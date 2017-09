2017-09-12 20:45

Barcelona - Juventus



Inför Barcelona-Juventus: Barca är alltid Barca

Inför säsongen har vissa talat om ett Barcelona i förfall. Tillåt mig att SMH, Åtta av elva spelare som vann mot oss i finalen 2015 förväntas starta ikväll. Åtta ganska bra spelare också.







Skadeläget hade även det kunnat se bättre ut. Mandzukic, Marchisio, Chiellini och Khedira hade definitivt varit med i snacket kring startelvan om de varit friska. Å andra sidan har årets mercato sett till att vi har en väldigt slagkraftig elva ändå. I och med att Mandzukics defensiv saknas lutar det åt att Allegri ställer upp med en 4-3-3/4-3-2-1 för att stänga mitten. Det låter som ett bra val. Kan vi hålla Messi och Suarez borta från målfarliga ytor är mycket vunnet.



Förra säsongens demontering av de blåröda har tagit bort lite av det hemska skimmer Barcelona har haft de senaste åren. De har känts oslagbara tidigare, men Juventus bevisade motsatsen med totalt 3-0 i dubbelmötet. Det gör mig mindre rädd. Men att jag är mindre rädd gör mig snarare mer orolig än lugn. Underskattar du det här laget blir det åka av, oavsett om Neymar och Alves är med eller inte. Ger du Iniesta en tiondel för mycket kan någon helt plötsligt vara fri med Buffon, ger du Messi bollen kan vad som helst hända.



Med det sagt ser jag trots allt fram emot det här mötet mer än tidigare. Juventus är större och bättre nu, vi har mer erfarenhet från denna typ av matcher. Och så har vi en Dybala i storform. Allegri tryckte på att vi måste göra minst ett mål ikväll och som vår lilla argentinare har startat säsongen är det inte alls en omöjlighet. När Paulo flyger fram på det här sättet kan inget stoppa honom.



Förväntade startelvor:



Barcelona (4-3-3)

Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Dembele



Juventus (4-3-2-1)

Buffon; Barzagli, Rugani, Benatia,



2017-09-12 12:21:00

