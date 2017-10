La Temperatura Nella Nord: "Opetbar"

Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.

Denna gång är det Gabriel Topuz, Yosef Al Hassan och Niklas Tellini från redaktionen som har tagit sig tid att ge oss sin syn på saken.1. Luis Alberto måste nämnas IGEN. Killen hade redan tagit Rom och hela Serie A med storm genom sin spelförståelse, aviga teknik samt pinpoint passningar. Det räckte inte tydligen, nu senast drog han in en frispark som är definitivt är en av säsongens snyggaste.2. Inzaghi fortsätter leverera säsong två trots skräcken den utsatte hans två företrädare för. Den gode Simone, som är väldigt lätt att tycka om av både egna och motståndares supportrar, är på allas läppar för tillfället.Det som har överraskat mig mest är att Lazio på senare tid trots en så pass tunn trupp som man har (om man kollar rent kvalitetsmässigt) ändå alltid lyckats vinna oavsett vad. Det enligt mig visar prov på en grym vinnarmentalitet och flexibilitet inom truppen där alla gör allt i sin makt för att laget ska hem med en vinst. Det visar också att Lazio inte har likt många andra lag en trupp som är fylld med en massa superstjänor, utan att man istället har en trupp med spelare som liksom komplementerar varandra på ett fint sätt och därför lyckas. Spelarnas relationer till varandra verkar vara oerhört starka. Vilket enligt Inzaghi är ett bra recept för framgång. Han noterade bland annat innan matchen mot Napoli att Napolis trupp är rätt så orörd efter varje "fönster" och att det skulle kunna ta Napoli långt.Måste nog säga Luis Alberto. Killen hade det svårt förra året och verkade vara ytterligare en "flopp". Men han fortsatte kämpa och jobba hårt och började visa den tekniken har besitter i slutet på förra säsongen. Och han har fortsatt göra det hittills denna säsong. Han är nu absolut nödvändig för Lazios spel. Han vinner boll, är playmaker och målskytt samtidigt. Trodde faktiskt inte han skulle komma att bli så viktig för Lazio.Inzaghi har gjort sitt bästa för att vila honom. Sedan att han spelar Immobile 20-30 minuter i slutet på matcher där övriga nyckelspelare vilar helt tycker jag är god fingertoppskänsla. Inzaghi som gammal anfallare förstår hur man bibehåller en målsprutas form.Rätt,Immobile är en anfallare som sticker ut från dem allra flesta anfallare. Han löper oerhört mycket och är en otroligt uthållig spelare. Vilket i sin tur gör honom till en spelare som väldigt sällan behöver vila och någon som kan lira 3 matcher på en vecka. Jag har liksom inga problem med att han spelar någon halvtimme i EL där han dessutom lyckas göra något mål lite då och då samtidigt som han hjälper laget, dock så kan jag förstå "vart" människor kommer ifrån när man väljer att kritisera Inzaghis val av att inte vila Immobile så värst mycket.Med den tunna truppen Lazio har nu p.g.a alla skador man har så är det oerhört viktigt att vissa kan “dubblera” när EL-fotboll plötsligt dyker upp på spelschemat. Man ska liksom enligt mig inte dela in gruppen i två och börja isolera spelare från andra bara för att de ska vila. Det känns ibland som om att Inzaghi ibland inte får agera. Hans flexibilitet och sätt att få ihop en stark “will power” i en grupp var ändå något man hyllade förra säsong. Varför ska man helt plötsligt börja gå emot dem egenskaperna så fort man börjar konkurrera i flera tävlingar? Jag tror personligen att detta är egenskaper som kommer ta Lazio långt för eller senare.Svårt att svara. Inzaghi jobbar och träffar Immobile dagligen så han vet nog bättre än oss hur anfallaren känner sig och tycker. Visst, flera spelade matcher betyder högre risk för skada men samtidigt hur kan man inte låta honom spela? Han bara sprutar in mål. Vi får helt enkelt hoppas att formen håller sig. Jag kan dock hålla med i viss del, speciellt i matcher som är redan avgjorda. Då kan kanske