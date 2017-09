Hur många poäng har man råd att tappa för att vinna ligan?

Vad krävs för att vinna ligatiteln?

Det är flera lag som inlett årets upplaga av Serie A på ett mycket imponerande sätt. Såväl Juventus som Napoli har vunnit samtliga av sina inledande sex matcher. Tätt bakom skuggar Inter med endast ett poängtapp (krysset mot Bologna). Sedan kommer lag som Lazio, Roma och Milan som samtliga vill blanda sig i toppstriden. Men vad krävs egentligen för att vinna ligatiteln?

I denna artikel tittar jag på statistiken från de senaste åren, för att försöka besvara vad som krävs för att ta hem Serie A titeln. Denna artikel handlar således inte om lagbyggen eller taktik utan snarare om hur många poäng ett lag faktiskt har råd att tappa. Jag har valt att ta del av statistiken från de senaste tio säsongerna i Serie A, där jag framförallt inriktat mig närmare på de tre senaste säsongerna. En siffra som jag har fastnat för är det totala antalet matcher som slutat med antingen ett kryss eller en förlust, för det lag som till slut vunnit serien. Den genomsnittliga siffran för de senaste tio säsongerna är 11,5. Det är alltså så många matcher ett lag har råd att tappa poäng i, för att ändå stå som slutsegrare i slutet av maj. De tre senaste säsongerna har den siffran varit 9, 9 och 12.



Serie A är en liga med 20 lag. Varje lag spelar således 19x2 matcher varje säsong, vilket ger 38 matcher. Det innebär att man som slutsegrare behöver vinna ungefär 26-27 av dessa 38. Man kan dela in ligan i två halvor där den övre halvan, med de tio främsta lagen, utgör det största hotet för att gå segrande ur en match. Det finns såklart även svåra matcher mot lag från den undre halvan, även om de matcherna på pappret inte bör skapa samma problem. Det har länge funnits en diskussion om att minska antalet lag i Serie A, för att på så vis spetsa kvaliteten på ligan. Ser man på ligan som tudelad med en övre och en undre halva så är det ju en självklarhet att man tillhör den övre halvan om man ska vara med och slåss om ligatiteln. Man har således nio motståndare från den övre halvan där motståndet är något svårare på pappret. Det ger 9x2 vilket är 18 matcher per säsong. Den här säsongen skulle det, för Inters del, vara Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma, Torino, Sampdoria, Fiorentina och Atalanta.



Ska man vinna ligan gäller det självklart att ta poäng från sina toppkonkurrenter. Därmed har jag även studerat hur många poäng det segrande laget tappat mot de övriga “topp fem” lagen de senaste tre säsongerna. Under 2016/2017 tappade Juventus 19 poäng totalt. Dock så tappade man endast sju poäng mot de övriga “topp fem” lagen. När laget vann 2015/2016 så tappades också 19 poäng. Denna gång var det 8 av dessa som kom mot de övriga “topp fem” lagen. Säsongen innan det, 2014/2015, så tappade man hela 24 poäng trots att man vann ligatiteln. Då tappade man dock bara 4 av dessa mot de övriga “topp fem” lagen.



När man blickar tillbaka på de föregående säsongerna så är det anmärkningsvärda att poängtappen kommer mot de på pappret svagare motstånden, medan man går segrande ur striderna mot de absoluta toppkonkurrenterna. Förra säsongen tappade Juventus exempelvis poäng mot lag som Udinese och Genoa. Säsongen innan det missade man att ta full poäng mot Bologna, Frosinone, Chievo och Hellas Verona. Tittar man tillbaka tre säsonger så tappade man exempelvis poäng mot Cagliari, Cesena, Sassuolo och Parma.



Den slutsats som jag drar efter att ha tittat på statistiken och de poängtapp som skett under de senaste säsongerna, så verkar det som att man kan vinna ligatiteln i Serie A samtidigt som man tappar poäng i en del, på pappret, enklare matcher. Huvudsaken verkar vara att man tar sina segrar mot de övriga topplagen och på så vis stjäl poäng från dessa. Vilket lag som kommer gå segrande i årets upplaga av Serie A är ännu långt ifrån klart. Det som är klart, är att segraren kommer att behöva slå en rad tuffa lag och inte har råd att tappa särskilt många poäng, om man vill vara först i tabellen när säsongen summeras. Det känns som att toppen är jämnare än på länge, så frågan är hur många poäng som kommer att krävas i år? Med Juventus och Napoli som inlett mycket starkt kan man tänka sig att den totala poängen som kommer att krävas kommer att vara hög. Samtidigt så är det som sagt jämnare i toppen och det kommer inte att vara lika enkla matcher mot de tilltänkta topplagen. Kan lag som Roma, Lazio, Milan och Inter vara med och hota hela vägen? Det är sannerligen en spännande säsong vi har framför oss.

