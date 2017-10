Notizie Gli Azzurri: Ersättare för Veratti, Belotti, Pellegrini och De Rossi kallas in

Här kommer det uppdateras med mindre nyheter angående det italienska landslaget. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.

2 Oktober



Skadorna fortsatte rulla in under helgen till landslagssamlingen. Belotti, Veratti , Pellegrini samt De Rossi har fått lämna återbud till landslaget.

In kommer: Barella, Roberti Inglese, Gagliardini och Bryan Cristante.



9 Augusti



Förhandlat och klart. FIGC högste tupp Carlos Tavecchio har nu gett Giampaolo Ventura förlängning på sitt kontrakt.

Innan gällde hans kontrakt över nästa års VM i Ryssland men det har förlängts och gäller även över EM 2020

27 Maj



DI Biagio har tagit ut en lista på 27 spelare som ska träffas på Centro Sportivo Fulvio Bernardini’ di Trigoria. Notera att spelare från A-landslaget kommer troligtvis ansluta till sommarens mästerskap i Polen.



Portieri:

Mattia Del Favero (Juventus), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara);



Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Brescia), Elio Capradossi (Bari), Lorenzo Dickmann (Novara), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);



Centrocampisti:

Marco Benassi (Torino), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Alessandro Murgia (Lazio), Stefano Sensi (Sassuolo), Luca Valzania (Cittadella);



Attaccanti:

Alberto Cerri (Pescara), Luca Garritano (Cesena), Gaetano Monachello (Ternana), Simone Palombi (Ternana), Andrea Pinamonti (Inter), Alessandro Piu (Spezia), Federico Ricci (Sassuolo), Daniele Verde (Avellino).





12 April Ventura har berömt FIGC för att ha ett träningsläger för de italienska talangerna. Han fortsätter med att säga: "Med dessa träningsläger så har jag fått uppbackning sen första dagen. För varje läger så tackar jag klubbarna, presidenterna och tränarna att jag får dessa tillfällen."

Sista träningen sker onsdag kväll innan spelarna åker tillbaka till sina klubblag.

2017-10-02 14:00:00

