuten inträffade en sån där signifikativ matchsekvens som satte tonen för resten av kvällen. Troja lyckas med en cross crease-passning och skjuter ett skott man även jublar för, men Bruce Banner, förlåt Erik Hanses , växer ett par storlekar och blir Hulken och får plocken på pucken. I chocken över det som precis skett så åker backen i Troja förbi pucken och Oscar Öhman kan gå till motanfall. I den följande två mot ettan så hittar han Oskar Stål(mannen) Lyrenäs som smackar dit pucken med ett distinkt handledsskott, 3-2 Modo, ett mål som stod sig trots vissa diffusa domartecken efter videokoll. Lite senare i perioden satte Flash, förlåt Röymark, sån fart att motståndaren välte, och i läget som uppstod efteråt hittade han Karlkvist som smugit upp på bortre stolpen och bara behövde hålla klubban i isen för att göra mål.Troja fick in en reducering i tredje efter att Hanses inte hunnit förflytta sig stolpe till stolpe efter en sargstuds, men närmare än så kom man inte, utan Molin satte sitt andra för kvällen och punkterade matchen med tre sekunder kvar när han gjorde 5-3. Det är inte imponerade, men det var länge sen sist Modo vann en match man inte var bra i.

0 KOMMENTARER 178 VISNINGAR 0 KOMMENTARER178 VISNINGAR PETER KEMPE

På Twitter: kempelito

2017-10-07 23:29:00