0 KOMMENTARER 97 VISNINGAR 0 KOMMENTARER97 VISNINGAR MAGNUS WECKSELL

2017-09-27 18:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Inter

Inter

2017-09-27 18:00:00

Inter

2017-09-24 17:35:31

Inter

2017-09-23 12:36:17

Inter

2017-09-19 23:27:00

Inter

2017-09-18 17:33:00

Inter

2017-09-10 15:03:54

Inter

2017-09-03 10:03:15

Inter

2017-08-27 19:51:29

Inter

2017-08-27 13:00:00

Inter

2017-08-21 08:06:48

ANNONS:

Det är flera lag som inlett årets upplaga av Serie A på ett mycket imponerande sätt. Såväl Juventus som Napoli har vunnit samtliga av sina inledande sex matcher. Tätt bakom skuggar Inter med endast ett poängtapp (krysset mot Bologna). Sedan kommer lag som Lazio, Roma och Milan som samtliga vill blanda sig i toppstriden. Men vad krävs egentligen för att vinna ligatiteln?D'Ambrosios slit ger resultat. Farbror Borja behöver vila. Joao Mario ännu en gång supersub. Hur mycket tid behöver Dalbert? Och hur många plattmatcher i rad ska Candreva göra innan han ryker ur startelvan?Efter fyra raka vinster och en rad fina prestationer kom första plumpen i veckan där Inter aldrig kom upp i nivå mot ett taggat Bologna. Spaletti räddades av en straff och fick med sig en värdefull men oförtjänt poäng. Laget har under veckan laddat batterierna och siktar mot att revanschera sig imorgon hemma mot ett Genoa i dålig form. Allt annat än vinst är inte godkänt. Helst vill man även se en uppryckning i spelet då det inte har sett bra ut på sistone.Bortamatchen mot Bologna fick inleda den femte omgången. En match där mycket på förhand talade för bortalaget. Det var istället ett ungt och hungrigt hemmalag, lett av framtida stjärnor som Verdi (matchens bästa spelare) och Di Francesco, som var det bättre laget. Verdi gav hemmalaget ledningen i den första halvleken där Bologna kunde gjort både ett och två mål till. Istället kvitterade Icardi med en tveksamt dömd straff i den andra. Inters första poängtapp under Spaletti är ett faktum.Iochmed den så blytunga segern borta på Crotones potatisåker i helgen så är Inter med i toppen av tabellen tillsammans med Juventus och Napoli, två lag som på pappret ska vara bättre förberedda än Inter att ta hem ligatiteln. Nu ställs man inför Bologna och ännu en tuff bortamatch - perfekt tillfälle att visa att man verkligen förtjänar att hänga med i toppen.Efter ett landslagsuppehåll där Inter haft många spelare på resande fot var det dags att åter fokusera på Serie A när nykomlingen SPAL kom på besök. Icardi förvaltade en straff i den första halvleken och Perisic satte spiken i kistan i den andra, i en rätt så händelsefattig tillställning.Det har varit en turbulent och hektisk Mercato runt om hela fotbollsvärlden med flera rekordköp. Inter har inför denna sommar ändrat strategin för hur man agerar på marknaden och Ausilio styrs numera av Walter Sabatini. Dessutom har klubben tagit in en tränare som har haft väldigt klara idéer över vilka spelare klubben ska ta in. Nedan analyserar Inter-redaktionen hur klubben har agerat på marknaden och sätter betyg på nyckelområden.Två matcher, två segrar och ett landslagsuppehåll i harmoni. Är det verkligen Inter vi pratar om? Utan att dra för stora växlar på vår poängmässigt strålande säsongsstart finns det onekligen saker som kittlar med det som Luciano Spallettis mannar visar upp ute på planen.Ett Inter, som inte hade vunnit borta mot Roma i ligaspelet sedan säsongen 2008/2009, tog igårkväll en mycket meriterande seger mot huvudstadslaget. Detta efter att hemmalaget tagit ledningen genom Dzeko och haft flertalet ramträffar. Vändningen signerades Icardi och de vältajmade byten som tränare Spaletti genomförde i den andra halvleken.Inter sparkade av Serie A-säsongen 17/18 med dunder och brak. Anförda av sina mittfältsnyförvärv körde man över Fiorentina och gav Spalletti precis den start som behövdes. Bäst i laget: Ivan Perisic.