Inzaghi byta ut honom.Nej det gör det inte. Men om hans konkurrenter Felipe Anderson och Nani skulle få chansen på andras bekostnad och även dem presterar på topp, då skulle en petning av taktiska skäl vara befogad.I det slaget han är i nu så går det helt enkelt inte. Ser man bort från Immobile så är Luis Alberto den spelaren med högst poängskörd i Lazio. Som många har varit inne på är han en av flera Spanjorer från Liverpool som efter att ha lämnat klubben ändå har lyckats bra i andra ligor. (Iago Aspas och Suso) Han har en grym spelförståelse, förstår taktik bra och misslyckas med väldigt lite rent aktionsmässigt. Jämför man honom med Candreva så är han långt ifrån lika jobbig att kolla på eftersom att han gör färre felbeslut. Jag skulle påstå att Serie A är en mer taktisk liga kontra Premier League som sätter en del press på din fysik. (Något som Luis inte direkt har) Vilket kan vara anledningen bakom hans framgång. Hans kliniska ageranden leder till att han i sin tur skapar flertalet målfarliga chanser. Sen så bjuder han alltid till med någon fin fint under varje match. (Sök exempelvis upp hans “Bale-löpning” förbi Rossettini i matchen mot Genoa eller hans två klacksparkar förbi Koulibaly)Måste svara nej på rak arm. Men svårare att svara på frågan när man tänker på spelarna som är skadade just nu eller precis kommit tillbaka, Nani och Anderson. Han förtjänar helt klart att starta även när de andra två är tillbaka men det kan bli svårt att spela med alla 3 samtidigt. I så fall är det acceptabelt att han turas om med till exempel Anderson. Det är ju och ska förbli en fördel att ha dem 3 spelarna och inte ett problem.Visst, att blåsa bort ett mål för en händelse som skedde i ett mycket tidigare skede än själva avslutsmomentet kan verka osmakligt. Jag är dock övertygad om att VAR kommer göra stor nytta för alla supportrar och domarkårer i slutändan när barnsjukdomarna överkommits och systemet lagt sig. Men - vad skall italiensk TV prata om när felaktiga domslut minskat med 70-80%?Det är ett bedömningssätt av situationer som jag personligen tror har potentialen att kunna bli en stor grej i framtiden likt Goal Line Technology, men det krävs fortfarande en del jobb för att få det att funka. Enligt många tar det för lång tid att få fram ett beslut. Visserligen är beslutet korrekt, men många menar att ett lag inte ska kunna hinna göra mål, fira målet och vara glada för att målet senare ska granskas och tas bort. (Kolla Mandzukics mål mot Atalanta förra helgen exempelvis) Det ställer liksom bara till med en massa oreda och det känns inte som om att man kan fira ett mål längre menar många.Jag har personligen inga problem med att det tar tid eftersom att jag vill bara att det ska vara rätt. Det går liksom inte att klaga när besluten tas då de trots allt är korrekta. Det jag dock stör mig mest på är när domare inte väljer att kolla på situationer. Aldrig hänt under en Laziomatch den här säsongen. Vilket är rätt så komiskt med tanke på att videogranskningen är gjord för att undvika några fel. (Matris filmning mot Lazio förra veckan som gav en straff till Sassuolo, Alex Sandro s filmning mot Lazio i Supercoppa som gav en straff till Juventus & Lazios flertalet straffsituationer mot Milan och Napoli?) Är VAR inte designat för att bland annat kolla straffsituationer eller är jag helt ute och cyklar eller?Som domare var jag skeptiskt i början. Jag tänkte att domarna skulle möjligtvis bli mindre viktiga med tiden. Det gör ju domarens jobb enklare men samtidigt sätter det mer press på honom iom att han nu kan se situationen på video och måste ta ett beslut efter det. Innan kunde man ju säga att domaren måste ta ett beslut utifrån det han ser på plan och att det kan va svårt och därmed försvara honom, men nu är det annorlunda. Men jag tror ärligt att det är en bra idé men att reglerna för användning av det måste göras klarare så att alla förstår när och hur det används.