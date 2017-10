”Det får inte ske”

Örebro var ute efter en revansch efter gårdagens förlust mot Mora. Rond 2 i back to back spelet slutade istället med en bitter förlust i slutsekunderna där 3 poäng förvandlades till en ynka.

Mora inledde piggast

Örebro tog över

Elegant och smart äntligen utdelning

7 skälvande sekunder

Viksten behöver få igång målskyttet

Det var gästande Mora som inledde matchen piggast precis som under gårdagskvällen uppe i Dalarna. Masarna kom i listiga attacker i våg efter våg. Bästa chansen fick den 20 åriga tjecken David Kase när han fick pucken i slottet och sköt straxt utanför Örebromålet. Gårdagens match innehöll många tuffa kamper och det gjorde även kvällens förställning. Örebros Victor Bartley manglade Moras Emil Bejmo vilket fick hela Moralaget i bränna däck stämning. Örebro såg stillastående och obeslutsamma till en början men växte sedan in i matchen under mitten av den första akten. Bäst var kedjan med Wandell, Manninen och Sallinen som vaskade fram Örebros bästa chans med Sovjetiskt klapp klapp spel där Manninen avslutade precis över Moramålet. Mora fick också ett superläge att göra sätta 1-0 när Alexander Hilmersson fick öppen gata i snäv vinkel när Mora kom i en flygande attack. Kilpeläinen kom dock ut bra och sträckte ut.Örebro fick också en puck i målramen när Cristopher Mastomäki fick till ett rappt avslut som tog klockrent och irriterande i ribban. I den här delen av matchen tog Örebro över spelet fullständigt där man vann närkamperna och var rappare på rören än Mora. Man borde haft en ledning inför den andra akten. Men det var en sådan där kväll där det studsade emot och där skärpan inte var rätt inställd. Matchen skulle också hetta till riktigt när norrmannen Erlend Lesund skickade upp klubban fult i Gustaf Franzéns ansikte i slutet av den första perioden. Han belönades att få sätta sig och spela UNO med en av funktionärerna i 2+10 minuter. Det råder fortfarande oklarheter vem som vann den matchen.Vi gick till pausvila med en period med mängder av chanser där Mora hade spelet första 5 men där Örebro tog över helt sista 10. Örebro fick sedan starta den andra perioden i numerärt underläge. Dock verkar det här med att starta en period i powerplay och få till ett bra spel vara lika svårt som att lösa en rubriks kub. Det slarvades lite här och var med passningar och man fick inte till något etablerat tryck. 5 minuter i andra perioden kom också Örebros andra ramträff. Daniel Viksten slängde iväg pucken på chans långt ifrån målet. Pucken gick klockrent i ytterstolpen och var värd ett bättre öde. Det var långt ifrån någon champagnehockey vi fick se i den andra perioden där Örebro hade kontroll på spelet men där de riktigt farliga chanserna uteblev. Mora som släppt in näst mest mål i ligan hela 50 stycken inför matchen var skickliga och pressade ut Örebro mot sargerna. Örebro sköt mest högt, lågt eller snett. Mora kom i ett antal farligt flygande attacker där Jakob Nilsson fick till ett rappt avslut som Kilpeläinen avstyrde skickligt. Vi gick till pausvila med skottstatistik 16-6 i Örebros favör. Men målen lyste med sin frånvaro likt PostNords leveranser.Örebro tog även tag i taktpinnen i början av tredje och tillslut skulle man äntligen få utdelning. 7:53 i den tredje akten hittade Manninen kedjekamraten Wandell som var placerad precis i framför mål. Pucken studsade upp men istället för att få kontroll på den drog Wandell med en mindre brännbollssving placerade in pucken på backhand. Elegant, smart och så skönt. Wandell var enligt mig och pressläktarens experter Örebros bästa spelare ikväll. Örebro såg sedan ut att ha lika bra koll på den här matchen som Knut Knutsson har på antikviteter i Antikrundan. Mora skapade näst intill ingenting. Hellström körde över Lagacé för femtioelfte gången det här back to back mötet med en fin bröstvärmare. Det såg ut som att Örebro skulle ta revansch från två raka förluster och ta ytterligare en seger i sin hemmaborg. Men så skedde det där som absolut inte får hända. Med ungefär minuten kvar av tredje akten plockade Mora målvakten Engstrand och fick spel i Örebros zon. Och fär lyckades man bita sig fast.Och med 7 sekunder kvar fick Amerikanaren Andrew Rowe allemansrätt framför Örebros mål och från en elegant passning från Emil Aronsson kunde han enkelt trycka in 1-1. “Det får inte ske” ”Det får inte ske” var mina ord från pressläktaren. Hela arenan i en djup suck. Precis som hemmamatchen mot Brynäs klarar inte Örebro att stänga och låsa segern i ett kassaskåp. Istället öppnar man luckan på glänt. Örebroförsvaret blev på tok för stillastående och pucktittande. ”Det får bara inte ske” Matchen till förläggning. Mora kunde ha avgjort matchen redan här när man fick spela numerärt överläge i 2 minuter efter att Tylor Spink dragit på sig en trippingutvisning. I spelsekvensen innan utvisningen fick hela örebrolaget ett mastodontbyte där Mora hade en kolossal press där Örebrospelarna fick vara inne över en och en halv minut innan man fick byta. Men Eero Kilpeläinen var trygg i målet och fick matchen till ett straffavgörande.Där brände både Marcus Weinstock och Daniel Viksten sina straffar. Istället var det Moras Matthias Blomé som skulle straffa Örebro genom att överlista Kilpeläinen med en elegant Peter Forsberg patenterad straff. Mora var effektivare och det är det hockey går ut på att göra mål. Örebro tar med sig endast en poäng från denna vecka och möten med Djurgården och Mora gånger två vilket är för dåligt om man ska vara ett topplag. Det var för mycket slarv och för lite energi även om dagens match var ett stort steg framåt.En spelare som jag vill se mer av är Daniel Viksten. Hittills har han producerat 5 mål på 14 matcher vilket är helt okej. Dock har han haft chanser som kunde renderat det dubbla. Det känns som han saknar den där riktiga självförtroende- boosten. Kanske skulle han må bra av att få byta kedjekamrater. Nu väntar en match innan landslagsuppehållet mot Karlskrona nästa torsdag. Ett lag som spelar lite som Mora med en stark defensiv och snabba kontringar. Då vill jag inte se att vi släpper till något med 7 sekunder kvar.Enligt forskning tar det bara 7 sekunder att få ett första intryck av en person. Idag gav detta lag mig ett bittert intryck med 7 skälvande sekunder kvar. ”Det får inte ske”